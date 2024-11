“Inverosímil”, “complejo” y “mal manejo del gobierno”: las reacciones del mundo político ante la denuncia contra el Presidente Boric

Tras conocerse la jornada de ayer la denuncia en contra del Presidente Gabriel Boric por acoso sexual y difusión de registros de imágenes privadas, parlamentarios de todos los sectores han dado sus descargos sobre la situación y cómo ha sido abordado por el gobierno, situación que se da además en medio de una de las mayores crisis de la administración de Boric por el caso Monsalve.

Esta mañana el abogado del Presidente Boric, Jonatan Valenzuela, entregó mayores detalles del caso, señalando que el Presidente “es víctima de una situación de acoso sistemático”.

Por su parte, Camila Vallejo, explicó esta jornada las razones de La Moneda para esperar un mes, desde conocido el detalle de la denuncia, para hacerlo público.

Sobre los hechos, esta mañana el senador del Partido Socialista y presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, indicó que “hay una especie de fiebre por presentar este tipo de acusaciones”.

En conversación con radio Infinita el parlamentario se refirió a las denuncias en general sobre delitos sexuales, apuntando que “a mí no me cabe duda que de las muchas acusaciones que hay solamente algunas son verdaderas”.

José Miguel Insulza.

En esa línea, respecto a la denuncia contra Boric, expresó que “el tema del acoso está de moda y hay leyes al respecto, y entiendo que lo que presenta el Presidente es una contra acusación, la cual dice, mire, no, aquí el acosado fui yo”. Asimismo, señaló que la situación es “desagradable” y “complicada”,

“Esto es un caso específico y sensible porque no es sólo la denuncia, sino porque esta denuncia es por parte de una persona que 10 años atrás realizó hostigamiento y acoso vía correo electrónico de manera sistemática contra el Presidente aún no siendo autoridad, pero sí una figura pública”, añadió.

Desde la misma bancada, el diputado Daniel Manouchehri indicó que el caso “es inverosímil”, sin embargo señaló que lo que corresponde es que “se investigue a fondo”.

“En esto hay que ser suficientemente realista y quizás lo que voy a decir puede ser impopular, pero la verdad es que en nuestro país hay casos de denuncias sexuales, de abuso, de acoso, que son reales y también hay casos que no son reales”, sostuvo.

Daniel Manouchehri, del Partido Socialista (PS). FOTO: DEDVI MISSENE

“A mi juicio, lo que hemos visto en el caso específico del Presidente Gabriel Boric es inverosímil. Deberá investigarlo la justicia, como todos los casos, porque aquí no se puede descartar a priori ningún caso y lo que corresponde es que se investigue a fondo. Y nosotros esperamos que esta investigación pueda aclarar lo propio que ha señalado el Presidente, que es un caso absolutamente inverosímil. Es poco creíble cuando uno lee los textos, que efectivamente dan cuenta de una situación que pareciera que no es real”, afirmó.

Sobre el tiempos que pasó el gobierno para hacer público el caso, el diputado indicó que el Mandatario “no tiene ninguna obligación legal de comunicar una denuncia que le hacen”.

“El Presidente y el gobierno tienen la facultad de poder dirimir cuándo es oportuno hacer pública una denuncia que efectivamente pareciera que es una denuncia inverosímil; y si el gobierno determinó que ahora, fuera del proceso electoral, fuera del escándalo cuando estalló el Caso Monsalve, era el momento de hacerlo público, nosotros respaldamos que el Presidente haya tomado esa determinación”, expresó.

La denuncia contra Boric también fue abordado esta jornada por el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), quien señaló también ha sufrido episodios de acoso similares a las que el abogado de Boric dice que fue víctima.

“He estado viendo los correos y yo he sido víctima de situaciones de estas características, en distintas intensidades, y es un tema que yo creo que está un tanto silenciado en nuestra sociedad y que es muy jodido de analizar. Para mí, por lo que se puede alcanzar a ver de los correos, todo indica que el Presidente fue víctima de una situación de acoso”, sostuvo a Radio Cooperativa.

En este sentido, advirtió que esta es una situación complicada y difícil de manejar.

“Cuando uno recibe correos todos los días o día por medio de una persona a la cual uno no le contesta los correos y en donde entre medio amenaza con quitarse la vida y cosas por el estilo, es una situación muy compleja de administrar y no es ni graciosa ni cómoda ni fácil como para tirarla como lo escucho hoy día en la televisión, que decían: ‘Bueno, es una mujer enamorada, a quién se le puede juzgar por sus sentimientos’. No pues, constituye una situación de acoso”, sentenció.

