“Inconvenientes de salud incompatibles con el desempeño de la tarea ministerial”: la carta de renuncia de Ana Lya Uriarte a la Segpres

Sin su apellido Uriarte, como Ana Lya, y manifestando su “sincero afecto” al Mandatario, la hoy exministra de la Secretaría General de la Presidencia cerró la carta de renuncia que hizo llegar al Presidente Gabriel Boric detallando las razones que la obligaron a dejar el cargo.

“Desde hace algún tiempo he venido sufriendo distintos malestares e inconvenientes de salud, los cuales, lamentablemente, se hicieron incompatibles con el desempeño de la tarea ministerial”, señaló la militante del PS y otrora estrecha colaboradora de Michelle Bachelet.

“Los médicos me han indicado que tendré una total mejoría del cuadro que me aqueja. No obstante, es imposible predecir el tiempo que tal recuperación tomará, pudiendo ser uno, dos o tres meses. En tal situación, estimo pertinente renunciar al cargo que ostento hasta este momento pues, la incertidumbre de mi retorno resulta incompatible con los requerimientos político gubernamentales que el mismo implica”, agregó.

Tras detallar esa situación, la exautoridad de gobierno expresó su agradecimiento a Boric por la confianza depositada.

“Solo tengo palabras de gratitud hacia usted y hacia el equipo de gobierno que usted dirige, que me honró con sus deferencias, respeto, atención y colaboración irrestricta”, le escribió Uriarte al Mandatario, recalcando que para ella fue un honor ser parte de la actual administración.

Uriarte destacó que buscó corresponder a la confianza entregada “con un trabajo serio, leal, dedicado y siempre inspirado en el bien de la patria”.

“Reciba todo mi respeto, cariño y deseos de éxito en su tarea en y por nuestro querido país y todos quienes lo habitan”, escribió la exministra, que también hizo llegar un sentido mensaje de despedida a los funcionarios de la Segpres.