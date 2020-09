Gobierno habilitará permisos para que partidos puedan realizar actividades de campañas por plebiscito

El gobierno habilitará un permiso para que los partidos puedan realizar actividades de campañas electorales para el plebiscito del 25 de octubre.

Así lo informó el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien esta mañana se reunió en La Moneda con los presidentes de partidos políticos para informales de este nuevo permiso.

“Acabamos de finalizar una reunión tanto presencial como telemática con los presidentes de todos los partidos inscritos en nuestro ordenamiento jurídico nacional para comunicarles, a través de una propuesta que nos hicieron ellos, de la decisión de otorgarles un permiso especial durante toda la época de campaña para que puedan trasladarse con sus dirigentes en todas las comunas en cuarentena”, dijo Pérez.

“Creo que es un instrumento adecuado para lograr ese objetivo que el gobierno ha tenido desde el primer momento. Para que este plebiscito verdaderamente se haga de la mejor manera posible a pesar de las dificultades y restricciones que nos impone la pandemia”, añadió.

Pérez dijo que “hemos tenido muy buena recepción de la mayoría de los presidentes de los partidos. El día de hoy se les va a hacer llegar una comunicación para que ellos nos respondan y nos entreguen toda la información. Y mañana o pasado mañana exista este permiso para que puedan recorrer el país sin ninguna dificultad”.

El permiso podrá ser solicitado a las directivas de los partidos, al encargado territorial y al administrador electoral, según explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Se incorporarán las organizaciones sociales que se encuentran acreditadas y durará hasta el 22 de octubre.

El presidente de la DC, Fuad Chahin, valoró el permiso y dijo que un “elemento esencial para la democracia es que el voto sea informado y naturalmente que no es suficiente con las redes sociales o los pocos segundos que tenemos en la franja electoral. Es muy importante que se pueda hacer una difusión directa que se pueda articular una campaña con el cumplimento de todas las medidas sanitarias”.

En cambio, el timonel del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo no estar de acuerdo con la medida y que no utilizaría el permiso. “El ministro del Interior nos planteó esta posibilidad de permisos especiales. No estamos de acuerdo, creemos que si la ciudadanía no goza de estos permisos y dentro de las comunas que están en cuarentena, que son cerca de 43 y 9 capitales regionales, tampoco se van a poder hacer reuniones de ciudadanos, como es lo lógico, no tiene mucho sentido este tipo de permisos”.

“La mayoría de las acciones se van a seguir haciendo, por parte nuestra, de manera virtual como lo hemos hecho hasta ahora. Lamentamos que el gobierno en esto no ejerza la prudencia y tampoco el Servel”, añadió Kast.