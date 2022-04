Diputada Cariola (PC) respalda a ministra Siches: “No vamos a hacer de esto una plaza pública donde cada uno empiece a tirar piedras por separado”

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, se refirió esta mañana a la falsa denuncia que realizó la ministra del Interior, Izkia Siches, en la que apuntaba que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera uno de los vuelos de expulsión de migrantes salió de Chile y retornó con todos los pasajeros.

La secretaria de Estado pidió, a través de Twitter, disculpas al exministro de la cartera, Rodrigo Delgado, y a su equipo luego de que se confirmara su error no forzado y por el cual se abrió luego una investigación sumaria en el Servicio Nacional de Migraciones con el fin de esclarecer responsabilidades.

Desde la tienda oficialista fueron más bien herméticos ante los hechos, y para algunos esa señal significa que el flanco izquierdo de Siches está pasando por un momento delicado dentro de la coalición.

En tal escenario la parlamentaria comunista salió este viernes a entregarle apoyo a la expresidenta del Colmed. “La propia ministra pidió disculpas, dijo que se iba a hacer una investigación respecto de las personas que le habían entregado esa información, habrá que esperar los resultados de esa investigación pero me parece que la ministra ya dio las explicaciones al respecto”, dijo.

A eso agregó que “muy pocas veces se reconocen los errores y a mí me parece que una ministra del Interior demuestre que es una persona de carne y hueso, que puede cometer errores y también ser capaz de reconocerlos a tiempo, es un valor”.

En paralelo, descartó que su tienda haya guardado silencio asegurando que durante los últimos días han estado inmersos en “bastantes reuniones, distintas acciones, y probablemente esa fue la única razón”. Así como también enfatizó que, a juicio del PC, la ministra “ha estado haciendo su mejor esfuerzo por estar a la altura del desafío que tiene, el Presidente de la República le ha entregado su respaldo y su apoyo, y eso para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la confianza”.

La también presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados también puso el acento en que el lunes de la próxima semana se va a cumplir un mes desde la instalación del gobierno y, por lo tanto, “es natural que un gobierno cometa errores en los primeros días”.

“Creo que exigirle que todo sea perfecto, que no haya ninguna posibilidad de error es algo que incluso atenta a lo natural de ser humano”, dijo, planteando que el Ejecutivo debe tomar las precauciones y resguardos necesarios. A su vez, expresó que el gobierno “sigue contando con todo el respaldo y el apoyo de la coalición, que los hemos respaldado hasta ahora, y no vamos a hacer de esto finalmente una plaza pública donde cada uno empiece a tirar piedras por separado porque creo que eso no le hace bien ni al gobierno ni mucho menos al futuro de nuestro país”.

Finalmente, la diputada fue consultada por una eventual acusación constitucional contra Siches por parte de la oposición; herramienta que el sector no ha acordado aún emplear y que tiene respaldos aislados de momento. Sobre ese punto manifestó que era “evidente que la derecha iba a ocupar cualquier oportunidad para poder plantear una acusación constitucional, para cualquier ministro o ministra”.

“Ellos estaban esperando la primera oportunidad para poder saltar al cuello de cualquiera de los ministros que cometiera el primer error. Yo no me espero nada distinto de una derecha que cometió grandes errores durante todo el proceso de gobierno que llevaron en cuatro años”, concluyó.