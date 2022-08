Insulza (PS) descarta avanzar en una sola coalición de gobierno tras dichos de Jackson: “Eso terminó de morir ayer”

En el primer cónclave entre el Presidente Gabriel Boric y sus ministros con los parlamentarios oficialistas, que se llevó a cabo el 24 de marzo en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar, se hizo un llamado a construir una sola coalición de gobierno en el futuro.

El mensaje provino directamente del Mandatario en un momento en que, tras el periodo de instalación, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático -las dos almas que sustentan al Ejecutivo- habían experimentado problemas de convivencia.

“Yo diría que hoy día somos dos coaliciones, si mañana vamos a ser una, que a mí personalmente me parece deseable que vayamos avanzando hacia allá, se va a dar en la medida en que logremos construir confianza y unidad estratégica”, dijo en aquella ocasión el jefe de Estado.

Sin embargo este jueves, a más de cuatro meses de la cita, la idea fue desechada completamente por el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, tras la polémica que causaron los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson.

El secretario de Estado -al ser consultado por la diferencia de este gobierno con administraciones anteriores en la plataforma Twitch- expresó que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, aludiendo así a la ex Concertación, hoy representada en el gobierno por el Socialismo Democrático -coalición que integra Insulza-.

Y si bien tras sus declaraciones ofreció disculpas -luego de diversos cuestionamientos-, lo cierto es que sus palabras remecieron el mundo parlamentario, desde la oposición al oficialismo.

Ante ese escenario, en diálogo con Radio Duna, el parlamentario oficialista comentó que la situación “me lo tomo con calma”, y aseguró que -a su juicio- “efectivamente el ministro Jackson cree lo que cree, cree lo que dice, (...) pide excusas, por cierto, porque como él mismo dice tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir gobernando”.

“Pero esa es su opinión respecto de sus aliados y, bueno, tenemos que aprender a convivir con eso y no seguir hablando, como lo he hecho yo, de una sola coalición, eso estoy convencido de que terminó de morir el día de ayer”, enfatizó.

Entre sus razones para cerrar la puerta a dicha posibilidad, Insulza argumentó que “existe aquello que se llama el affectio societatis, o sea las sociedades que usted amarra sus expectativas, sus políticas con otras personas, están basadas en no solamente en una necesidad utilitaria de trabajar juntos por los mismos ideales, yo creo que están también basadas en un cierto reconocimiento que el otro comparte algunos ideales y está ahí por buena razón”.

Sin embargo, advirtió que -en esta ocasión- “eso se pierde”. “Creo que realmente vamos a seguir trabajando, por cierto, pero todos ya sabemos a qué atenernos”, complementó.

En esa línea, insistió en que existe un Socialismo Democrático “que nosotros tenemos que cultivar”, y que, además, “existe otra entidad que no voy a juzgar, no voy a evaluar. Yo no tengo actitudes de superioridad moral, pero ya sabemos qué piensan de nosotros”.

Ante la pregunta sobre si se puede trabajar con dos almas de gobierno, el senador socialista aseguró que “tendrá que ser necesario”.

“Creo que el país lo necesita, por cierto, hay una realidad que es una realidad que plasma números importantes, una mayoría en el país, que cree en una necesidad de progreso, de cambiar instituciones, de desarrollarlas”, complementó.

Pero afirmó que “desgraciadamente unos piensan que los otros están atados a algunos antiguos males que sería necesario dejar de lado. Ellos están dispuestos a trabajar con nosotros y nosotros también estamos dispuestos a trabajar con ellos, pero ya sabemos los que piensa cada uno del otro”.

“Yo estoy orgulloso de mi trayectoria política y a mí nadie me va a decir a estas alturas que tiene superioridad moral sobre mí”, remarcó.