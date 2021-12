Izkia Siches: “Nuestro ánimo tiene que ser de diálogo, y ahí tenemos que hacer un trabajo con todos los actores, incluyendo a la CAM”

“Esperamos que haya un diálogo muy profundo. Me tocó visitar La Araucanía. Creo que tenemos que hacer un trabajo público y diálogo, diálogo, diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”.

Con esas palabras abordó este jueves la exjefa de campaña de Gabriel Boric, Izkia Siches, la declaración difundida por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en la que hacen un llamado abierto “a nuestro pueblo Mapuche rebelde a seguir resistiendo y a reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando y que mantenga el patrón de acumulación capitalista y su andamiaje colonial”.

La expresidenta del Colmed -que tras la primera vuelta dejó ese cargo para sumarse al comando de Boric y hoy tiene un rol preponderante en el equipo del Presidente electo- reiteró lo que a su entender fue sido la tónica de la campaña y también de propuesta de gobierno del líder de Apruebo Dignidad: “Espero que sea un trabajo de voluntad de todas las partes, independiente de las posiciones, siempre ha existido voluntad de diálogo, ese es nuestro esfuerzo y debemos trabajar para ello”.

“Nuestro ánimo tiene que ser de diálogo y ahí tenemos que hacer un trabajo con todos los actores incluyendo a la CAM. (...) El ánimo de todos los partidos políticos debe ser de contribuir a los desafíos, que se abran estos espacios parlamentarios de acá a lo que queda. Ojalá que todos los actores pongan en el centro a las personas. Hay que conversar con todos los sectores, ese es el ánimo de este gobierno”, concluyó al respecto.

Previamente, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, en el marco de la entrega de vehículos a Carabineros, había abordado la declaración de la CAM -grupo radical que ha reivindicado una serie de ataques en la Macrozona Sur-, asegurando: “Hay quienes no quieren optar por el diálogo, por el camino del trabajo y el esfuerzo. Hay quienes solo instalan la violencia y amenazas como forma de hacer política para conseguir resultados. Nosotros como gobierno rechazamos cualquier tipo de amenaza, violencia o reivindicación de violencia a causas que puede ser muy plausibles y que, por supuesto, requieren otro tratamiento, como mesas de trabajo y diálogo, pero hay quienes no están por esa vía”.

“Amenazar, dejar en entredicho el rol de un Presidente que ni siquiera asume, nos parece que no corresponde, siempre debe prevalecer el diálogo. (...) Esto ratifica la necesidad de tener una mirada muy específica de lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur. Nosotros hemos optado por el estado de excepción los últimos meses, no sabemos qué opción van a tomar en el próximo gobierno, pero estamos disponibles para entregar toda la información necesaria para que tomen las mejores decisiones”, agregó aludiendo al Estado de Emergencia que rige en La Araucanía.

“Debe haber política de Estado, porque estamos frente a orgánicas o agrupaciones que les da lo mismo quién gobierne. Lo que quieren es conseguir sus objetivos mediante la violencia. Por eso, el Estado debe tener una política particular para ese tipo de organizaciones que no quieren diálogo, no quieren avanzar, si no que quieren y sin importar los medios, alcanzar sus objetivos”, añadió al respecto.

“Insistimos que todo lo que sea generar intranquilidad, inestabilidad y amenazadas, como gobierno lo rechazamos”, concluyó.