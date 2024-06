Gobierno descarta quiebre de “diálogo” con Chile Vamos y la DC tras anuncio de aborto legal en Cuenta Pública

Este lunes, la ministra vocera, Camila Vallejo, descartó que se haya cortado el diálogo del gobierno con Chile Vamos y la Democracia Cristiana (DC). Esto, luego de que esos sectores rechazaran el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2024 respecto al ingreso, en diciembre, de un proyecto de ley sobre aborto legal.

“Nosotros no hemos cortado, ni se ha cortado ningún diálogo, más allá del Partido Republicano, con el cual la verdad es que nos ha rechazado todas las propuestas, desde las 40 horas hasta el salario mínimo. No es novedad que frente a este anuncio haya nuevamente un rechazo. Pero respecto a Chile Vamos, otros sectores de la oposición y de la Democracia Cristiana, nosotros tenemos un diálogo que no se ha cortado y vamos a seguir trabajando por construir puentes donde haya que construirlos para avanzar”, señaló la secretaria de Estado durante una nueva edición de Gobierno Informa.

Entre esos temas a conversar, mencionó “pensiones, en la agenda de seguridad, en el fast track económico” y otros “muchísimos temas para no solamente dialogar, sino que sobre los cuales podemos avanzar, porque muchos de ellos cuentan con mirada común”.

Consultada sobre si el Ejecutivo esperaba las reacciones negativas de la oposición y “algunos sectores del Socialismo Democrático”, la titular de la Segegob respondió que “no es cierto que solo algunos de Apruebo Dignidad han estado conformes con esto”, sino que el anuncio habría recibido “un respaldo transversal del oficialismo”.

“Estaba en una reunión recién donde ha estado el Presidente de la República con los partidos oficialistas y todos, sin excepción, han valorado no solo el discurso, sino que también cada uno de sus anuncios”, aseguró, aludiendo al Comité Político realizado durante la mañana.

“No se le puede criticar al Presidente por hacer cumplir su programa de gobierno”

La portavoz de La Moneda sostuvo que los temas valóricos “siempre” han generado controversias, ejemplificando aquello con el derecho a divorcio, el aborto en tres causales y la propia ley de eutanasia: “Por lo tanto, no es novedad que sean controvertidos. Pero no se le puede criticar ni recriminar al Presidente de la República por hacer cumplir su programa de gobierno. Es parte no solamente de su derecho, sino que también su propio deber”.

“El tema del aborto es un debate país que no está encapsulado en un sector político, sino que es parte de la discusión que han empujado miles de mujeres, independientes de sus militancias o incluso aquellas que no tienen militancia definida, como parte de las necesidades de la mujer o incluso en sus derechos sexuales y reproductivos, acceder a un aborto legal y seguro, y no hacerlo de manera clandestina. Ahí está el eje de la discusión”, planteó.

La ministra vocera, Camila Vallejo.

En cuanto a las críticas recibidas de algunos sectores, Vallejo clarificó que “dentro del oficialismo ninguna declaración ha sido contraria ni discordante con el mensaje del Presidente”, a propósito de la reunión del Comité Político de esta mañana.

“Nosotros hemos definido y decidido no solamente hacernos cargo de las urgencias priorizando, sino que entendiendo que una cosas son las prioridades y otra cosa es excluir temas del programa de gobierno. Y parte del programa de gobierno ha tenido relación con los derechos sexuales y reproductivos (...). Ha habido una centralía en esto y los pendientes como el aborto era parte, obviamente, de los temas a empujar”, sostuvo.

Según la autoridad, “eso no quiere decir que aquí vamos a imponer porque no queremos”, sino que “estos temas se discuten y se deliberan en el Parlamento como ha sido parte de la historia democrática” del país. “Y eso es lo que proponemos: un diálogo sin obligar a nadie sobre nada, solo a discutir, porque de eso se trata la democracia y porque las mujeres de nuestro país merecen que estos temas puedan ser discutidos, independientemente de las posiciones morales, religiosas o valóricas”, agregó.