“A mí me pasó que iba a mi trabajo a visitarme, a verme. Entonces, es acoso, independiente de la virulencia o del contenido sexualmente explícito de los correos”, añadió.

Ximena Ossandón: “La primera pregunta que a mí me queda es si el Presidente empatizó con Monsalve”

En el mismo medio, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, indicó tener “prudencia” para analizar el este episodio aunque sí dijo que, preliminarmente, “parece más ‘Bebé Reno’”, en relación a la serie de Netflix.

“La denuncia no es respecto de haber sufrido o no haber sufrido un acoso; la denuncia es afortunadamente más concreta y va a ser súper fácil de probar y, por lo tanto, que la Fiscalía haga muy rápido su investigación y nos entregue un veredicto”, señaló.

Ximena Ossandón (RN)

Por su parte la dIputada Ximena Ossandón, jefa de bancada RN, cuestionó la reacción del Presidente Boric en relación con el caso Monsalve, señalando que “la primera pregunta que a mí me queda es si efectivamente el Presidente de la República empatizó con Monsalve dado la situación personal que él estaba viviendo, porque de otra forma es incomprensible lo que él realizó políticamente durante este periodo”.

Junto con esto, también cuestionó dónde estaba la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en este caso, y si esto “es una estrategia que el Presidente y sus asesores tomaron para no contar los hechos que estaban aconteciendo pero que no resultó en el caso de Monsalve, porque fue La Segunda quien terminó en el fondo pidiéndole la renuncia al ministro Monsalve, pero probablemente se usó la misma lógica para justamente develar esta segunda denuncia que se conocía con posterioridad después de las elecciones”.

Desde Evópoli, su jefe de bancada, Jorge Guzmán, indicó que el caso les “produce preocupación” y que esperan que pueda aclararse e investigarse, “ya sea en la Comisión Especial Investigadora, que ya está constituida, como también en los hechos futuros que se puedan desarrollar”.

“Claramente aquí tenemos una situación compleja, un mal manejo del gobierno, una absoluta pasividad por parte de la ministra Orellana, que nuevamente queda demostrado su falta de coordinación y comunicación política a pesar de ser parte del gabinete político del Presidente. Y la verdad que vemos un gobierno que no sabe cómo abordar este tipo de situaciones”, señaló.

Por otra parte la diputada independiente y jefa del comité IND-PPD, Camila Musante, apuntó a que los problemas se centran en los asesores de La Moneda, principalmente contra el jefe de asesores, Miguel Crispi, “quien no ha estado a la altura del cuidado que hay que tener respecto a la figura del Presidente de la República”.

El diputado Guillermo Ramirez Sebastian Cisternas/ Aton Chile

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, declaró en Radio ADN sentirse sorprendido por el caso, y cuestionó las fechas entre que se hizo la denuncia y se dio a conocer el caso a la opinión pública.

“La denuncia se hizo el día 6 de septiembre, han pasado dos meses y medio, casi tres meses, y nos venimos a enterar ahora de esta denuncia”, sostuvo. En esta línea, indicó que la denuncia “tiene que ser investigada, y me parece que no debe ser tan difícil esclarecer los hechos, porque una de las cosas que contiene la denuncia es la supuesta difusión de imágenes, y creo que no debiera ser tan difícil determinar si efectivamente esas imágenes se difundieron o no”.

“Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de que el acusado es nada más y nada menos que el Presidente de la República y, por lo tanto, requiere la máxima prudencia por parte de todos los actores políticos de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, y que se esclarezcan los hechos”, añadió.

El diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló por su parte que “hay que ser cauto, pero sobre todo hay que investigar. Probablemente si hay algo que nos dejó como enseñanza el caso Monsalve, es que lo que hay que hacer es creer a la denunciante, investigar la denuncia realizada y poder inmediatamente que la justicia actúe lo más rápido posible”.

“Cuando uno ve este tipo de declaraciones, lo primero que uno se pregunta es porqué se sabe ahora si es que la denuncia fue el 6 de septiembre. Uno empieza a ver aquí una fórmula que es como que se vuelva a repetir esta lógica de que no se sabía, o que se sabía y se ocultó, y se da a conocer al día siguiente el resultado de la elección, en este caso, de gobernadores regionales”, sostuvo a Radio Universo.