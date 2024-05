Felipe Mancilla (RN), postulante a primarias en La Florida: “No soy un candidato de escritorio (...) los vecinos conocen mi trayectoria”

Tras dos períodos como concejal de La Florida, Felipe Mancilla (RN), buscará dar el salto a la alcaldía y darle continuidad a la administración del alcalde Carter, de la cual, asegura, ha sido un colaborador. Al respecto, dice ser el mejor preparado de los cuatro candidatos que disputarán la primaria de Chile Vamos en la comuna.

¿Por qué quiere ser candidato?

Porque luego de más de 12 años de administración del alcalde Carter, los partidos de derecha tienen que definir quién los va a representar, y yo estoy totalmente dispuesto para asumir el desafío. He sido concejal durante ocho años, he ganado dos elecciones y, por lo tanto, como colaborador desde el concejo, me siento totalmente preparado para asumir.

¿Cuál es su principal vínculo con la comuna?

He sido floridano de toda la vida, nacido y criado, más de 30 años viviendo acá. Tengo una identidad cien por ciento floridana. Soy hijo de la clase media, lo que representa el ADN de esta comuna.

¿Cuáles son sus propuestas?

Se basan en tres grandes ejes. Primero, seguridad, que es la gran urgencia que tenemos en la comuna. El segundo tiene que ver con mejorar los espacios públicos y transformar a La Florida en la capital de la zona sur de la Región Metropolitana. La Florida ya no es una comuna, es una ciudad y tenemos que hacernos cargo de eso. Y el tercero, en salud. Necesitamos mejorar las condiciones, especialmente de nuestros adultos mayores.

¿Qué cree que lo hace mejor opción que los otros candidatos?

He sido concejal ocho años, no soy un candidato de escritorio, muy por el contrario, los vecinos conocen mi trayectoria. Pero, sobre todo, porque soy el único que está preparado para derrotar al candidato del Partido Comunista en la elección de octubre.

¿Qué le ha parecido la gestión del alcalde Carter?

Siempre lo he dicho, no solamente por haber sido un colaborador de su gestión, me siento responsable de haber construido una hoja de ruta que nos ha costado casi una década de decisiones en el concejo. Por lo tanto, no solamente me une un vínculo de sector político, sino que también hemos trazado una línea en conjunto y estoy dispuesto para recoger esa posta.

Él ha estado empujando la candidatura de Daniel Reyes...

Está demostrado que el traspaso de votos no existe, es cosa de mirar los datos. De los candidatos que ha apoyado el alcalde Carter, todos se han caído. Es cosa de ver qué pasó con Joaquín Lavín en la primaria con Sichel; lo qué pasó con Macarena Venegas en la constituyente, perdió. Lo que busca la ciudadanía es una construcción más personal, por lo tanto, prefiero mil veces más contar con el apoyo de la gente.

¿Cómo vio las negociaciones? La Florida fue uno de los principales nudos que tuvo Chile Vamos...

Fui uno de los primeros que impulsaron la idea de tener primarias. Primero, porque había muchos interesados, y segundo, porque son los vecinos los que tienen que elegir al candidato. Destaco que los partidos hayan resuelto de esta manera, porque los desafíos justamente son ampliar las posibilidades electorales y que los nombres no se decidan entre cuatro paredes o por encuestas.