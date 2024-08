Hassler toma distancia de Carmona y respalda postura del Presidente Boric sobre Venezuela

Tras mantener en suspenso su postura sobre la situación que enfrenta Venezuela, finalmente este domingo el Partido Comunista compartió un comunicado en que el volvieron a solicitar la entrega de las actas de los comicios presidenciales del país caribeño. De igual manera, al ser consultado al respecto, el timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, señaló que Venezuela no es una dictadura.

Esta definición ha sido contraria a la del Presidente Gabriel Boric, quien se negó a reconocer la proclamación de Nicolás Maduro y lo calificó como el líder de “una dictadura que falsea elecciones”.

Bajo ese marco, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien también milita en el PC, abordó el tema en una actividad tras ser consultada si respalda los dichos de Carmona.

“Yo lo he dicho más de una vez, comparto y respaldo las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, que ha tenido un liderazgo clave en materia internacional y particularmente respecto de la situación venezolana”, respondió.

En esa línea, agregó: “Me parece fundamental señalar nuevamente que aquí hay un proceso que no ha transparentado justamente su procedimiento y por tanto que no se puede validar. Y en eso he sido clara desde el primer momento y cuenta con mi apoyo, mi respaldo el Presidente de la República”.

“Los distintos partidos y también el Partido Comunista había señalado anteriormente que se debían transparentar las actas, eso lo ha reiterado y por eso yo agrego en ese sentido que hay un proceso que no se puede validar cuando eso no ha ocurrido. Y en ese sentido valoro el liderazgo que ha tenido el presidente de la República que ha sido muy claro”, cerró Hassler.