Cecilia Morel alista gesto a Matthei y colaboradores del expresidente aterrizan en su equipo de comunicaciones

Es transversal en Chile Vamos el diagnóstico de que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera ha tenido un “mejor lejos” y con su inesperada muerte, en febrero del año pasado, la valoración ciudadana de su figura se disparó, según encuestas de opinión. Eso es un elemento del que la abanderada de la UDI y RN Evelyn Matthei está consciente, y que en su equipo recomiendan no desaprovechar.

Por lo mismo, en el sector dicen que no son casuales los guiños que la exalcaldesa ha tenido hacia el exmandatario en los últimos días. La semana pasada no solo dio a conocer a los integrantes de su equipo programático, con una fuerte presencia del denominado “piñerismo” en áreas relevantes como salud, economía y seguridad, sino que también como relato de campaña busca capitalizar que Chile Vamos ha sido gobierno en dos ocasiones bajo la administración de Piñera.

Esto le permite mostrar que tiene “experiencia en gobernar”, en contraste con los otros candidatos de derecha: José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (libertario). “El presidente Piñera nos enseñó en el terremoto, en el rescate de los mineros, en la pandemia, cómo se trabaja en serio. Tenemos los conocimientos. Tenemos experiencia. Pero, sobre todo, tenemos sangre en las venas y pasión por nuestro país”, sostuvo la semana pasada, cuando presentó su plan inmediato para los primeros meses de gobierno, en caso de llegar a La Moneda.

Este domingo, en tanto, en entrevista con Estado Nacional de TVN, Matthei, si bien dijo que ella tiene un estilo diferente a Piñera (ya que ella delega más), destacó que varios de quienes fueron sus colaboradores trabajan con ella.

En este escenario es que Chile Vamos organizó para este martes 11 de marzo –mismo día en que el gobierno de Gabriel Boric celebrará su último aniversario de gobierno– una conmemoración por los 15 años desde el primer gobierno de Piñera.

Se realizará durante la tarde, en la sede de Santiago del Congreso Nacional, instancia en la que los presidentes de partido de la UDI, Guillermo Ramírez; RN, Rodrigo Galilea, y Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, harán un discurso. Pero no solo ellos lo harán, sino que también se espera que lo haga la ex primera dama Cecilia Morel, quien junto con relevar la figura del exmandatario, hará un gesto a Matthei, quien también participará de la actividad.

Según fuentes del piñerismo y del comando de Matthei, se espera que en esa ocasión Morel entregue un respaldo explícito en favor de la candidatura presidencial de la exalcaldesa. Si bien los hijos del expresidente –Sebastián y Magdalena– ya han deslizado que su favorita en la carrera para La Moneda es la exministra del Trabajo, lo cierto es que la viuda del expresidente, hasta ahora, solo ha entregado señales en esa línea, pero no ha dado un apoyo cerrado.

En septiembre del año pasado, ambas participaron del conversatorio “¿Cómo fomentar una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa?”, organizado por la Fundación Futuro, de la cual Morel es directora ejecutiva. Previo a eso, el 18 de junio, la entonces jefa municipal fue invitada por los Piñera-Morel para participar como panelista en el homenaje que el grupo Libertad y Democracia realizó al exmandatario.

En las dos ocasiones, ambas se fotografiaron.

Luego de la intervención de Morel –quien ha estado trabajando con su equipo su alocución en medio del duelo que está viviendo la familia debido a la muerte del hermano del expresidente, Miguel “Negro” Piñera– hará lo propio Matthei, quien cerrará la jornada.

Munizaga en la dirección de comunicaciones

Como parte de una nueva “etapa” en la campaña de cara a la presidencial, Matthei decidió hacer ajuste en sus equipos más operativos. Así, durante la semana pasada contactó a la exjefa de comunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la periodista Carla Munizaga (RN), para que sea su nueva directora de comunicaciones.

Su fichaje fue pensando en la lógica de traer personas que ya cuenten con experiencia en el área y evitar improvisaciones. Munizaga fue una de las mujeres de confianza de Piñera y llegó en 2020 a la segunda administración, luego del estallido social. Sin embargo, ella ya había sido su jefa de prensa en su primer gobierno, es una histórica colaboradora y forma parte del denominado “piñerismo”.

Su aterrizaje oficial será a partir del próximo 17 de marzo. Junto con ella, además, Matthei convocó a otro excolaborador de Piñera, el periodista Juan José Lagorio, quien se desempeñó como subdirector de prensa (en la práctica, como jefe de prensa) en el tramo final de su segundo gobierno. Lagorio ya lleva varios días trabajando con ella.

De esta forma, el periodista Cristián Torres, quien es mano derecha de Matthei y estaba a cargo de las comunicaciones, se desempeñará como jefe de gabinete de la abanderada UDI y RN. Él seguirá a cargo de su agenda y colaborando en las decisiones más estratégicas de la exalcaldesa.

Munizaga y Lagorio, de esta forma, se suman al largo listado de “piñeristas” que están trabajando en la campaña de Matthei. Los rostros más conocidos hasta ahora se encuentran en el equipo programático como Juan Francisco Galli, Paula Daza, Ignacio Briones, entre otros.

Sin embargo, se espera que sigan aterrizando otros personeros que estuvieron en las administraciones de Piñera, entre ellos Claudio Pontillo, quien era el jefe de avanzada del expresidente, quien también desempeñará las mismas funciones. Su llegada, aclaran en el equipo de Matthei, se materializará más adelante.

Además, falta que Matthei anuncie quién será su jefe de campaña y sus principales voceros.

Reuniones y llamado a primarias

La exalcaldesa continuará esta semana con su despliegue. Se espera que este lunes siga con su participación en algún medio de comunicación y que además se reúna con los presidentes y secretarios generales de los partidos de Chile Vamos. Estas citas ya se volvieron habituales los días lunes, donde analizan la contingencia y definen estrategias para enfrentar la campaña.

Este domingo los timoneles del bloque estaban a la espera de que les indicara el horario del encuentro, pero dependían de la participación de Matthei en un programa de televisión. De todas formas, en principio sería a las 10.00.

Son dos los temas que preocupan en el sector: delinear la estrategia para enfrentar a las cartas del oficialismo –la más clara, hasta ahora, la exministra Carolina Tohá (PPD)– y, por otro lado, deben zanjar si es que buscarán o no realizar primarias más acotadas. Esto, en un contexto en que tanto Kaiser como Kast volvieron a cerrar las puertas a participar de ese tipo de comicios.

Sin embargo, ante el escenario de que los partidos de gobierno avanzan en la idea de hacer primarias, en Chile Vamos creen que no pueden eludir estas elecciones para no perder espacio ante la izquierda.

Matthei este domingo, en entrevista con TVN, insistió en primarias amplias y se mostró confiada en que ella llegará a la Presidencia de la República. “Yo de verdad creo que nosotros vamos a llegar a La Moneda (...), básicamente porque no nos vamos a dedicar a pelear, no nos vamos a dedicar a la cosa pequeña, porque estamos armando equipos espectaculares”.

Al ser consultada por las posibilidades que tiene Kaiser de ser electo, la exministra respondió: “No me pongo siquiera en ese escenario. No me pongo en ese escenario, porque no creo que él llegue a segunda vuelta”.