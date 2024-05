Diputada Flores (RN) critica al presidente de su partido, Rodrigo Galilea, por “ponerse de acuerdo con el gobierno”

A raíz de la tramitación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la diputada Camila Flores (RN) lanzó este lunes una serie de críticas a sus propios correligionarios y al presidente de su partido, el senador Rodrigo Galilea.

La parlamentaria ratificó que sus pares en la Cámara de Diputados intentarán -en el proyecto de RUF- reponer la idea de devolver a la justicia militar los casos en que uniformados incurrieran en un delito. Sin embargo, dijo que “no le extrañaría” que esto finalmente no se concrete, debido a la posición de algunos senadores de RN.

La diputada Camila Flores (RN).

“Yo no diría (que son) más blandos, pero sí un poquito más entregados al gobierno, porque hay algunos, incluyendo el presidente de mi partido, el senador Galilea, que le gusta esta cosa como de negociar, de los grandes acuerdos, y ponerse de acuerdo con el gobierno. Yo creo que eso ha dañado bastante a Renovación Nacional, y creo que nos va a generar un daño también en las elecciones que vamos a enfrentar este año”, advirtió en diálogo con T13, aludiendo a las municipales de octubre.

Su crítica tiene que ver, según explicó, con que “la gente quiere que defendamos nuestras posiciones claramente, y estoy segura que nuestro electorado lo que menos quiere es que lleguemos a acuerdo con personas como el Presidente (Gabriel Boric) o, en general, el gobierno”.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea. Foto: Sebastián Nanco / Aton Chile.

En ese sentido, Flores dijo que la UDI y el Partido Republicano son una oposición “mucho más firme y categórica, a diferencia del senador Galilea”, aunque descartó que ese fuera un motivo para dejar RN.

“No he pensado en dejar RN, porque mi partido es mucho más que quien lo conduce hoy. El partido tiene 37 años de vida, es mucho más que quienes lo conducen. Me han gustado unas directivas más y otras menos, pero eso no inhabilita que yo pueda tener mis críticas y menos que tenga que dejar el partido”, puntualizó.