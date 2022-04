“Cuenta con toda mi confianza”: Boric respalda públicamente a Izkia Siches tras polémica por falsa denuncia

El Presidente Gabriel Boric.

Su declaración se dio a la salida de un encuentro con vecinos de la comuna de Maipú, para anunciar el Plan de recuperación inclusiva Chile Apoya. Más tarde, desde el Palacio de La Moneda, el Presidente reiteró su apoyo. “El episodio lo doy absolutamente por superado. Y para que no quepa ninguna duda ni especulación, la ministra va a seguir cumpliendo todas sus funciones y cuenta con mi confianza. Yo no trabajo con ultimátum, confío en mis colaboradores”, dijo, agregando que “evidentemente los errores no pueden suceder de estas características”.