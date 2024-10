El voto clave que podría perder la derecha en el Senado en la acusación contra Vivanco y Muñoz

A las 10.00 de la mañana de este martes, el Senado analizará la acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y del juez Sergio Muñoz, para luego proceder a votarla.

La exvocera del máximo tribunal está bajo la indagación de los parlamentarios por las irregularidades dadas a conocer tras sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla, recluido por delitos de corrupción en el marco del caso Audio.

Mientras que, Muñoz, está siendo apuntado por entregar información privilegiada a Graciel Muñoz, su hija y jueza de Garantía. Esto, con el objetivo de que ella decidiera su participación en la compra de un departamento que se encontraba en construcción.

La ofensiva fue despachada desde la Cámara de Diputados con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones. Allí, la discusión se centró en la posibilidad de votar la acusación por separado, considerando que hay dos involucrados con causas distintas. Sin embargo, esta propuesta -impulsada por la izquierda y por la defensa de Muñoz- fue desechada, y se votó en conjunto.

En la imagen, los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Esta situación no será problema en el Senado, puesto a que los legisladores podrán votar los capítulos del libelo de manera separada.

Así las cosas, ahora la atención estará puesta en los votos claves que podrían salvar al juez Muñoz. Uno de ellos, podría ser el del senador Francisco Chahuán (RN), quien está casado con una jueza, y por lo tanto, existe la posibilidad de que el parlamentario opte por la inhabilidad, tal como lo hizo en el pasado en una acusación contra una ministra de Corte de Apelaciones.

Así lo dejó ver Chahuán ayer durante una entrevista con Radio Universidad de Chile, aunque el RN fue enfático y reiterativo en señalar que primero debe escuchar los alegatos para tomar una decisión.

“Mañana estamos como jurados, y eso implica escuchar las alegaciones, porque nosotros todavía no hemos escuchado ni la acusación constitucional, ni los informantes de la Cámara de Diputados, ni las defensas. Por tanto, uno debiera escuchar primero, porque efectivamente nosotros no podemos emitir opinión previa, porque estamos actuando como jurados, no como bloque político”, sostuvo en la emisora.

En esa línea, agregó: “Mañana lo que corresponde es que actuando en ese carácter de jurado, tomemos la decisión correspondiente, y en ese sentido, yo voy a tomar todas las decisiones que estén convenientes mañana, una vez que escuche finalmente las alegaciones y las defensas correspondientes”.

Para cerrar, el senador volvió a marcar: “Voy a tomar todas las prevenciones necesarias, incluso si eventualmente me inhabilito será mañana, no voy a adelantar juicio de valor, porque voy primero a escuchar y ahí veré finalmente cómo actúo”.

Cabe señalar que la inhabilidad no baja quórum, por lo tanto, esto podría significar un escenario más positivo a Muñoz, ya que la derecha perdería un voto clave.