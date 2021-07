Gobierno destaca que jornada de primarias se ha desarrollado de manera “tranquila”

Como una “jornada electoral tranquila” calificaron los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Secretaría General de Gobierno, Jaime Bellolio, el proceso de primarias presidenciales que se ha desarrollado durante la jornada de este domingo.

El jefe de gabinete explicó que los incidentes que han marcado el día electoral “son menores” y corresponden a personas que se han negado a asumir como vocales de mesa. “Son más de 2.000 establecimientos que están funcionando como locales de votación y cada uno de ellos ha sido evaluado en cinco categorías de riesgo y también existen perímetros de seguridad en cada uno de ellos”, explicó Delgado.

Ante los cuestionamientos emitidos por algunas figuras políticas de que el gobierno no realizó difusión a las primarias de este domingo, el vocero sostuvo que “sobre aquellas críticas, me gustaría saber la información que esas personas tienen. Quizás no son de aquellos que escuchan los medios regionales o estas 290 radios a lo largo de todo el país, así como también la publicidad que hizo el Servel o las pautas que hicimos los distintos ministros y ministras para motivar a participar”.

“La participación a nosotros nos importa muchísimo, y hemos hecho un llamado de manera consistente y permanente”, agregó.

Respecto a las filas que se registran en algunos locales de la Región Metropolitana, Bellolio explicó que se han producido debido a la fusión de mesas. Además reiteró que el horario preferencial para adultos mayores comienza a las 14:00 horas.

Consultado sobre los casos de electores que no han podido sufragar porque aparecen como militantes de partidos en los que aseguran no se inscribieron, el vocero sostuvo que se pueden realizar los reclamos respectivos a través de la página del Servicio Electoral.