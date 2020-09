Gobierno y votación para el Plebiscito: “No está definido cómo va a funcionar en aquellas comunas que están en Cuarentena o en Transición”

Fue una de las preguntas que le realizaron a las autoridades de Salud en el marco del balance por el avance del coronavirus en el país: Si habrá un permiso especial para que el día del plebiscito -25 de octubre- quienes viven en comunas en cuarentena puedan ir a votar o si, incluso, podría levantarse el confinamiento en esas zonas para dicho fin.

Fue en ese contexto que la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sinceró que aún no está claro, a menos de un mes del proceso electoral, cómo se resolverá esa situación.

“Con respecto al permiso del día de la votación, todavía no está definido cómo va a funcionar en aquellas comunas que están en Cuarentena o en Transición, si esto se hace un fin de semana, que son comunas que también están en cuarenta (los fin de semana)”, dijo la autoridad.

Permiso para campañas: “No permite la posibilidad de reunión más allá de las condiciones de cada comuna”

Daza también abordó el anuncio que horas antes había realizado el ministro de Interior, Víctor Pérez, tras una reunión con timoneles en La Moneda, sobre los permisos que se entregarán a los partidos y organizaciones para que puedan realizar campaña por el plebiscito.

Según explicó el ministro Pérez en la mañana, el pase -que podría estar disponible a partir del mañana o pasado- deberá ser solicitado por las directivas de los partidos, el encargado territorial y el administrador electoral.

“Acabamos de finalizar una reunión tanto presencial como telemática con los presidentes de todos los partidos inscritos en nuestro ordenamiento jurídico nacional para comunicarles, a través de una propuesta que nos hicieron ellos, de la decisión de otorgarles un permiso especial durante toda la época de campaña para que puedan trasladarse con sus dirigentes en todas las comunas en cuarentena”, dijo el jefe de gabinete tras el encuentro con los representantes de los partidos políticos.

Según aclaró Daza horas después, el permiso es para “desplazamiento” y no para reunión, por ende, en aquellas comunas donde no se permiten encuentros sociales -como las que están en fase 1 (Cuarentena)- no podrán realizarse aglomeraciones. En el resto de las zonas, los que soliciten el pase deberán ceñirse al aforo máximo permitido en cada una de las fases del Plan Paso a Paso del gobierno.

"El gobierno quiere construir un plebiscito seguro y facilitar que las campañas, durante este mes, se puedan realizar de una manera efectiva. Y es por eso que se creó un permiso, que el objetivo es que los partidos políticos, como las organizaciones sociales que están acreditadas en el Servel, tengan un permiso para movilizarse durante el periodo de campaña, sobre todo en aquellas comunas que están en etapa 1 (Cuarentena) y 2 (Preparación), dijo Daza.

A continuación, la subsecretaria agregó que "este permiso permite el desplazamiento, independientemente del estado de la comuna, pero quiero reiterar que este permiso para aquellas personas que están en esas comunas deben respetar el estado del Paso a Paso en que está la comuna. Por ejemplo, en una comuna que está en de cuarentena, las personas no pueden reunirse. Una comuna que está en una etapa más avanzada, en una etapa de Transición -(donde) pueden hacer 10 personas adentro, 20 afuera-; en una etapa que está en Preparación, son 25 y 50 (respectivamente). Por tanto, más allá del permiso, es un permiso de desplazamiento, pero no permite la posibilidad de reunión más allá de las condiciones en que está cada comuna en la situación del Plan Paso a Paso.

En tanto, y sobre el voto de aquellos pacientes con diagnóstico Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, ratificó el criterio definido en las últimas semanas: “los que están enfermos de coronavirus obviamente no podrán concurrir a votar y tampoco podrán concurrir a votar sus contactos estrechos”, dijo.