“No hay dos políticas exteriores”: Canciller Urrejola descarta diferencias con Segundo Piso tras gira presidencial

“No hay dos políticas exteriores. (...) No hay ningún quiebre”. Así, tajante, fue la respuesta de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, este domingo al ser consultada por supuestas diferencias entre la Cancillería y el Segundo Piso del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en particular, en su relación con la jefa de asesores, Lucía Dammert.

La tensión se habría manifestado en la gira internacional que realizó el Mandatario a Canadá y Estados Unidos la semana pasada -cuya comitiva integraban Urrejola y Dammert-, que incluyó una reunión bilateral con el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau; encuentros con empresarios y su participación en el primer foro multilateral de la Cumbre de las Américas.

La canciller Urrejola, en conversación con el programa Mesa Central, de Canal 13, realizó un positivo balance de la gira presidencial, y también se refirió a episodios que marcaron la instancia: las declaraciones del Mandatario a través de Twitter -sobre la relación de EE.UU. y los países latinoamericanos- y su traspié mientras presentaba la declaración impulsada por Chile en la cumbre para la protección de los océanos; además las voces que apuntaban a un quiebre en la relación entre el Ministerio y el Segundo Piso a raíz de estos “errores”.

Una situación que, sin embargo, descartó: “(La gira) es un trabajo coordinado no sólo de Cancillería, sino también con los ministerios sectoriales y con el Segundo Piso, para hacer una agenda que fue profundamente exitosa (...) No hay dos políticas exteriores. No hay ningún quiebre”, enfatizó.

“A Lucía (Dammert) la conozco desde hace más de 20 años, hemos estado en espacios conjuntos antes y tenemos una buena relación”, añadió.

En esa línea, sostuvo que “llevar una Cancillería hoy con todos los desafíos que tenemos no es fácil y discutimos y analizamos, hay diferencias y finalmente concordamos consensos. Eso es al interior de la Cancillería, con los ministerios sectoriales, con el Segundo Piso y es parte de hacer política y ser gobierno. Lo importante es que fue una gira realmente exitosa, donde el liderazgo del Presidente Boric fue reconocido a nivel internacional”.

Participación en G20

La titular de RR.EE. también bajó el perfil al episodio ocurrido en el marco de una declaración para la protección de los océanos, donde Boric emplazó al país anfitrión -y otras naciones desarrolladas- a sumarse a estas iniciativas, pese a que John Kerry -representando a la Casa Blanca- se encontraba en la instancia. Un hecho, que finalmente fue rectificado e incluso, afirmó Urrejola, el mismo diplomático se habría acercado para confirmar la asistencia del Presidente en el foro del G20.

“Estábamos en el contexto de la Declaración de Protección de los Océanos, que tiene un efecto obviamente en el tema cambio climático, y lo que el presidente quiso decir era la responsabilidad que tienen las grandes economías del mundo respecto del efecto invernadero”, relató.

Agregó que “sobre este tema concreto, este ‘lapsus’, fue tan insignificante que ese mismo día en la tarde, el senador Kerry me buscó para una bilateral para confirmar la participación del Presidente Boric, (quien) ha sido invitado el próximo viernes al Foro de las Grandes Economías del G20 para hablar precisamente sobre cómo enfrentar el efecto invernadero y el liderazgo de Chile”.