Diputado Fuentes busca competir en las elecciones internas de RN: “He tomado la decisión de ser una alternativa para recuperar el rumbo”

A través de una carta de dos carillas, que envió este martes a los militantes de RN, el diputado y actual vicepresidente de la colectividad Tomás Fuentes anunció sus intenciones de competir en las elecciones internas del partido, fijadas para el próximo 15 de mayo.

“Estimadas amigas y amigos, junto con saludar les quiero comentar que desde hace un tiempo me he cuestionado el rol que RN ha desempeñado durante los últimos años. Un ejercicio propio de quienes queremos lo mejor por el partido, de quienes lo lideramos en la juventud, de reflexión y de analizar cómo estamos haciendo las cosas, sobre todo hoy, que viviremos el año electoral más importante desde el retorno a la democracia”, parte diciendo la misiva, en la cual agrega que “es indiscutible que han sido años complejos, pero no por eso debemos dejar de asumir responsabilidades. Primero fue el estallido social´ y luego el coronavirus, hechos que, sin duda, han cambiado a nuestro país y, en consecuencia, donde hemos perdido el protagonismo que nos caracterizaba, esa participación y empatía que en su minuto nos hicieron ser el partido más grande”.

En esa línea, Fuentes agrega que “estamos en frente de un nuevo Chile (…). Es la oportunidad para abrirnos, de recuperar el terreno perdido, de reconquistar a aquellos militantes que nos han dejado y de invitar a nuevos actores, a independientes que nos representen y defiendan nuestros valores y principios”.

Y, en ese sentido, el diputado indica que “por este motivo, es que como actual vicepresidente he tomado la decisión de ser una alternativa para conducir este proceso, de presentarme como una carta para recuperar el rumbo de Renovación Nacional, con una mirada amplia, inclusiva y que dé espacio a lo que tanto los chilenos quieren: de incorporar a los independientes a participar de nuestro proyecto. Tenemos que ser capaces de enmendar el rumbo, de escuchar a la ciudadanía y volver a ser un partido con vocación de mayoría”.

Y añade: “Estoy convencido de que podemos lograrlo. Tenemos la experiencia, trayectoria, juventud y personas para hacerlo. Solo depende de nosotros, de si queremos seguir por el mismo camino, sin un liderazgo claro y con ausencia de carácter o si optamos por una renovación que nos vuelva a engrandecer, que nos devuelva la impronta y que, finalmente, nos sitúe en lo más alto como el partido con mayor presencia y el más representativo. Ese es mi mayor anhelo”.

De esta manera nuevamente se reactiva la competencia interna en RN, colectividad que se vio tensionada por la definición del abanderado presidencial del partido y por la petición de Fuentes -quien apoya a Sebastián Sichel en vez de la carta de la colectividad Mario Desbordes- para que existiera libertad de acción.

De hecho, Fuentes ha sido duramente cuestionado por algunos dirigentes del partido por no apoyar la candidatura presidencial oficial de RN y estar respaldando a Sichel, incluso, en más de una oportunidad le han pedido que renuncie a la directiva.

Como sea, el plazo para inscribir las candidaturas a la presidencia vence el próximo 15 de abril, es decir, cuatro día después de las elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales.

Hasta ahora, además de Fuentes -quien, según indican en la colectividad, le ha transmitido sus intenciones a algunos de sus pares-, ha sonado como opción para presidir a RN exministro Cristián Monckeberg, quien también es candidato para la convención y busca ganar un escaño en el distrito 10. De hecho, en el partido dicen que primero tiene que sortear esos comicios, pero admiten que los plazos son acotados y que una decisión en esa línea tendrá que ser antes de las elecciones.

Asimismo, el senador Francisco Chahuán, quien decidió congelar su militancia en la colectividad, dicen en el partido también mantiene las aspiraciones de presidir a RN, no obstante, primero tiene que pronunciarse sobre su congelamiento.