Diputados con licencia, viaje parlamentario y advertencia de Demócratas enredan conteo de votos en favor de Tohá

Con un voto a favor y cuatro en contra, la comisión revisora de diputados recomendó a la sala rechazar la acusación constitucional, presentada por la bancada del Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD)

A pesar de ese primer apronte y de la moderada confianza que tenían el gobierno y el oficialismo para derribar el libelo, ausencias inesperadas y giros repentinos han debilitado el piso de votos que tenía la secretaria de Estado para salir airosa de este trance.

En el Ejecutivo y en las bancadas aliadas, sin embargo, sabían que la mayoría que tenían para rechazar el libelo republicano era frágil. Preliminarmente solo hay 74 votos hipotéticos para desechar la acción contra la titular del Interior (67 votos oficialistas, más cinco diputados del grupo DC y los independientes Carlos Bianchi y René Alinco).

A la derecha, por su parte, le pesaba el reciente de desafuero del exrepublicano Mauricio Ojeda, quien ya se oficializó este lunes, y el eventual desmarque de los dos diputados militantes de Evópoli, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, quienes habían declarado su resistencia a apoyar el libelo. En el mejor de los casos, las bancadas opositoras partían con una base hipotética de 65 legisladores (22 UDI, 21 RN, 13 republicanos, dos independientes asociados a Evópoli y los siete miembros del comité Socialcristiano-Independientes).

El problema de Tohá es que el apoyo al libelo republicano aún no llega a su techo. Incluso, la bancada Demócratas-Amarillos-independientes -compuesta por nueve diputados que podrían empatar el escenario-, está más inclinada a respaldar la presentación contra la ministra. Solo tres legisladores de este grupo no están convencidos con sumarse a la ofensiva.

De hecho, algunos diputados de esta bancada salieron a dar una severa advertencia al gobierno.

“Nosotros estamos resolviendo... Pero, en este caso en particular y luego de la grave crisis de seguridad que vive el país, nosotros creemos que el Congreso tiene algo que decir. Y si el gobierno no es capaz de ver lo que está pasando en las poblaciones, los homicidios todos los días, personas acribilladas, tráfico de drogas, uso irregular de las armas, entonces el Parlamento algo tiene que remover de la decisión política”, dijo el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas).

Un recado en la misma línea expresó la legisladora Érika Olivera (Demócratas): ”Hemos visto que ha habido atentados en centros comerciales, cómo los profesionales del área de la salud han sido atacados, han sido 28 atentados diarios (...) y hoy día entendemos que el gobierno pueda dar estadísticas, números, pero lo que uno ve en la calle, lo que uno vive cuando sale a terreno, no es la realidad. Hoy día tenemos una luz roja, por lo tanto, en la acusación, políticamente quien responde es la ministra”, sostuvo.

Además, a la ministra se le sumó otro problema. Hasta ayer había cuatro legisladores aliados con licencia médica, por lo tanto, si la acusación se vota el miércoles o el jueves, está en riesgo su presencia. Se trata de Mercedes Bulnes (Ind.-Frente Amplio), Carmen Hertz (PC), Marcela Riquelme (Ind.-Frente Amplio) y Felipe Camaño (Ind.-DC), quien sufrió un grave accidente de tránsito hace dos semanas.

La decisión del gobierno de apurar la acusación a Tohá también tenía en consideración la calculadora de votos, debido a que entre el jueves y viernes viaja una comitiva de seis diputados a Ginebra, Suiza, para participar de la asamblea de la Unión Interparlamentaria.

Si bien los diputados viajan pareados (mitad de oficialismo y mitad de oposición), en la delegación está el parlamentario opositor Francisco Undurraga (Evópoli), quien había adelantado que rechazaría la acusación. Por lo tanto, en esta delegación Tohá pierde cuatro votos: además de Undurraga, Claudia Mix (Frente Amplio), Hernán Palma (Ind.-PC) y Marcos Ilabaca (PS) también parten este jueves a Suiza.

Por su parte, el libelo republicano solo perdería dos eventuales apoyos: Juan Carlos Beltrán (RN) y Gastón von Mühlenbrock (UDI), quienes serán parte de esta comitiva.

Consultado por la acusación, el diputado Undurraga reiteró que no va a apoyarla “porque no creo que resuelva los problemas de seguridad”. Sin embargo, también le exigió acciones concretas al gobierno “para enfrentar la violencia, la delincuencia y el narcoterrorismo”. “Después esta acusación, el gobierno debe dedicarse a no buscar potenciales candidaturas al Senado por parte de subsecretarios y ministros y concentrarse en lo que la gente le pide: combatir la delincuencia”, añadió.

Incluso, en Evópoli advierten que si el Ejecutivo no toma las medidas correctas, los dos legisladores militantes de esa colectividad podrían plegarse al libelo.

Finalmente, había un viaje de diputados de la Comisión de Adultos Mayores a la Isla de Rapa Nui, que el oficialismo miraba con mayor interés, ya que la delegación, que partía este jueves, estaba compuesta en su mayoría por legisladores opositores que no estaban pareados.

Sin embargo, los mismos legisladores decidieron suspender el viaje dada la necesidad de estar presentes este miércoles y jueves para votar las acusaciones.