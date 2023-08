Presidente Boric responde en Instagram: “No me he llevado plata jamás y los que lo hacen tienen que pagar, devolverla y pagar ante la justicia”

El Presidente Gabriel Boric respondió la tarde de este domingo a un usuario de Instagram, quien le preguntó por su presunta implicancia en los casos de líos de platas en convenios de reparticiones estatales con fundaciones, escenario que el último mes ha complicado al oficialismo, asegurándole que él “jamás” se ha robado dinero y que quienes lo hagan, “deberán pagar ante la justicia”.

El Mandatario, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de la red social en que leyó cartas de niños y niñas con motivo del Día de la Niñez, se detuvo en la consulta que le realizó una cuenta a través de los comentarios.

“¿Cuanta plata se ha llevado?”, fue la consulta que leyó el jefe de Estado, ante lo que contestó tajantemente: “Yo no me he llevado plata, jamás. Y los que lo hagan, tienen que pagar y tienen que responder ante la justicia como corresponde, y devolverlo. Eso no lo vamos a justificar jamás”.

En ese sentido, Boric también se refirió a quienes lo criticaron durante la transmisión, asegurando que estas provienen de cuentas anónimas, “lo que habla de la calidad de estas personas”.

“Siempre me ha sorprendido, para quienes nos están viendo, los que se meten para... bueno, la mayoría se mete para hacer preguntas, para plantear dudas, críticas que son muy legítimas, pero hay gente que se mete a insultar y es muy raro. Yo creo que habla mucho más de ellos que de nosotros, así que lo lamento por ustedes, espero que estén mejor”, señaló.

Durante la instancia, el Presidente leyó distintas cartas donde los niños y niñas le manifestaron su visión de lo que quieren como país, además de desearle parabienes a la máxima autoridad del país, quien respondió con los avances que ha realizado su gobierno en torno a las distintas temáticas planteadas por los menores, tales como pensiones, medioambiente, seguridad, derechos animales, seguridad, no discriminación a diversidades sexuales, entre otros.

En torno al lío de dineros públicos con distintas fundaciones y organizaciones que ha complicado al oficialismo en el último tiempo, el Mandatario sostuvo que “no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas, no se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”.

“Sepan que para mí ha sido muy importante, muy duro, pero no duro como términos personales, no importan mis emociones en todo esto, es algo que no podemos tolerar no más, en esto no hay nadie... no se pueden meter las cosas bajo la alfombra”, complementó.

Durante la transmisión el Presidente Boric también hizo un pequeño recorrido por su casa en el Barrio Yungay, compartiendo imágenes de las actividades que realiza con motivo del Día de la Niñez, junto a su pareja Irina Karamanos, quien armaba un puzzle y él la figura de un tanque soviético de la Segunda Guerra Mundial. También mostró a su gato Bulu, que generó el cariño de los seguidores.