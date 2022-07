Entrevista a Elsa Labraña, exconvencional constituyente: “Hay que desvincular la aprobación o desaprobación del gobierno de la convención”

Elsa Labraña, exconstituyente, analizó la situación política tras el cierre del trabajo de la Convención Constitucional. La trabajadora social, electa en el distrito 17 por La Lista del Pueblo, fue conocida y recordada durante todo el proceso ya que hace un año, en la ceremonia inaugural, increpó a la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares. Hoy, considera que el Gobierno debe informar sobre la propuesta de nueva constitución, y debe hacerlo de forma sencilla.

¿Qué le pareció la ceremonia final que acabamos de presenciar?

Muy breve, muy republicana, muy insípida.

¿Qué le faltó?

Cumbia, cueca, no sé. Algo más vinculado a la alegría del momento, ¿no? Algo más conectado con la gente.

¿Está un poco desconectado con la gente?

No, el proceso constituyente no está desconectado con la gente, pero sí la ceremonia. Ojalá no hubiesen puesto las vallas. Ojalá toda la gente hubiese podido entrar allí al Congreso.

¿Cuál es el rol que debe tomar en adelante el Gobierno?

Yo creo que generar todos los canales de información para que la gente conozca el texto de la nueva constitución, y generar toda una red de apoyo para que las instituciones puedan llegar con la información clara y verídica a la población.

¿Debe tomar el Gobierno una postura clara?

Yo creo que deben cumplir su rol no más, que es informar y generar todos los mecanismos posible para que la gente vote informada y vote a conciencia.

Hay voces que dicen que van emparejados: si la aprobación al Gobierno sube, la de la Convención sube, y viceversa.

Yo creo que hay que desvincular ya ambos procesos. Nosotros estamos en un proceso constituyente, en un cambio de constitución. En cambio, un gobierno tiene que ver con una administración del Estado durante un periodo bastante corto. Hay que hacer esa educación a la gente: que el proceso constituyente y el texto constitucional es nuestro, es de los pueblos. No de un gobierno.

¿Qué pasó entremedio del 78 % de Apruebo de entrada, y de la situación actual, donde se sondea una ventaja del Rechazo?

La derecha y sus fake news. Eso pasó. La derecha que no hizo ningún aporte en la constitución, pero sí estuvo muy metida en los medios de comunicación, mal informando a la gente.

¿Y qué pueden hacer ahora ustedes como convencionales?

Ahora, como tenemos tiempo... porque antes no teníamos ningún tiempo, porque estábamos escribiendo la constitución, muy avocada en esta pega. Ahora que tenemos tiempo, podemos ir a los territorios e informar claramente qué es lo que está escrito y cómo va a beneficiar en la vida cotidiana de las personas este texto constitucional.

¿Eso es lo que falta quizás para el Apruebo? ¿Una bajada a lo cotidiano, más que hablar sobre el sistema político, por ejemplo?

Claro, hay que hacer la llegada en forma sencilla. Esta constitución es para todos los habitantes del país, no para los académicos, no para el sistema judicial, no para el que tenga que interpretarlas. Es para todos los ciudadanos y para todos los pueblos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que ahora la gente se empiece a interiorizar en los contenidos y también que la gente comience a comprender cómo esto va a cambiar su vida.

¿Entiende usted las posiciones que dicen ‘Apruebo para reformar’ o ‘Rechazo para reformar’?

Hay mecanismos dentro de la constitución para hacer todas las reformas que se requieren en el futuro.