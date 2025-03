Evelyn Matthei propone “cerrar la frontera” para que no “puedan seguir entrando extranjeros por la zona norte”

La abanderada presidencial de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, planteó que cerrar los pasos fronterizos de la zona norte debería ser una de las primeras medidas para hacer frente a la crisis migratoria y al avance del crimen organizado.

La mañana de este lunes, en conversación con Radio Pauta la exalcaldesa afirmó que apoya la presencia de efectivos militares en controles fronterizos: “El Ejército en la parte terrestre, la Fuerza Aérea en los aeropuertos, la Marina en todo lo que son los puertos”.

En ese sentido, sostuvo: “Lo que más importa es que básicamente no puedan seguir entrando extranjeros por la zona norte. Yo diría que una de las primeras medidas que tenemos que tomar es efectivamente cerrar nuestra frontera”.

“Necesitamos de todo; imágenes satelitales, que esté desde el norte el avión de la Fuerza Aérea con sus radares. Lo que yo quisiera señalar, es que las Fuerzas Armadas sí tienen un rol en el control fronterizo”, recalcó.

La candidata a La Moneda también fue consultada por el llamado a primarias con José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes le cerraron la puerta a un pacto con Chile Vamos.

“A mí lo que me interesa es hablar con la ciudadanía de que nosotros lo que queremos hacer es disminuir muy fuertemente el crimen organizado. Segundo, crecer y generar empleo. Tercero, disminuir drásticamente la lista de espera en salud. Si nosotros logramos eso, Chile es otro país. El tema de primaria, no primaria, qué sé yo, la verdad es que no es un tema para mí. Va a quedar a cargo de los partidos”, respondió.

Asimismo, abordó la reciente alza de Carolina Tohá en las encuestas presidenciales: “Yo pensaba que iba a subir más, porque ahora no hay más candidato, y después la gente se diluye en muchos candidatos distintos. Es muy reciente, pero obviamente que nadie se equivoque, la izquierda va a tener un candidato competitivo, que nadie se equivoque en eso”.