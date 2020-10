“Inoportuno”, “Inusual” y con “omisiones” a casos de DD.HH.: Oposición critica documento de la Cancillería por el 18-0 y plebiscito

Diversas críticas generó entre dirigentes y figuras de la oposición el documento enviado ayer por el canciller Andrés Allamand -y dado a conocer por La Tercera- a los distintos embajadores chilenos en el exterior para alinear el discurso hacia el extranjero de cara a la conmemoración del estallido social del 18 de octubre y el plebiscito constituyente.

En la misiva enviada a los representantes diplomáticos, titulada “A un año del 18-0: El camino democrático e institucional de Chile”, se plantea que “el estallido evolucionó hacia una crisis política, que se encauzó a través de un acuerdo, a requerimiento del Presidente de la República, Sebastián Piñera, alcanzado por todas las fuerzas políticas -con la sola excepción del PC- para convocar a un plebiscito y redactar una nueva Constitución”.

A juicio de los representantes de la centroizquierda este texto es “inoportuno”, “inusual” y contiene “omisiones” a casos de DD.HH.

El presidente de la DC, Fuad Chahin, afirmó que el informe "me parece bastante inoportuno. Creo que justo en estas fechas puede servir más bien para calentar el ánimo, el ambiente y eso me parece imprudente. El gobierno siempre trata de mostrarse como ganador, como que el Presidente logró esta salida convocando a un acuerdo constitucional cuando todo el mundo sabe que no es así”.

“Diciendo poco menos que en Chile está todo normal cuando estamos en una pandemia. Lo que se logró fue conducir gran parte de la movilización de fondo, las causas más de fondo de la crisis a través del proceso constituyente. Eso es un logro que no fue del gobierno y menos del Presidente de la República, por lo tanto, me parece bastante irreal el contenido del documento, incompleto por lo demás porque no se hace cargo de las causas de las movilizaciones del 18-0 y claramente inoportuno", añadió el dirigente falangista.

Su par del PS, Ávaro Elizalde declaró, por su parte, que "el informe de Allamand tiene una grave omisión porque no menciona los informes de los organismos internacionales respecto a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile ni expresa el compromiso del Estado para su esclarecimiento y sanción, así como para prevenir que se repitan. La reputación internacional se gana con hechos”.

Para el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, “la situación del país no es “de normalidad”. No sólo por el impacto de la pandemia en nuestra economía local sino que también por lo qué ocurrió hace un año. Aquí la mejor imagen que podemos proyectar es que somos un país que fue capaz de acordar una salida institucional y trazar un camino a un crisis social y de legitimidad de las instituciones".

“No hay normalidad en un país cuando hay problemas que resolver como la violencia y la situación que han denunciado y hemos vistos en los informes nacionales e Internacionales que dan cuenta de las graves violaciones a DDHH en nuestro país. Volveremos a “la normalidad” cuando volvamos a no ser noticia por las violaciones de DDHH”, agregó.

Por su parte desde el oficialismo, el diputado Tomás Fuentes (RN), exjefe de gabinete de Allamand, afirmó que “lo que ha hecho el Canciller Allamand es reposicionar a Chile en el concierto internacional. Esta crisis social que estamos viviendo en Chile se resuelve vía institucional y democrática. Y vamos a continuar, no solamente con los 30 años de prosperidad económica, sino que también política".

Molestia en excancilleres

Pero aparte de las críticas por parte de los personeros políticos de la oposición, también se dio cuenta que había malestar entre los excancilleres, esto porque no se les transmitió nada previamente sobre el documento.

Así lo da cuenta el presidente del PPD y exministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz. "La afirmación de que Chile ha recuperado la normalidad me resulta algo temeraria. Y las autoridades locales, que han cumplido un papel clave post 18/O y post-pandemia, no existen en el relato del informe”, declaró.

El timonel agregó que el documento “es altamente inusual y no contiene nada que gobiernos y medios mundiales no sepan sobre Chile. Se informa que Chile está bien en diversas mediciones pero no se explica por qué el 18/O; y nada sobre reportes internacionales de atropellos a DDHH”.

Juan Gabriel Valdés, Canciller durante el gobierno de Eduardo Frei, en tanto, aseguró que “me parece penoso que se instruya a las embajadas con una lógica de propaganda que recuerda tiempos de dictadura. Cuando se piensa que el mundo “no entiende” y que hay que remplazar lo que los medios internacionales dicen por una verdad creada por las autoridades”.