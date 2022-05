General director Ricardo Yáñez: “La falta de legitimidad no es a las instituciones policiales, es al uso de la fuerza, que es un problema global que no parte en Chile”

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados recibió este miércoles -vía telemática- al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El jefe de la institución policial fue convocado para que detallara las políticas públicas que se llevarán a cabo en esta materia, con especial énfasis en la prevención y persecución de delitos de alta connotación social.

Durante la sesión el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez describió los roles preventivos que cumplen en materia de seguridad, donde afirmó que la deslegitimación de la institución no es tal, criticó el rol de los medios de comunicación y además se refirió a la supuesta vinculación de comerciantes del barrio Meiggs con efectivos policiales.

En ese marco, Yáñez sostuvo que la institución cuenta con un enfoque integral que está dividido en seis grandes áreas. La primera es seguridad pública, “que es la más relevante por cuanto es la que nos obliga a hacer la prevención”, dijo. Lo segundo es el orden público, “que generalmente es la que menos nos gusta, la que nos ha generado más problemas y más complicaciones, la que nadie quiere hacer y donde estamos absolutamente solos”.

Como tercer punto está el tema de fronteras, “tenemos que hacer inversiones para mejorar las condiciones en las que están nuestros Carabineros haciendo patria y soberanía”. Como cuarto eje emergencia (terremotos, inundaciones, tsunamis), seguridad privada, y tránsito.

Tras detallar la función policial, Yáñez manifestó que no concuerda con la supuesta deslegitimación de la institución y aseguró que “cuando hacemos una mirada integral, nos damos cuenta que somos mucho más que un grupo de carabineros controlando una manifestación o desórdenes públicos. Por eso, cuando se habla de que estamos deslegitimados, yo no comparto esa visión toda vez que las últimas encuestas han demostrado que Carabineros se mantiene en el primer tercio de las instituciones mejor evaluadas del país y recibimos el reconocimiento diario de una comunidad que demanda más carabineros”.

Adicionalmente, recalcó que hay trámites administrativos y otros que restan funcionarios policiales en las calles, por lo que aseguró que otras instituciones tendrán que tomar un rol distinto para permitir mayor presencia policial en la vía pública con función preventiva. “Cada vez que se dicta una medida cautelar, nos demanda tener que tener carabineros cumpliendo funciones de resguardo o vigilancia de personas, teniendo que dejar de cumplir nuestro rol fundamental que es la prevención. Un ejemplo, en La Araucanía son cerca de 500 medidas cautelares que nos generan 700 carabineros diarios de servicio. Esos son, prácticamente, dos comisarías utilizadas solamente para cumplir medidas de protección en la zona”, aseguró el general Yáñez.

A la hora de describir los roles de la policía, Yáñez enumeró siete ámbitos del quehacer policial y sobre el de control de orden público, y aseguró que “quiero señalar que la legitimidad no es a las instituciones policiales ni a las autoridades, la falta de legitimidad es al uso de la fuerza que es un problema global que no parte en Chile. Países como EE.UU. o Europa lo están viviendo de la misma manera”.

En esa línea, afirmó que “esto no tiene que ver con el carácter de las policías, si son militares o civiles (...) Tiene que ver con un cambio socialmente donde tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, pero para eso hay que hacer un trabajo que involucre a muchos actores de la sociedad con el fin de no debilitar el ejercicio de la fuerza que tiene el Estado que tiene que ser siempre superior ante el que comete delitos, por cuanto no podemos estar en una igualdad sino vamos a entrar en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, donde no es la idea. La fuerza del Estado es para someter a quien tiene que someterse para a un orden preestablecido para una convivencia social”.

Antes de retirarse de la sesión para cumplir con sus actividades en Punta Arenas, el general Yáñez agradeció al presidente de la comisión por legislar -desde su punto de vista- en favor de los policías cuando son agredidos y criticó el rol de los medios de comunicación. A su juicio “hace muy mal cuando los medios de comunicación no apoyan y no respaldan la función de los carabineros, porque están provocando en ellos un condicionamiento que puede terminar en una inacción que vaya en desmedro de la seguridad de todos los chilenos”, afirmó.

Presunta vinculación policial con comerciantes de Meiggs

Respecto a la supuesta vinculación de ciertos comerciantes del barrio Meiggs con policías de Control de Orden Público, el presidente de la comisión, el diputado Raúl Leiva (PS), le solicitó que explicara las imágenes que circularon en redes sociales tras la marcha convocada para el Día del Trabajador, donde aparecen efectivos policiales dialogando con vendedores, que en otros registros se aprecian armados, afirmando que “lamento que esto haya generado la controversia que generó y no se haya puesto el foco en lo que ocurrió. Acá no estamos hablando de manifestantes, hablamos de un enfrentamiento entre quienes querían defender sus locales comerciales y otros que querían destruir lo que hay ahí para generar barricadas, desórdenes y violencia. Los carabineros estaban en medio de eso. También fueron víctimas es cosa de ver nuestros vehículos en llamas, carabineros fracturados, policontusos, pero parece que a nadie le importa, pareciera ser una normalidad agredir a un carabinero”.

“Nos quedamos con una imagen de una persona que no sabemos en qué momento ocurre cuando dispara. Si es antes o después de hablar con carabineros, que aparece con un arma y esa persona casualmente fue entrevistada en una canal de TV, casualmente fue citada a declarar y no fue detenida”, e hizo la comparación con el trabajo policial, afirmando que “carabineros hace su análisis a través de sus mecanismos y detiene a dos personas que hicieron disparos y los pone a disposición del Ministerio Público, vale decir no nos quedamos inactivos”.

“Puedo decir que estamos haciendo una investigación interna para dejar esto sumamente claro y transparente”, añadió el mandamás de la institución policial, quien alzó la voz para manifestar que “todos los días mis carabineros son heridos (...) y a nadie le importa. Vamos a investigar esto, para transparentar, pero las personas que dijeron cosas, que se hagan cargo, responsablemente del daño que le generan a la única institución que siempre está”.

“Nosotros pese a todo, siempre estamos. Hoy con 700 carabineros, estamos haciendo un tremendo esfuerzo para ir en apoyo de las comunas con mayor complejidad en la parte delictual, ahí estamos, pese a que el día anterior estuvieron todo el día basureándonos por los medios de comunicación”, manifestó respecto a la redistribución de efectivos policiales.

El martes de esta semana la ministra del Interior, Izkia Siches, llegó hasta el Congreso para exponer la agenda legislativa de su cartera, sobre todo tras los hechos registrados en barrio Meiggs, en el marco del día del Trabajador.

En ese contexto, la titular detalló que se ingresarán indicaciones a distintos proyectos de ley relativos al crimen organizado. También que se reforzará la Ley de control de armas, el proyecto que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas, y que también se priorizará la reforma a Carabineros.

Por otro lado, el viernes de la semana pasada tanto Yáñez como Muñoz tuvieron una reunión con la ministra del Interior “para abordar temas urgentes de seguridad” de acuerdo a lo informado por la cartera en redes sociales.

En ese encuentro también participó el subsecretario Manuel Monsalve, y tuvo lugar 24 horas después de una seguidilla de ataques en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco, que dejó 33 vehículos quemados.

Tras esa reunión la ministra anunció que fueron acordadas una serie de medidas “estratégicas y operativas” para la seguridad en la zona.