Diputados Manouchehri y Cicardini llaman a alcaldesa Matthei a aclarar vínculos con Hermosilla y Guerra

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, querellantes en el caso Audio, realizaron un llamado a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a explicar su vínculo con el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra.

“Matthei debe aclarar cuál es su relación con Hermosilla y Guerra. En las turbias conversaciones por chat entre ellos, señalan una relación cercana, estrecha con Matthei. Hermosilla dice: somos bien cercanos. El exfiscal Guerra señala: somos grandes amigos. Conmigo el trato es de querido fiscal y siempre me llaman diciéndome que ella habla bien de mí. Matthei debe responder cuál es su vínculo con Hermosilla y su red”, señaló Manouchehri a raíz de un reportaje publicado por The Clinic.

La diputada Cicardini, en tanto, afirmó que “cada chat que conocemos fortalece la sospecha de que Hermosilla, Chadwick y Guerra tenían una maquinaria para generar impunidad en casos como el del senador Iván Moreira que pedía raspados de olla, por ejemplo”.

Agregó que “hoy además conocemos la vulgaridad de sus conversaciones en referencia a la alcaldesa Matthei, que condenamos por tratarse de una mujer.”

Sin embargo, insistió en que la alcaldesa debe aclarar completamente su grado de cercanía con Hermosilla y sus cercanos.

Chats

En los chats entre Guerra y Hermosilla, no aparece Mathhei vinculada con causas penales, pero ambos afirman que serían cercanos a la alcaldesa. El 17 de mayo de 2020, mientras aún era Fiscal Regional, Guerra le dice a Hermosilla: “Ella es otra cosa. Me encanta. Somos grandes amigos”. A lo cual Hermosilla responde: “Es total!! Inteligente y femenina. Tiene un lado dulce que la gente no se imagina”.

Luego vienen comentarios respecto del aspecto físico de la alcaldesa.