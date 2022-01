Guillermo Teillier, presidente del PC, sobre la definición del gabinete de Boric: “No puede ir al gobierno alguien que diga que no está de acuerdo con el programa” de Apruebo Dignidad

Durante la mañana de este primero de enero, distintas autoridades del Partido Comunista (PC) se reunieron en el tradicional “caldillo de congrio con receta nerudiana” que ofrecen a los trabajadores de medios de comunicación.

En la instancia, el presidente del partido, Guillermo Teillier, indicó con respecto al próximo gobierno de Gabriel Boric, que “no puede ir al gobierno alguien que diga que no está de acuerdo con el programa” de Apruebo Dignidad.

“Nosotros hemos dicho que la potestad de nombrar ministros y ministras las tiene el Presidente de la República, y ante eso, no hay que decir”, agregó el timonel.

En tanto, sobre el rol que los comunistas tendrán en el gobierno de Boric, el también diputado aseguró que “podemos tener nuestros reparos, los haremos ver dónde corresponda y cómo corresponde. Pero no estamos en discusión de los cargos de gabinete. (...) El Presidente tendrá que dirimir de acuerdo a lo que él vea como una necesidad para que el Ejecutivo cumpla con su cometido”, aseguró el diputado.

“Apruebo Dignidad tiene todas las posibilidades de conversar, de abrir espacios para que se puede llevar adelante de buena forma el programa de gobierno y en eso estamos”, aseguró, en tanto, respecto a lo que serán las relaciones con el Congreso.

Ahora, sobre la relación con los partidos de la centroizquierda, el parlamentario confirmó que frente al próximo gobierno van a conversar, además de con el Partido Socialista (PS), con el Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Radical (PR), pero enmarcó que con la Democracia Cristiana (DC) “vamos a conversar de otra manera porque ellos son oposición”.

“Veamos cómo esto se va expresando, yo creo que hasta ahora lo positivo es que esto abre la expectativa de cumplimiento de programa, si alguien no quiere cumplir ese programa, eso ya es otra cosa, ahí está el límite de la apertura, o sea no puede ir al gobierno alguien que diga que no está de acuerdo con ese programa”, manifestó.

Por otro lado, ante las declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en donde indicó que “están disponibles para conversar con la derecha”, Teillier afirmó que “el anticomunismo más rabioso fue derrotado ampliamente, y ya hay voces de la propia derecha que se levantan diciendo que ese fue el error fundamental de la derecha”.

“Ya hay parlamentarios recién electos que están diciendo que la derecha tiene que terminar con esto de echarle la culpa de todo a los comunistas”, aseguró el presidente del PC. “Qué bueno que empiecen a pensar de esa manera porque con esa derecha sí también estamos dispuestos a dialogar”.

Esto en el marco de que en las últimas elecciones parlamentarias las fuerzas de izquierda y derecha quedaron emparejadas tanto en la Cámara como en el Senado.

Finalmente, en relación con la tensión tras la aseveración de Iskia Siches, exjefa de campaña de la candidatura del presidente electo, de que el “ánimo” para este año “tiene que ser de diálogo” y de “trabajo con todos los actores, incluyendo la CAM”. Teillier expresó que “si (de la Coordinadora Arauco Malleco) están dispuestos a dialogar, a través de acciones de paz, conversaciones, claro que sí”.

“Lo que sabemos hasta ahora es que ninguno de los programas que se ha hecho en La Araucanía ha tenido éxito, ni medidas de desarrollo, ni la mano dura con el Estado de Excepción y todo eso (...). Entonces lo mejor es primero interiorizarse muy bien del tema, respetar profundamente lo que están planteando esos movimientos, expresar la voluntad de conversar para una solución pacífica, de diálogo”, detalló.