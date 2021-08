Diego Ancalao, excandidato presidencial de la Lista del Pueblo: “Mañana presentaremos una querella contra quienes juntaron las firmas. No los hemos podido ubicar”

El pasado jueves la carrera presidencial perdió a dos candidatos: Gino Lorenzini -Felices y Forrados- y Diego Ancalao, el postulante de la Lista del Pueblo.

Ocurrió en horas de la tarde, cuando el Servel publicó la impugnación a ambas inscripciones, detallando en el caso de Ancalao, que este incumplió el requisito de patrocinios establecidos en la legislación e instruyó a su director nacional, Raúl García Aspillaga, enviar antecedentes al Ministerio Público por eventuales delitos en la inscripción.

“Presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única o firma electrónica simple en la página web del Servicio. Y 23.161 suscritos físicamente ante notario”, detalló Servel por medio de un comunicado y posterior punto de prensa.

De estas, 23.135 firmas aparecen suscritos bajo la condición “ante mí”, en diferentes fechas de los últimos meses, con firma y timbre del notario Patricio Zaldívar Mackenna. Sin embargo, Zaldívar falleció en febrero de este año y su notaría dejó de funcionar en 2018.

“Me enteré por la prensa”, dijo Ancalao este domingo en entrevista con Mesa Central. “Iba rumbo a Purén cuando me llegó esta información. Este es un acto arbitrario e ilegal porque genera una condena a alguien. Se viola el principio de bilateralidad de audiencia. Yo no tuve la posibilidad de responder. Recién el viernes nos notificaron al resolución del Servel de manera legal”, acusó el ahora excandidato presidencial.

“Nuestra abogada ha hecho las investigaciones adecuadas y sabemos dos cosas. La gente a cargo de la recolección de firmas, actuó de muy buena fe y creyó en una notaría donde se dice que el notario no existía y la notaría tampoco. Y lo otro, es que había un grupo de personas infiltradas que obedecía a este tipo de trabajo. Porque nuestra abogada ha encontrado un sinnúmero de documentos legales de junio, en el banco BCI e instituciones públicas y privadas, que tienen trámites en esa notaría inexistente”, explicó Ancalao.

“Entonces, nuestra pregunta es ¿Cómo hay gente que hace trámites en una notaría que es inexistente? Todo esto es muy raro. Las personas que hicieron este trabajo, no solo perjudican mi candidatura, sino que también ataca directamente a los independientes, a la Lista del Pueblo y a la Convención Constitucional”, añadió el docente de ascendencia mapuche.

Posteriormente, aludió a la UDI, vinculando al partido de Chile Vamos con la notaria suplente y con el Servel. “Acabamos de descubrir que la notaria que subrogó a este notario fallecido, el esposo de ella es abogado de gente de la UDI, y el presidente del tribunal del Servel es del mismo partido político, entonces uno lo ve desde afuera como un intento de perjudicar. Es claro el ataque”, acusó.

Consultado por los pasos a seguir en este proceso, Diego Ancalao reiteró que “Tiene que investigarse”, y anunció que presentarán una querella. “Lo que no puede ocurrir es determinar culpable sin un debido proceso, o sea, la obligación del Servel es tomar eso y entregarlo al Ministerio Público. (...) Nuestra candidatura se vio perjudicada, ya no puede prosperar y mucha gente independiente quedó sin candidato. Se afecta también profundamente a la Lista del Pueblo”.

Sobre los detalles de la acción judicial, Ancalao explicó que mañana su abogada proporcionará mayores antecedentes. “Se presentará la querella contra quienes juntaron las firmas. Son personas que conocí durante la campaña, los vimos como voluntarios. De la buena fe no tienes por qué desconfiar. No los hemos podido ubicar y por eso vamos a presentar la querella”, dijo, además de un Recurso de protección contra el presidente del directorio del Servel por “la legalidad de la comunicación”.

Tras la impugnación de su candidatura, Diego Ancalao dijo en entrevista con CNN Chile que este era “el fin de su carrera política”. Un comentario que hoy matizó “con más tiempo y antecedentes para discernir”.

“Nosotros creemos que nuestro proyecto va continuar, y no tiene por qué ser el fin cuando no tenemos la responsabilidad al respecto, se va dilucidad y vamos a trabajar en esto. Puede que nuestro error haya sido la desprolijidad, pero la desprolijidad no es delito. Aceptamos la responsabilidad política”, concluyó.