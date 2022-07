Presidenta del PS, Paulina Vodanovic: “La derecha siempre estuvo en contra de todos los grandes cambios”

Este fin de semana, los partidos Evópoli, UDI y Renovación Nacional presentaron un documento donde plantean diez iniciativas como parte de su compromiso a continuar con el proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, bajo el nombre de “Una Nueva Constitución para Chile Compromiso de Chile Vamos con una Casa para Todos”.

De esta forma, tanto la Democracia Cristiana y como el Partido Socialista criticaron la propuesta planteada, asegurando que “es difícil es creerles a una derecha que hace poco tiempo atrás nos amenazaba con el Tribual Constitucional (TC) cuando queríamos desarrollar estas transformaciones sociales”.

En conversación con CNN, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, insistió en que “la derecha siempre estuvo en contra de todos los grandes cambios, podemos hacer una reforma a la constitución pero dónde están los temas que ha planteado la ciudadanía. Vamos a discutir para volver a quedar donde estamos, la Constitución del 80 ya está superada”.

Asimismo, Vodanovic agregó que “si gana la opción Rechazo, lo que dice el acuerdo del 15 de noviembre es que queda vigente la Constitución de 1980, por lo tanto pareciera ser que la derecha ha jugado para mantener el poder de veto”.

“No vamos a votar en libertad”

En entrevista con La Tercera, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, reiteró que no revelará su voto ya que “como quiera que yo responda, lo único que va a servir es para ahondar que unos u otros tienen razón. El país me conoce, no escabullo los bultos, los enfrento. Pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente y porque quiero también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos”.

Ante estas declaraciones, Paulina Vodanovic, aseguró que “(Lagos) no quiere dar su opinión clara porque cree que la gente tiene que votar en libertad. Me parece que en Chile no vamos a votar en libertad porque la discusión que se está dando ya está zanjada, hay mentira tras mentira”.

Así, la presidenta del Partido Socialista enfatizó en que “la libertad está en cuestión y nosotros tenemos un deber muy importante que es hacer esta tarea de informar, no se trata de convencer, hay que informar”.