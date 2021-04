Desbordes y futuro del tercer retiro de los fondos de AFP: “Ya hay una discusión que avanzó muchísimo, pero también depende de cuánto se sigue equivocando la oposición”

Ad portas de que la Cámara de Diputados comience el debate sobre el tercer retiro del 10% de los fondos de AFP, el candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, abordó la posibilidad de que los parlamentarios de RN rechacen la iniciativa si el gobierno patrocina la propuesta del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que busca que los trabajadores puedan sacar dinero de su seguro de cesantía para enfrentar la crisis económica.

Según consignó La Tercera, ayer, ministros de La Moneda socializaron con dirigentes de Chile Vamos la última carta del gobierno para intentar frenar la aprobación de un nuevo 10%: impulsar la idea del precandidato presidencial de la UDI -que contó con el respaldo del extimonel de RN- a cambio de que los parlamentarios oficialistas se resten de apoyar el proyecto de giros de los fondos previsionales, que ayer fue aprobado en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero sin votos del oficialismo.

En conversación con el programa Hablemos en off de Radio Duna, Desbordes sostuvo que “hay una conversación de ayer con algunos ministros, eso es efectivo. El gobierno en concreto lo está estudiando, están conversando los ministros con el Presidente, pero no hay nada definitivo. Se constata que son necesarias más ayudas generales”.

En esta línea explicó que la iniciativa busca que “llegue dinero a más gente”, pero que “no deje sin fondos el seguro de cesantía porque lo vamos a necesitar para largo” debido a la crisis económica.

Consultado si los parlamentarios de Chile Vamos van a rechazar el retiro de fondos de AFP en caso de que el Ejecutive patrocine la fórmula del seguro de cesantía, el exministro respondió que “hay que ver cómo avanza el retiro (...) En eso estamos, eso estamos conversando con los diputados. Ya estamos encima, se está votando, ya hay una discusión que avanzó muchísimo, pero también depende de cuánto se sigue equivocando la oposición”.

Sobre este tema, el exdiputado dijo que lamentaba que la oposición votara en contra de las indicaciones que buscaban restituir los fondos de AFP. “Nosotros planteamos fórmulas de reposición de los fondos con cargo al propio trabajador, que no les sea muy oneroso, no muy duro, en la cotización del 11% del bruto y no del 10% durante un periodo determinado” que se extendería de acuerdo al caso de cada persona, explicó.

“La oposición rechazó eso y por supuesto que genera una situación bien compleja porque entendemos que esta es una emergencia, entendemos que esta no es una muy buena medida, pero como no hay otra alternativa apoyamos esta opción pero nos parece fundamental que se establezca una fórmula para restablecer los fondos”, comentó el también expresidente de RN.

En tanto, Desbordes insistió que “es falso” que el Estado restituirá esos dineros en el futuro.

Respecto al futuro del proyecto del tercer retiro de los fondos de AFP, Desbordes aseguró que “si el proyecto logra los 2/3 de votos favorables es bien difícil que el TC lo declare inconstitucional. Ese es un dato de la causa, que fue lo que pasó con el primer retiro”.