Elisa Loncón por posible regreso de Rojas Vade a la Convención Constitucional: “No es saludable ni para él ni para nosotros”

Durante la mañana de este jueves la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, se refirió al caso de Rodrigo Rojas Vade, señalando que no le gustaría que este regresara al organismo, ya que “no es saludable ni para él ni para nosotros”.

En conversación con Radio Duna, Loncón, fue consultada sobre si le gustaría que el constitucional regresara al organismo, respondiendo que “Creo que no, sería doloroso para todos, para él sobre todo, el acoso impresionante, no es saludable ni para él ni para nosotros, hay que ver la manera, vamos a ver para donde va la investigación, pero no es el tiempo para él en este momento”.

En la ocasión, la presidenta de la Convención, también se refirió al hecho de que el abogado defensor de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, diera a conocer los diagnósticos que ha tenido el convencional constituyente desde 2013. Al respecto, la constitucional señaló que “creo que es importante que su abogado asuma su vocería, a nosotros no nos corresponde. Tampoco me corresponde juzgar las enfermedades y creo que es lo mejor en términos que el tenga un vocero que de a conocer la situación, como él esta”.

“Lo que a nosotros nos corresponde como Convención, es dejar muy claro, nuestra disposición para que el caso se investigue y los tribunales resuelvan finalmente el caso”, agregó.

Según detalla Loncón, el caso de Rojas Vade afectó a la imagen que se tiene de la Convención, así como la confianza que hay en el organismo. ”Rojas Vade fue electo por voto popular, y eso afecta la confianza que se tiene en el órgano. Lamentamos nosotros la situación, sin embargo estamos en el Chile también atravesado por problemas de valores, estamos en el Chile individualista al extremo, y es el Chile que queremos cambiar. Y yo creo que la ciudadanía tiene que verlo desde esa dimensión, la Convención refleja el Chile donde estamos, y esto no es defender a nadie, es entregar ese contexto en el que nos encontramos y por qué nos movilizamos a cambiarlo”.

Quórum de 2/3

Elisa Locón, en la ocasión también se refirió a la votación por el quórum de 2/3, señalando que “Hay que distinguir dos cosas, por un lado la normativa general que nosotros nos damos, y dentro de esa normativa general, que es la que necesitamos para discutir y comenzar el trabajo todo fue aprobado por quórum simple, pero todo sobre los 2/3. Aquí estamos hablando de un acuerdo máximo que existe al interior de la Convención, yo creo que eso es super valioso destacar, y que la ciudadanía lo sepa que no hay ningún antecedente para bloquear las peticiones de las minorías. Estamos haciendo grandes esfuerzos y muy consientes de que tenemos que instalar una constitución construida con las diferentes minorías.

“El segundo punto es el quórum de 2/3 para normas constitucionales si ese es el tema, nosotros tampoco estamos por sobre la constitución, y creo el pleno también va a ser sabio de asumir eso, porque tenemos que defender la constitución, tenemos que estar en ese marco, porque ya no es un problema en el trabajo que nosotros tenemos ahora de un año de escribir la Constitución, hay que distinguir etapas y pasos, y hay que ser estratégicos”, agregó al respecto.

Finalmente, al ser consultada sobre si ella presentaría una indicación para cambiar el quórum de 2/3, Loncón señaló que “claro que no, la norma constitucional se tiene que asumir. Para cambiar el tercio de normas constitucionales, no, porque nuestra constitución se cae. Y no es el propósito”, enfatizando que si lo haría para otras normativas, “cuando no corresponda por supuesto, por ejemplo, todas las normativas de las naciones originarias, que están ya instaladas en convenios, en instrumentos internacionales, no se pueden cambiar porque incluso hay un articulo de reforma a la constitución que los tratados internacionales no son modificables, y ahí yo defenderé con la fuerza más grande y si hay que intervenir desde el pleno yo lo voy a hacer”.