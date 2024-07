Diputado Diego Schalper (RN) y negociación municipal: “La directiva nacional tiene el deber de hacer respetar la presencia territorial del partido”

Las últimas definiciones a las que ha arribado Chile Vamos en la negociación municipal ha dejado a varios dirigentes RN molestos. Uno de los episodios que más disgusto generó fue la nominación de María José Hoffmann (UDI) por sobre la carta del partido, Luis Pardo, para la Gobernación Regional de Valparaíso.

El diputado Diego Schalper es uno de los militantes que tiene reparos en cómo la directiva encabezada por el senador Rodrigo Galilea ha llevado adelante las tratativas. El exsecretario general de la tienda además afirma que la líder del sector -y potencial carta presidencial- Evelyn Matthei (UDI) debe abocarse a desarrollar su programa ‘Chile desde las comunas’, dejando la tarea de definir candidaturas a los partidos incumbentes.

¿Qué análisis hace de la nómina a la que arribó Chile Vamos para las elecciones de octubre?

Valoro que Chile Vamos vaya avanzando en tomar definiciones porque no nos podemos perder ni un minuto. La principal tarea que tiene Chile Vamos, y las distintas oposiciones, es constituir que el candidato o candidata más competitiva en todas y cada una de las comunas y regiones sea el elegido.

RN cedió zonas que parecían quedarse en sus manos, como la Gobernación de Valparaíso y la comuna de Rancagua. ¿A qué atribuye esas derrotas de Galilea y Balladares?

Renovación Nacional si tiene la capacidad de ir en una lista única de concejales, si tuvo la capacidad de tener una elección interna masiva con más de 14.000 personas, es porque tiene una fortaleza territorial. La directiva nacional tiene el deber de hacer respetar esa presencia territorial de RN.

¿Qué evaluación hace de la mesa de su colectividad?

Empatizo con la dificultad de las negociaciones, los aliento a defender con mucha fuerza la fortaleza territorial de Renovación Nacional, porque es un factor decisivo para un buen desempeño de las elecciones del bloque de la coalición a fin de año. Respecto al juicio final, va a estar marcado por dos momentos: la publicación de la nómina definitiva y también el día de la elección vamos a saber si ciertas decisiones han sido correctas o no las han sido.

Con el Partido Republicano ha habido acusaciones cruzadas entre Chile Vamos. En ese contexto, ¿quién es el mayor responsable por una falta de acuerdo todavía entre las fuerzas?

Mire, yo desconozco los detalles. Lo que sí tengo claro es que el predicamento republicano de llegar con dos candidatos a la primera vuelta de gobernadores regionales es un suicidio.

Pero hay segunda vuelta...

Sí, pero lo que pasa es que en primera vuelta usted gana con un 40% y en segunda vuelta usted necesita un 50%. Entonces, por una razón aritmética, y casi por sentido común, lo que tienen que hacer las distintas oposiciones es llegar con un candidato único de oposición en cada una de las regiones del país.

Y en materia comunal, ¿es atendible la petición de republicanos del 17% de las comunas?

Para mí el criterio no es ese, el criterio es quién es el candidato más competitivo. Yo valoro que republicanos quiera entrar en la disputa de las elecciones mayoritarias.

¿Valora, entonces, el porcentaje que pide republicanos?

A mí el único criterio que me importa es que vaya el candidato más competitivo. Y si dentro de ese candidato más competitivo hay candidatos republicanos, yo soy partidario de que ese sea el candidato único de la oposición. Por ejemplo, en el caso de Maipú, me parece que el exgeneral Bassaletti va a ser el candidato único de la oposición.

¿Cómo ha visto la disposición de republicanos?

No tengo herramientas de juicio porque no estoy en la mesa negociadora.

Pero lo que se ha sabido de las acusaciones cruzadas, del número que está pidiendo, de los nombres que ha puesto en la mesa...

Es que para mí lo único central, y en eso creo que hay que ser majadero e insistente, es que sea el candidato más competitivo.

Evelyn Matthei ha jugado un rol clave en la negociación para destrabar nudos, ¿cree que su liderazgo puede verse debilitado si no se logra un acuerdo?

Aquí hay un viejo dicho que se llama pastelero tus pasteles, la responsabilidad en esta materia es de las directivas de los partidos.

¿Y respecto del rol de Matthei?

Matthei tiene que dedicarse a hacer lo que está haciendo, a construir un programa ‘Chile desde las comunas’, a tener una presencia importante en la discusión política. En eso creo que alguien que aspira a ser Presidente de Chile no puede omitirse y, por lo tanto, yo valoro de buena forma el que ella esté participando en las discusiones relevantes.

¿No se está hipotecando la posibilidad incluso de perder la presidencial ante la demora y la falta de acuerdos en la municipal?

El partido de la presidencial se empieza a jugar a fines de este año y, por lo mismo, la responsabilidad que tienen las directivas de constituir una lista de candidatos competitivos en cada una de las comunas y regiones del país va a ser fundamental para optar por aquello que todos compartimos, que es que un segundo gobierno de la izquierda extrema sería trágico y dramático para el país.

Es decir, sí se hipoteca...

La mayoría de los chilenos dice que va a votar por candidatos opositores al Presidente Boric. Cuatro de cada seis chilenos declaran que rechazan el gobierno de Boric. Entonces, ¿cómo no vamos a tener capacidad de canalizar esa fuerza tan elocuente en cada una de las regiones y en cada una de las comunas del país?

Sobre el operativo en Villa Francia, ¿cómo ha visto la reacción de las fuerzas oficialistas?

Me parece insólito que el Presidente Boric no se dé cuenta que él no puede ir por la vida diciendo que es un fiel defensor de la democracia y, al mismo tiempo, tener en el corazón de su gobierno a un partido como el Partido Comunista que ha tomado una deriva antidemocrática bastante impactante. Ellos (el PC) no son capaces hasta el día de hoy de condenar la presencia de armamento pesado en un lugar donde ha sido decomisado por un operativo policial, sino que más bien aparecen como exigiendo transparencia, ya entramos a otro nivel.