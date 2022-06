El blindaje socialista a la canciller Urrejola ante rol de Dammert en última gira de Boric

Una foto en la que se ve a la canciller Antonia Urrejola escoltada por diez parlamentarios del Partido Socialista fue la que se difundió ayer en redes sociales.

La imagen -en la que aparecen los senadores Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza y Alfonso de Urresti y los diputados Daniel Manouchehri, Tomás De Rementería, Daniel Melo, Ana María Bravo, Danisa Astudillo, Nelson Venegas y Raúl Leiva- fue viralizada por algunos de los diputados en sus cuentas de Twitter y de Instagram después del almuerzo que sostuvieron a solas con la ministra, cita a la cual sus pares del Senado pasaron solo a saludar para después partir a una cita en Interior.

“Diputados y senadores socialistas nos reunimos con la canciller @aurrejolarree para conversar respecto de la gira del Presidente @gabrielboric, y sus beneficios en materia de medioambiente y lucha contra el crimen organizado. Tenemos una canciller de lujo, seria y preparada”, publicó en su Twitter Manouchehri en referencia a la secretaria de Estado, quien si bien no milita en el PS, es reconocida como una de sus filas en el gabinete.

El gesto de los socialistas, que se interpretó como una especie de blindaje a la titular de Relaciones Exteriores, se dio a pocas horas de que este sábado finalizara la gira por Norteamérica en la cual Urrejola acompañó al Presidente Gabriel Boric, tanto en su paso por Canadá como en su participación en la Cumbre de las Américas, que se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos.

Pese al balance positivo del debut del Mandatario en un foro multilateral, generó suspicacias en algunos sectores oficialistas, particularmente en el PS, el rol que jugó en el viaje la jefa de asesores del Segundo Piso, Lucía Dammert.

La socióloga tuvo una participación vistosa en la gira. Se la vio acompañando al jefe de Estado en la mayoría de las actividades públicas y privadas e incluso se incorporó a algunas reuniones bilaterales con presidentes del hemisferio. Por ejemplo, en la cita que sostuvo el Presidente Boric con su par de Ecuador, Guillermo Lasso, la socióloga se sentó en la misma línea que Urrejola.

El tema fue abordado ayer al finalizar el comité político ampliado de La Moneda. Según presentes en la instancia de coordinación semanal, el representante del PPD, Marco Núñez preguntó directamente al gobierno si lo expuesto en una publicación del medio Exante el sábado recién pasado, que daba cuenta de las tensiones entre Urrejola y Dammert, era efectivo. La respuesta la dieron las ministras Camila Vallejo (Segpres) e Izkia Siches (Interior), quienes descartaron la existencia de cualquier conflicto entre ambas.

La propia Urrejola había tenido que hacerse cargo del tema el domingo en entrevista con Mesa Central. Si bien la ministra descartó que existieran dos visiones en el gobierno en materia de política exterior y que no haría comentarios sobre fuentes anónimas, agregó que “llevar una Cancillería hoy con todos los desafíos que tenemos no es fácil y discutimos y analizamos, hay diferencias y finalmente concordamos consensos. Eso es al interior de la Cancillería, con los ministerios sectoriales, con el Segundo Piso y es parte de hacer política y ser gobierno. Lo importante es que fue una gira realmente exitosa, donde el liderazgo del Presidente Boric fue reconocido a nivel internacional”.

En el PS aseguran que si bien la cita con los diputados estaba prevista hace algún tiempo, reconocen que el timing no fue al azar. “Se organiza con el objetivo de apoyar a la canciller”, admite en privado uno de ellos. Y agrega: “No entendemos por qué una asesora en seguridad anda en giras, tomando decisiones de política exterior cuando la situación interna está bastante álgida”.

El diputado De Rementería lo expuso así: “Lo que ha dicho la canciller es que acá no hay ningún conflicto. Me parece natural que no lo haya, porque los asesores del Segundo Piso no tienen las facultades ni las capacidades para involucrarse en política exterior. Es el Presidente junto con la Cancillería los que llevan esta materia y no los asesores”.

El diputado Melo, por su parte, destacó tras la cita que “la canciller es una persona con una gran experiencia internacional. Esto es bueno para el gobierno del Presidente Boric, pero por sobre todo para nuestro país”.

A la cita de los parlamentarios, además, está previsto que se sume este martes una reunión entre la nueva presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y Urrejola. Aunque en la colectividad dicen que la idea estaba prevista desde antes, el momento elegido coincide con el revuelo generado por el rol de Dammert.

En el gobierno reconocen que el espacio que ha buscado copar Dammert en materias internacionales -donde trabaja codo a codo con el asesor Carlos Figueroa- ha provocado cierta tensión con la Cancillería. Las mismas fuentes explican que el Presidente Boric, por su estilo, le ha dado un espacio que no se ajustaría a los códigos de la diplomacia tradicional. “La política exterior la lleva el Presidente a través de su canciller, siempre ha sido así”, insiste un socialista.

Pese a eso, otras fuentes del Ejecutivo desdramatizan las tensiones entre el Segundo Piso y la Cancillería y recuerdan que no es primera vez que esto ocurre. Si bien ni Michelle Bachelet ni Sebastián Piñera viajaban con sus jefes del Segundo Piso, en el último mandato del exmandatario el rol que jugó el encargado de relaciones internacionales del Segundo Piso, Benjamín Salas, también provocó roces con los entonces cancilleres Roberto Ampuero y Teodoro Ribera.

Desde la Presidencia, en todo caso, descartaron “tajantemente” cualquier conflicto. Además, sostienen que no hay ningún interés del Segundo Piso por disputar las funciones que corresponden a la Cancillería.