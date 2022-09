Francisco Vidal: “Falta una mayor autocrítica. La gente no solamente castigó las propuestas de la Convención, también castigó al gobierno”

A pesar de haber estado con Covid en la última semana, el exministro Francisco Vidal (PPD) mantuvo el ritmo de su actividad política y mediática.

Escribió sus columnas y apareció como panelista en matinales de televisión.

En todas estas instancias, el exvocero y extitular del Interior ha expresado su reflexión negativa de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Cree que el gobierno debe hacer una autocrítica profunda y fijar un “horizonte estratégico” de los puntos esenciales de su programa, pero “con mucha flexibilidad táctica”. Por ejemplo, al hablar de reforma tributaria, se debiera priorizar, a su juicio, la lucha contra la evasión y la elusión y dejar como un objetivo secundario “el impuesto a los superricos y todo los demás”. En otras palabras, abandonar la lógica de “todo o nada”.

Usted ha hablado de “una gran derrota”. Quería preguntarle, en su calidad de profesor de historia, ¿esta es la peor derrota de la izquierda-centroizquierda, dado el número de votantes involucrados?

A ver, la peor derrota de la izquierda, que fue una tragedia para Chile, fue el 11 septiembre. Mire la coincidencia de fechas. Pero obviamente esta es la peor derrota de la izquierda y la centroizquierda del 90. Eso es evidente: las derrotas de Frei en el 2009 y de Guillier en 2017 son un juego de niños al lado de esta. Por eso, es muy imprescindible que el gobierno y las fuerzas que lo apoyamos decantemos bien las causas de la derrota. No hay mejor receta que cuando tú tienes una derrota de esta envergadura, si quieres dar vuelta el torniquete, tienes que meterte a concho donde están las causas de la derrota para no repetir los errores.

Pero la ministra Vallejo ha dicho que esta no es una derrota para el gobierno...

No me han gustado algunas reacciones del gobierno. Acá hay varias derrotas. Perdieron el Presidente, el gobierno y los partidos de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático. Esos somos los derrotados. Ahora hay razones de la derrota que se mezclan: uno, las propuestas maximalistas de la Convención y, dos, que como gobierno hemos ido retrocediendo en evolución positiva. Entonces partamos por reconocer que la derrota es global, no es separable la derrota de la propuesta de la Convención del gobierno. Si te niegas a lo evidente, te cuesta más salir adelante. Además, en mi opinión, hay una lógica que ha sido siempre derrotada en la historia de Chile. La lógica de avanzar sin transar. Para avanzar se tiene que ir consolidando, paso a paso. También hay dos situaciones gravísimas: la situación económica y la inseguridad. La situación económica tiene variables que no dependen del gobierno y (el ministro de Hacienda) Mario Marcel hace lo que puede. En lo que podemos hacer mucho más es en el otro frente: el principal problema de la sociedad chilena es la inseguridad ciudadana. En el norte con la inmigración ilegal, en el resto del país con el narcotráfico y la delincuencia, y en el sur con la violencia política.

¿Falta una autocrítica del gobierno? No sé si ha visto una autocrítica en las palabras del Presidente o de sus ministros en los últimos días.

Creo que falta una mayor autocrítica. La gente no solamente castigó las propuestas de la Convención, sino que también castigó al gobierno. El castigo del gobierno está en cómo hemos enfrentado el tema de la inseguridad ciudadana. He escuchado que el gobierno va a acompañar el debate en el Congreso (por un nuevo proceso constituyente), pero no, creo que el gobierno tiene que ser clarísimo. Ya hay sectores de la derecha que están mirando para el techo y el gobierno tiene que cobrarle la palabra a la derecha. Así que, a cobrar la palabra desde mañana. El gobierno tiene que tener una posición. Por ejemplo, sobre la nueva Convención, el PPD y el PS ya tienen una fórmula sobre la mesa.

Tras el resultado del plebiscito, algunos dirigentes han planteado que influyeron las noticias falsas, la desinformación, el voto ignorante.

Yo hice campaña e hice como 15 o 16 conversatorios en zonas populares. Qué descubrí. Algunas de esas cosas permearon. Me preguntaron muchas veces si la vivienda iba a ser propia o no. Me preguntaron si la plurinacionalidad significaba que habría 10 países distintos. Ahora, con mi respuesta le estoy diciendo que hubo noticias falsas y algunas de ellas permearon profundamente. Pero yo no le echo la culpa de la derrota a eso, porque precisamente una campaña es para derrotar al adversario, sobre todo cuando miente.

¿La llegada de Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte al comité político, usted lo ve como una reivindicación de los gobiernos concertacionistas? Ambas fueron ministras de la Concertación.

Lo veo, como decía el Presidente en una gran entrevista en Chilevisión: otra cosa es con guitarra. Y parte del rasgueo de la guitarra, para que suene bien, es reconocer que los gobiernos de centroizquierda avanzaron y, en consecuencia, la lógica de los 30 años ya no tiene piso, porque el propio gobierno y sus aliados originales se han dado cuenta de que para avanzar se requiere a la izquierda y a la centroizquierda.