Fernández por ataques de republicanos a Allende en fracasado libelo acusatorio: “No corresponde dañar a una familia”

La exministra Maya Fernández (PS) salió victoriosa de la acusación constitucional impulsada por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano. A la salida de la Corporación, la otrora titular de Defensa Nacional manifestó su tranquilidad con el resultado de la votación y lamentó los ataques de la bancada republicana a su abuelo, el Presidente Salvador Allende.

“Creo que ir al fondo de la cuestión ha sido muy importante. Aprovecho también a agradecer a los parlamentarios, porque cuando fui ministra apoyaron muchas iniciativas de manera transversal, y creo que también es bueno decirlo. Así que hoy me voy tranquila y queda mucho camino por ahí”, expresó Fernández.

En unas escasas declaraciones también criticó los ataques del diputado Luis Sánchez, quien afirmó que la truncada adquisión de la casa del expresidente es “un escándalo de proporciones que revela una vez más el negociado que la izquierda ha construido sobre la tumba de Salvador Allende”.

El congresista encargado de representar los alegatos del escrito fue más allá y manifestó: “¿Cuánta plata le han sacado al Fisco para pagar pensiones de gracia, indemnizaciones de perjuicio, reparaciones a falsos exonerados, asignaciones directas a fundaciones de todo tipo y ahora esto? ¿No les da vergüenza por su intermedio, señor presidente? Hablan de dolor y de sufrimiento sentados en un trono de billetes. Son unos hipócritas. Este es el legado de Salvador Allende y la Unidad Popular”.

Al ser consultada por estas declaraciones, la ministra contestó: “Creo que lo que correspondía –y lo que hizo el equipo de abogados que me acompaña– fue dar un argumento jurídico, que es lo que corresponde a una acusación. Lo que no corresponde siempre es dañar a una familia. Quienes me conocen saben que yo jamás hablo de la familia de nadie. Me voy muy tranquila, muy agradecida a mis compañeros sobre todo, se los agradezco. A cualquier persona que le agreden a su familia, siempre duele”.