“Agradezco a todos y todas”: el sentido mensaje de Ana Lya Uriarte a los funcionarios de la Segpres

“Lamento profundamente enviar estas palabras por este medio y no poder encontrarme con ustedes personalmente pero, como saben, mi salud no me lo permite”.

Con esas palabras la exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, inició una carta dirigida a los funcionarios del ministerio, para explicar su salida de la cartera y agradecer a cada integrante la Segpres por su gestión, en particular a la subsecretaria Macarena Lobos, quien ejerció como ministra subrogante en su ausencia.

Esto, luego que la tarde del miércoles y tras una publicación de La Tercera, el gobierno informara que Uriarte había presentado su renuncia al ministerio, confirmando que el senador por el Maule, Álvaro Elizalde, sería el nuevo titular de la Segpres.

Respecto a los motivos de su renuncia, en la misiva Uriarte explicó a quienes eran sus compañeros de labores que la “aqueja un long Covid y esta condición de salud, que superaré sin duda, tiene un inconveniente mayor: la incertidumbre del tiempo en el cual ya está totalmente superado”.

Precisamente la incertidumbre respecto al plazo en el que volvería a sus labores, asegura la exministra, fue “la causa que me ha llevado a tomar la dura decisión de renunciar a mi cargo como ministra Segpres. Ese fue el planteamiento que le hice a S.E. el Presidente de la República quien, en esta circunstancia, como en todo el desarrollo de mi mandato como ministra, no sólo fue comprensivo, sino también cálido y extremadamente delicado”.

En esa línea, agradeció a sus excompañeros, partiendo por la subsecretaria Lobos, quien se desempeñó como ministra subrogante por cerca de un mes, mientras Uriarte permanecía con licencia médica.

“(Lobos) Fue para mi un puntal y pilar central de mi gestión. Agradezco cada uno de los días que trabajamos juntas con compañerismo, cariño, profesionalismo y también, creo que es bueno decirlo porque enriquece los días, con humor. Le debo una enorme gratitud y admiro su tarea no solo de hoy, sino de siempre pues su trayectoria da cuenta de un desempeño ejemplar, siempre”, expresó la extitular de la Segpres.

Exministra Ana Lya Uriarte y subsecretaria Macarena Lobos. Foto: Segpres.

Asimismo, agradeció a “todos y todas los jefes de división de este ministerio por la dedicación, cuidado y excelencia con que han desarrollado la conducción de sus respectivas divisiones. A cada uno y cada una de los funcionarios que día a día sostienen este importantísimo ministerio, pilar de la gestión política institucional y que asegura, con su buen funcionamiento, parte importante de la gobernabilidad e institucionalidad democrática”.

Finalmente, dio las gracias a su equipo de gabinete, destacando su “trabajo intenso, riguroso, muy exigente y también el cariñoso trato y cuidado con que siempre me acompañaron en esta tarea”.

“Reciban todos y todas, sin excepción, y con genuino cariño y gratitud un gran abrazo!!!”, escribió Uriarte para cerrar su misiva.