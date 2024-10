“Es realmente impresentable”: Carter critica que no invitaran a Daniel Reyes al encuentro de Chile Vamos tras elecciones municipales

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, abordó esta jornada los resultados de las elecciones municipales y regionales, las que calificó de “un gran éxito”, sin embargo, criticó el actuar de la derecha, especialmente al no invitar al candidato electo por La Florida, Daniel Reyes, a un encuentro organizado por Evelyn Matthei con los candidatos que resultaron electos de Chile Vamos.

“Objetivamente la derecha no puede cantar victoria porque esto no fue la elección del 2000. Efectivamente, haber recuperado Santiago con el liderazgo de Mario Desbordes es un gran éxito, no solo para él y para la bación, pero sobre todo para los vecinos de Santiago, que van a ser liberados del desastre que era ese cárcel en el Partido Comunista. Es un motivo para celebrar”, sostuvo en entrevista con Radio Agricultura.

Junto con esto, destacó también el triunfo de Sebastián Sichel en Ñuñoa, pero más que eso, indicó, “la verdad es que no hay mucho más que celebrar”.

“Viña y Valparaíso, un desastre. Creo que hay dos derrotas electorales importantes”, sostuvo.

Camila Nieto, alcaldesa electa en Valparaíso. Raul Zamora/Aton Chile

Sobre la segunda vuelta de gobernadores, indicó, “todos vamos a ayudar a Pancho Orrego”. Sin embargo, señaló, “los números son puestos arriba, y hay que ponerse las pilas”.

“Yo creo que efectivamente el gobierno tuvo un castigo, pero un castigo bastante marginal comparado con lo que debería haber ocurrido”, sostuvo.

En este sentido, criticó el caso Monsalve, señalando que más allá de la acusación de violación en sí, “ya el hecho de que el jefe de la seguridad pública ande borracho el día que tenía que cuidarnos a todos para las Fiestas Patrias, que no llegue a la conferencia de prensa porque estaba con el hachazo, hasta ahí ya es un escándalo”.

“Ha sido tan brutal que ya hemos perdido la capacidad de asombro”, sentenció.

Rodolfo Carter: “Si alguien quiere ser presidente de Chile, esa no es la actitud que debe tener”

En esta línea, sostuvo, “la derecha tampoco tiene las autoridades para salir a criticar completamente”.

“Cathy Barriga se encarga en el mismo día de la elección a choquear a la opinión pública con OnlyFans. Yo dudé mucho de opinar de este tema, porque es tan ordinario, tan rasca, que da un poco de vergüenza ajena tener que opinar”, expresó.

“La gente común y corriente dice, ‘tengo una alcaldesa o exalcaldesa que estuvo al cuidado de una comuna de 600.000 habitantes. Hoy día está respondiendo ante los tribunales por denuncias que tienen algún grado de fundamento. Y que uno quisiera pensar y quisiera creer en lo que ella argumenta de que esto es mala administración y no hay robo. Bueno, por último, sea prudente. No provoque a la opinión pública”, indicó Carter.

“¿De dónde saca usted que es una buena idea ostentar que hace negocios en un sitio para adultos? Es la degradación máxima de la política. Y su marido dando explicaciones cada vez más patéticas”, afirmó.

Asimismo, criticó que no se invitara al alcalde electo de La Florida, Daniel Reyes, a un desayuno organizado por Evelyn Matthei con los candidatos electos de Chile Vamos al día siguiente de las elecciones.

“No haber invitado al candidato que sacó más votos en todo Chile es realmente impresentable, absurdo, infantil. Y si alguien quiere ser presidente de Chile, esa no es la actitud que debe tener”, afirmó tajante.

“Es una tontería. Es una tontería por una razón concreta: ¿a quién le tienen miedo? ¿Son dueños de la centro derecha? ¿Esto es un fundo? (...) Ese estilo tan egocéntrico... Chile está primero. No era un desayuno de amiguis”, afirmó.

En esta línea, descartó ir como candidato presidencial si no hay primarias, indicando que “no se siente cómodo en ese escenario”.

“Tengo un pudor frente a eso brutal. Es tan tremendo la crisis que vive Chile en este momento, que hayan seis candidatos de oposición es ridículo”, sostuvo.