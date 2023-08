Elizalde por dichos de Piñera sobre líos de platas que afectan a La Moneda: “¿Por qué permitió que esto aconteciera en su gobierno?”

El ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, respondió este domingo al ex Presidente Sebastián Piñera, emplazándolo por su responsabilidad en permitir el traspaso de fondos públicos a organizaciones privadas sin fines de lucro e hizo un llamado a enfrentar la corrupción, sin importar la militancia política.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el secretario de Estado evitó referirse a si los hechos que complican al Ejecutivo corresponden a “corrupción o estupidez”, como señaló el otrora Mandatario en entrevista con La Tercera Domingo, donde además pidió transparentar todos los antecedentes y afirmó creer que hubo “una organización o coordinación para sacar en forma ilegal y corrupta recursos del Estado”.

En ese sentido, Elizalde -quien evitó usar las palabras “corrupción o estupidez”- sostuvo que “si el Presidente Piñera está tan convencido de esto, la pregunta es por qué permitió que esto aconteciera en su gobierno y no estoy en la búsqueda del empate, pero cuando nosotros detectamos brechas de vulnerabilidad, estas fueron brechas fueron abiertas hace bastante tiempo y de hecho hay investigaciones que corresponden a años anteriores, cosa que están bastante avanzadas según los medios de comunicación y otras corresponden a lo acontecido en el actual gobierno y la mayoría radicada en los Gobiernos Regionales, que son completamente autónomos”, asegurando que los casos abordados en distintos medios de comunicación, no todos dependen del gobierno central.

El responsable de la relación de La Moneda con el Congreso profundizó en sus dichos, asegurando que “la normativa que ha permitido esta brecha de vulnerabilidad es la que tenemos que modificar. Lo digo a propósito de la incoherencia cronológica sobre la cual se basó la crítica a la directora de Presupuesto (Javiera Martínez). Los casos, la mayoría son del año 2022 y 2021. La Ley de Presupuesto que se aplicó el año 2022, es la ley de 2022, que se aprobó en 2021, cuando había otro gobierno y otra directora de Presupuesto”.

“Es evidente que aquí la institucionalidad y la normativa permitió que hubiera un nivel de discrecionalidad excesivo para estos hechos, que generan legitima indignación, y por eso dije que lo que teníamos que establecer es el principio de concursabilidad en el caso de las transferencias que se otorgan a privados, por eso en la Ley de Presupuesto de este año se completó las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales para que pudieran realizar directamente algunas tareas y no la estén delegando a privados”, sostuvo la autoridad.

“Mi punto, es que, si vamos a enfrentar la corrupción, enfrentémosla todos, independiente de su militancia, o ¿vamos a transformar esto en un tema de una reyerta política que nos impide ver el fenómeno en su conjunto respecto de cómo se fue generando esta institucionalidad que a todas luces es insuficiente?”, se preguntó el secretario de Estado, afirmando que desde el Ejecutivo harán la presentación de iniciativas legales para “robustecer la institucionalidad”.

“El año 2011, el Presidente Sebastián Piñera estableció la posibilidad de que estos fondos fueran traspasados a los municipios producto de que había lentitud en la rendición, eso impedía que se siguieran entregando recursos. El año 2015 se permitió que se hiciera esta transferencia a corporaciones y fundaciones, instituciones privadas sin fines de lucro, y posteriormente en 2019 se inicia el primer traspaso como una forma de que el Estado llegara de una forma más adecuada. Pero hay una diferencia entre transferir recursos a instituciones públicas que hacerlo a privadas, y por tanto, la legislación no quedó debidamente actualizada”, señaló con respecto a cómo se llegó a la situación actual.

En ese sentido, Elizalde afirmó que están revisando la Ley de Presupuesto para subsanar la situación de los traspasos a organizaciones privadas sin fines de lucro.

“Hay una legítima indignación y malestar producto de esta situación y, por lo tanto, es una oportunidad para mejorar el estándar regulatorio respecto al pasado, esclarecimiento y justicia; y respecto del futuro, un marco que sea mucho más estricto”, remarcó respecto a las acciones del Ejecutivo.

Defensa a directora de Presupuesto

Durante la entrevista, el jefe de la Segpres también fue requerido por las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró en Mesa Central de Canal 13, que la actual directora de Presupuestos, Javiera Martínez, “es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido (...) y en esa comparación me incluyo”.

Respecto a tales dichos, el ministro Elizalde aseguró tajante que “tengo la mejor opinión de la directora de Presupuesto. La mejor. Así de simple”.

“Yo no los conozco a todos, Mario Marcel tiene más experiencia que yo, ya que a mí no me ha tocado interactuar con todos (...) realiza un trabajo serio, profesional y ejemplar, por eso considero muy injusta la incoherencia cronológica de la que ha sido víctima cuando se le imputa responsabilidad respecto a hechos que acontecieron bajo una Ley de Presupuesto que fue discutida en el gobierno anterior”, aseveró.