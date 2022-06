Entre 3/5 y 4/7: las tratativas contra reloj para llegar a un acuerdo en la Convención sobre quórum de reforma constitucional

Tras la caída en el pleno de la mayoría del primer informe emanado por la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional el pasado 2 de junio -20 de 45 propuestas de norma fueron aprobadas completa o parcialmente-, los convencionales de izquierda y centroizquierda nuevamente lideraron intensas negociaciones en búsqueda de un acuerdo que alcancen la vara de los dos tercios para que las propuestas sean aprobadas por el pleno.

Al igual que la vez anterior, el 25 de mayo, este lunes -al límite de que se venciera el plazo original a las 23.59 y que horas más tarde fue ampliado hasta las 8.30 del martes- los convencionales de distintos colectivos -socialistas, Frente Amplio (FA), Independientes No Neutrales, Movimientos Sociales, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional, el Colectivo del Apruebo y Chile Digno- se juntaron en el segundo piso del Palacio Pereira, a 600 metros del ex Congreso, donde sesionan normalmente. Desde ahí se les veía bajar ocasionalmente, menos que otras veces. Muchos solo lo hacían para ir al baño, fumar y buscar otro café antes de subir nuevamente.

Era fundamental aprovechar cada minuto de la cita, pues esta sería la última instancia para presentar indicaciones, las que se votarán en comisión el miércoles desde las 10.00 y hasta total despacho, para luego presentar las normas aprobadas ante el pleno de la Convención. De hecho, la comisión de Normas Transitorias cesará su trabajo el viernes de esta semana.

Nuevamente las tratativas se llevaron a cabo sin la derecha. De hecho, parte de este sector ni siquiera votó en el primer pleno de Normas Transitorias.

Si bien las negociaciones incluyen a todas las normas que cayeron en el pleno pasado, buena parte de las discusiones han estado enfocadas en dos: aquella que establece el fin al Senado en 2026 y que permitiría que los senadores puedan postular en las elecciones de 2025 para ocupar la Cámara de las Regiones y al Congreso de Diputadas y Diputados. La otra norma es la relativa a establecer un quórum para poder reformar la nueva Constitución, puesto que el pleno rechazó con 71 votos a favor -32 menos de los necesarios para ser aprobada- que sea por dos tercios de los parlamentarios en ejercicio del actual Congreso.

Esta última discusión es la que ha ocupado la mayor parte del día. Los integrantes de la comisión detallan que existen dos bandos al respecto: uno compuesto por Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente -estos dos últimos son los grupos nacidos a partir de la hoy extinta Lista del Pueblo-; y los socialistas, Independientes No Neutrales, el Colectivo del Apruebo, el FA y algunos de Chile Digno.

El primer grupo defiende la idea de que el actual Congreso pueda reformar la Constitución con un quórum de tres quintos, con referéndum. Sin embargo, acotan que solo pueda hacerlo con los temas incluidos en el artículo 448 del borrador de nueva Constitución, referido a la convocatoria a referéndum, lo que para ellos implica que “solo las materias esenciales” puedan ser alteradas.

Este artículo ya aprobado por el pleno detalla que los proyectos sujetos a reforma podrán alterar sustancialmente “el régimen político y el periodo presidencial; el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes; la forma de Estado Regional; los principios y los derechos fundamentales; y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución”. Además, desde los colectivos independientes agregan que están abiertos que también se puedan reformar artículos referidos a la naturaleza.

La actual postura de Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional evidencia una moderación en comparación a la que tenían el domingo, cuando también asistieron al Palacio Pereira para avanzar en las negociaciones. En esa instancia, según presentes, defendieron el quórum de dos tercios que fue rechazado en el pleno. Según han argumentado, para ellos es clave que el quórum sea elevado, pues desconfían del actual Legislador. “Necesitamos protegerla de cualquier modificación por parte del actual Congreso”, manifestaba una convencional de Pueblo Constituyente durante el último pleno.

Asimismo, desde la Coordinadora Plurinacional hacen saber que ellos también están dispuestos a aprobar el quórum de reforma constitucional de cuatro séptimos, pero de forma permanente y a través de la comisión de Armonización.

Por otro lado, socialistas, el Frente Amplio, No Neutrales, Chile Digno -el colectivo cercano al PC- y el Colectivo del Apruebo están por defender el quórum de cuatro séptimos con referéndum. En todo caso, integrantes de la comisión hacen ver que, dentro de este grupo, el FA estaría más abierto a negociar con los independientes que los demás, mientras que algunos en el PC también defienden la idea de los 3/5.

Cabe destacar que tanto los socialistas, como No Neutrales fueron los dos colectivos que, apenas se llegó al primer acuerdo de indicaciones, anunciaron que votarían en contra de un quórum tan alto para reformas constitucionales por parte del actual Congreso. Esto, según justificaron, porque consideraban que era repetir “el candado” de la actual Constitución.

Las tratativas, en todo caso, se han caracterizado por su lentitud. Varios de los convencionales consultados señalan que han estado estancados, que es difícil ceder y que no pueden referirse a varios de los temas porque aún no están cerrados. “Los escaños reservados quieren tres quintos, porque dicen que no hay escaños hoy día, ni nadie que los defienda. Los eco-constituyentes quieren que se someta a referéndum cualquier cambio en el estatuto de la naturaleza. Está enredada la cosa”, reveló uno de los integrantes de la comisión.

De hecho, casi a las 17.00, cuando ya llevaban más de siete horas reunidos, los convencionales hacían saber que llevaban una indicaciones finalizada, referida al artículo dos, sobre la vigencia de las normativas dictadas con anterioridad a la nueva Constitución.

En concreto, la indicación alcanzada por los distintos colectivos establece que “toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo al procedimiento establecido en esta Constitución”.

Y agrega que, “a partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad al principio de supremacía constitucional. Dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley (...) procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad”.

En cuanto al futuro del Senado, integrantes de la comisión transmiten que el consenso continúa siendo que los senadores -sin diferenciar entre quienes comenzaron su período este año o en 2018- terminen sus mandatos en 2026 y que, una vez que concluyan, puedan postularse inmediatamente para formar parte de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados.

Ceremonia de clausura

En tanto, durante una reunión extraordinaria sostenida por la mesa este lunes, se acordó una serie de acciones que apuntan, entre otros temas, hacia el proceso de clausura del órgano redactor.

Al respecto, se visó autorizar a la Secretaría Administrativa de la Convención a realizar cotizaciones para una ceremonia de clausura, y, en este mismo sentido, encomendar a la directora de la Secretaría de Comunicaciones formular una propuesta de invitados a esta instancia, en relación con el aforo disponible en el Salón de Honor del Congreso Nacional y en los espacios aledaños que podrán ser utilizados.

Por otra parte, se acordó autorizar la impresión de 400 mil ejemplares del documento elaborado por la Secretaría de Comunicaciones, que contiene una explicación en lenguaje sencillo de los 10 pilares temáticos más relevantes del proyecto de Constitución, proyecto que se adoptó con el voto en contra del vicepresidente Hernán Larraín Matte.