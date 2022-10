Diputados RN solicitan explicaciones al ministro de Educación por disminución de recursos a Liceos Bicentenario

Los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sara Concha y Hugo Rey, cuestionaron la decisión del actual Gobierno de reducir en un 32,9% el aporte a Liceos Bicentenario.

Esto luego que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, asegurara que “vamos a ver gradualmente cómo este proyecto va a ir teniendo año a año menos recursos asociados porque los compromisos se van terminando”. Lo que reinstaló sobre la mesa una discusión que comenzó a darse cuando se entregó el detalle del proyecto del presupuesto de la nación para el próximo año.

“Llevaremos esta discusión al Presupuesto del 2023, y si insisten en disminuir de esta manera los recursos, veremos la manera de ejercer presión ya que el mérito y el esfuerzo no puede desaparecer de la educación pública Chilena”, aseguraron.

El programa, iniciado en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca apoyar a establecimientos educacionales -hoy son 320- “para que alcancen, recuperen y/o mantengan estándares de calidad”.

De esta forma los diputados calificaron la decisión como “impresentable” y anunciaron que exigirán la presencia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila en la comisión de Educación.

“Nos parece inentendible que el Presidente Boric y sus ministros no entiendan de una vez por todas que no pueden gobernar imponiendo su ideología, es como si buscaran refundar Chile. Por eso, solicitaremos en el más breve plazo la presencia del ministro Ávila en la comisión y nos explique esta decisión que a nuestro juicio no se justifica”, señaló el diputado Hugo Rey.

Mientras que, la diputada Sara Concha agregó: “Lo que necesitan las millones de familias es que se les permita educar a sus hijos con libertad de enseñanza, con libertad de valores y creencias; y con una educación de calidad. Con esta decisión, miles de familias verán con frustración que el esfuerzo y el mérito de sus hijos para lograr acceder a un establecimiento educacional de excelencia es desechado y se bota a la basura”.

Asimismo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló que “el fin de Liceos Bicentenario es una decisión ideológica muy cruel. Gobierno del Presidente Gabriel Boric destruirá el sueño de familias que eligen el mérito, la libertad y el trabajo bien hecho como motor de vida para sus hijos. ¿No les basta con crisis de inseguridad y económica que sufre Chile?”.