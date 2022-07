Exministra Carolina Tohá (PPD) por posturas a la propuesta constitucional: “La derecha ha hecho un juego bastante predecible, pero la centroizquierda e izquierda han tenido uno muy confuso, inexplicable”

La exministra vocera de Michelle Bachelet, Carolina Tohá (PPD), defendió la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional y criticó las posturas de la izquierda y centro izquierda desde que se conoció el texto final, además de interpretar las palabras del ex Presidente Ricardo Lagos.

A su juicio “lo que es sorprendente de todo este proceso, ciertamente la derecha ha hecho su juego bastante predecible, o sea, bastante esperable de acuerdo a sus intereses. Pero la centro izquierda y la izquierda, han tenido un juego muy confuso, muy inexplicable”, afirmó en conversación con el panel de Tolerancia Cero.

En ese sentido, dijo que le parece que los partidos de centro izquierda y más radicales de ese espectro, no fueron lo suficientemente ecuánimes a la hora de proponer normas durante la discusión de la propuesta constitucional.

“La centro izquierda tiene vacilaciones en esto, parece no ver que aquí se juega un partido demasiado histórico, demasiado profundo (...) pero también los sectores de izquierda radical también parecen no ver que eso es lo fundamental y han transando la pelea en otros puntos. Han estado dispuestos a poner en riesgo estas cosas tan importantes (consagración de derechos) por darse el gustito en no sé qué, por correr la línea no sé dónde, sin darse cuenta que aquí si salvamos esto que es lo central, lo demás lo podemos discutir”, declaró Tohá.

Sin embargo reconoció tener observaciones respecto a la propuesta presentada el pasado 4 de julio. “Muchas de esas observaciones yo las comparto, pero porqué esos sectores que están en una matriz de hacerse cargo de las injusticias de la sociedad, no ponen en el centro estos temas que son tan significativos”, aseguró.

En esa línea, entre los aspectos que considera negativos de la propuesta constitucional, la exministra y exalcaldesa repasó que la iniciativa de gasto fiscal por parte del Legislativo, es uno de ellos. Además, la reelección inmediata del Presidente y la eliminación del Senado, ya que, según estima, de todas formas hay una continuación de la Cámara Alta.

“Yo creo que esto de que el Senado se elimina ha sido una forma torpe en que hemos tratado este debate, porque la verdad es que hay una continuación institucional en el Congreso de las Regiones. Aquí hubo de esos casos en que se armó una polémica falsa, porque el Congreso de las Regiones debió llamarse Senado de las Regiones (...) Del punto de vista de las atribuciones creo que se pueden reforzar algunas”, afirmó.

Postura del ex Presidente Ricardo Lagos

Respecto a la carta que divulgó el ex Presidente Ricardo Lagos sobre la propuesta final para una nueva Carta Magna que se difundió durante esta semana, Tohá manifestó que espera que antes del plebiscito del próximo 4 de septiembre el ex mandatario se incline por el Apruebo.

“Yo espero que lo que está haciendo Ricardo Lagos no lo podamos en el futuro evaluar por lo que está pasando hoy, sino por lo que va a terminar pasando. Si las cosas quedan como están hoy, no se mueven, va a ser un error”, destacó la ex ministra.

“Quizás la declaración que él hizo, yo me imagino, estoy interpretando, es que su intención va a obligar al sistema político a mejorar lo que le está ofreciendo a la ciudadanía y eso le va a permitir a él, antes del plebiscito, pronunciarse y yo espero y me imagino, que va a hacer a favor del Apruebo”, complementó.

Finalmente, sobre las palabras e indefinición del ex Presidente Lago, afirmó que “ahora, si las cosas quedan como están hoy, no solo se habrá equivocado él, sino que como país habremos cometido un gran error porque nos vamos a haber farreado esta oportunidad tan importante de tener una Constitución democrática, hecha participativamente”.