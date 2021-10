Izkia Siches tras reunión con Boric para evaluar propuestas de salud: “Vemos en su programa sanitario las ideas que como Colmed hemos transmitido y levantado hace años para el país”

Este viernes, Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, fue recibido por la Directiva Nacional del Colegio Médico, con el objetivo de conocer su programa de salud y conversar distintas propuestas.

Esta constituye la quinta reunión que sostiene el Colmed en el itinerario de diálogo con todos los aspirantes a La Moneda: ayer jueves conversó con el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, el pasado lunes conversó con Yasna Provoste de Nuevo Pacto Social, y el jueves 21 con José Antonio Kast de Frente Social Cristiano.

Tras una jornada que para el diputado por Magallanes comenzó con una entrevista con el programa Estación Moneda, el parlamentario y actual candidato acudió a la sede del gremio colegiado para analizar los ejes programáticos en materia de salud y reflexionar de acuerdo a la perspectiva del Colmed.

“Hemos tenido una muy grata conversación, pero tengo el deber de transparentar que con Gabriel nos conocemos hace muchos años, somos de la misma generación, fuimos dirigentes estudiantiles, fuimos senadores universitarios y parte de mi círculo más cercano se ha sumado a su equipo programático de salud”, comenzó la presidenta del Colmed, Izkia Siches.

“Dicho eso, es evidente que en nuestra discusión en materia de programas hemos encontrado amplias coincidencias, vemos en el programa sanitario del candidato Boric, en la columna vertebral, las ideas que como Colmed venimos hace años transmitiendo y levantando para el país. Porque estamos convencidos de que esas transformaciones estructurales son las que requiere Chile”, continuó la Dra. Siches.

“Los dijimos antes del estallido social y hoy lo reiteramos: necesitamos avanzar hacia un sistema nacional de salud, necesitamos mancomunar las cotizaciones y dejar atrás las isapres como seguros de primer piso. Necesitamos avanzar hacia una APS (atención primaria de salud) universal en todos los territorios de nuestro país. Necesitamos una salud con dignidad que permita que todos y todas, sin distinción de la capacidad de pago, tenga acceso a una salud digna y de calidad”, añadió la líder gremial.

“Ha sido muy grato conversar con estas ideas y también hemos visto en ese programa la relevancia de los territorios, de las regiones y una clara agenda feminista que me representa y me enorgullece. Es muy esperanzador que este programa de gobierno pueda seguir avanzando en Chile, pero también hemos conversado con el candidato que esta es una agenda que no solo puede representar a su sector. Tal como lo hemos hecho en todos los encuentros presidenciales, esperamos que esta agenda sea transversal, y le hemos pedido al candidato ampliar la mirada si es que el es Presidente e invitar a todas la manos del sector de salud que están disponibles para construir este proyecto”, añadió Siches, deseándole “todo el éxito en la próxima elección”.

Según explicó Izkia Siches, harán una tabla comparativa en base a todas las propuesta y programas con los 10 ejes que hemos considerado como fundamentales. “Nos parece que este es un tema relevante que la gente debe poner en la balanza al momento de votar en noviembre”, agregó.

Consultada por una inclinación por un programa de gobierno u otro, Siches expresó: “Compartimos distintos análisis, y eventualmente como colegio vamos a hacer un acercamiento. Confío en su equipo, lo conozco personalmente, me siento muy representada y esperanzada porque estas ideas ojalá lleguen a la convicción del próximo Ministerio de Salud. E invito a los otros candidatos a mirar sus propuestas sanitarias para incorporar y avanzar en esa línea”, cerró al respecto.

Por su parte, el candidato Boric, declaró que para él “es muy valioso lo que ha hecho el Colmed. El sentarse a conversar con todos los candidatos que estén disponibles a a aquello y encontrar puntos en común independiente del amplio abanico de opciones políticas, es algo que necesitamos más en Chile. Tengo claro que uno de los principales desafíos en caso de ser electos, es lograr poner de acuerdo a quienes en principio creen estar en desacuerdo, ese es el arte de la política”.

“En temas que son relevantes para la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, sin lugar a dudas, la salud es uno de los más prioritarios, y como bien decía la Dra. Siches, tenemos acuerdo con la mesa del Colmed en la columna vertebral de nuestro programa”, dijo Boric ejemplificando con “avanzar en un sistema nacional de salud, fortalecer al APS con infraestructura y dotación, relevar la importancia de la salud mental, la perspectiva feminista”, entre otros.

“Sabemos que no es camino fácil, y la manera de enfrentarlo no es la imposición, sino el diálogo. El diálogo es para valientes. Y para la salud estamos disponibles para conversar con todos quienes estén disponibles para ello. (...) Tenemos que estar a la altura de la situación (pandemia), lo que va requerir recursos en momentos de estrechez, pero tenemos la voluntad política de avanzar en esa dirección porque la salud está primero”, continuó el abanderado de Apruebo Dignidad.

“Agradecemos al Colmed y esperamos contar con su reflexión y crítica cuando sea necesario. Tenemos que estar siempre abiertos a la crítica para mejorar y eso también es parte de nuestra vocación de transformación”, concluyó el diputado.