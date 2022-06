Convencionales de Normas Transitorias intensifican negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo

Hasta el Palacio Pereira llegaron este domingo, a las 15.00, la mayoría de los convencionales que integran la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional. ¿La razón? Intentar alcanzar un acuerdo en las indicaciones que tendrá que presentar la instancia, cuyo plazo vence este lunes, a las 23.59.

Así, los constituyentes de la comisión -salvo los de derecha, que no participaron de la cita- han acelerado e intensificado las tratativas con miras a alcanzar un consenso, luego de que el jueves pasado gran parte del informe de la comisión fuera rechazado en el pleno.

En la oportunidad se cayeron dos artículos que han tensionado las tratativas, según reconocen entre los colectivos. El primero relacionado al inciso que ponía fin al Senado en 2026 y que permitía que los integrantes del Senado -que concluyen sus funciones en 2030- pudieran postular en las elecciones de 2025 que se harán para la Cámara de las Regiones y al Congreso de Diputadas y Diputados.

La norma se cayó, en parte, por los votos en contra de convencionales de Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, los que se opusieron en respuesta a los otros colectivos de izquierda que rechazaron el artículo relativo a establecer un quórum de dos tercios para poder reformar la nueva Constitución.

La caída de este segundo artículo, en todo caso, no fue sorpresivo, debido a que en los días previos, el Colectivo Socialista y los Independientes No Neutrales -que habían adherido en un inicio a la idea- anunciaron su negativa a continuar con un quórum tan alto luego de las críticas que recibieron al respecto, principalmente de los senadores y del propio gobierno. Esto, porque se dijo que se buscaba establecer un “candado” para no reformar la nueva Carta Magna, en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.

De hecho, senadores socialistas indicaron que un quórum que complicaría cambiar la nueva Carta Magna solo favorecería la opción del Apruebo.

En este contexto, en que los colectivos han redoblado los esfuerzos por alcanzar un consenso y, según transmitían ayer, dejaron esos dos temas para el final, justamente porque son los más complejos. De hecho, al cierre de esta edición continuaba la cita y aún no se abordaban esas materias. Así, las mismas fuentes añaden que habían logrado acuerdos en áreas relativas a justicia, forma de Estado y derechos fundamentales.

“Inmediatamente que fue rechazada la propuesta que emanó desde la Comisión de Normas Transitorias por parte del pleno de la Convención Constitucional comenzaron las conversaciones entre los colectivos (…). Se pidió en esa oportunidad, y todos estuvieron de acuerdo, en que debíamos hacer los máximos esfuerzos posibles para efectos de poder acercar posiciones en los temas clave: lo que va a ocurrir con la normativa infraconstitucional, una vez que entre en vigencia la nueva Constitución, el calendario electoral, en fin”, dijo ayer el convencional César Valenzuela (Colectivo Socialista).

Y añadió: “Se decidió dar tiempo a los colectivos para que pudiesen tratar de flexibilizar sus posiciones. En ese intertanto se decidió avanzar en otros temas, como formas de Estado y Justicia, pero todos evidentemente estamos confiados en que vamos a resolver los temas más complejos lo más pronto posible. Porque, evidentemente, todo lo que se ha avanzado está condicionado a que logremos un acuerdo en las materias que son clave”.

Respecto del quórum para reformar la nueva Constitución, según transmitían desde los colectivos, no había consenso sobre si establecer uno de cuatro séptimos o de tres quintos. Por ejemplo, en el Colectivo Socialista dicen que, en principio, quieren que el quórum sea de 4/7 más un referéndum, o que sea de dos tercios, sin necesidad de un plebiscito.

El PC, en tanto, está por un quórum más elevado, de 3/5, y también incluyendo un referéndum. Sin embargo, desde Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y Movimientos Sociales son de la idea de mantener los dos tercios, de lo contrario, podrían no apoyar el otro artículo, lo que podría significar que se rechace en el pleno la propuesta por segunda vez.

Asimismo, agregaban si bien van a insistir con una indicación en la Comisión de Normas Transitorias, también se intentará que sea discutido en la Comisión de Armonización. Ahí, apuestan a que se establezca una norma permanente de quórum. Esto último, en todo caso, es una materia controvertida, debido a que en la derecha acusan que en esa instancia no se pueden agregar contenidos que fueron rechazados previamente en el pleno, argumentando que sería antirreglamentario.

El tema de la indicación para fijar un plazo para el fin del Senado inquieta a algunos convencionales y parlamentarios debido a que, si no queda un tiempo establecido, hay distintas interpretaciones sobre cuándo se pone término a la Cámara Alta, si es que se aprueba el nuevo texto constitucional, lo que para algunos podría ocurrir de forma inmediata.