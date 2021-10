Gabriel Boric y el escenario de segunda vuelta: “Vamos a conversar con todos los que sean necesarios”

El abanderado del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, participó este viernes en la sexto y última edición de Estación Moneda, ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 21 de noviembre, organizado por Radio Duna y La Tercera.

En esta nueva edición, conducida por los periodistas Nicolás Vergara y Gloria Faúndez, el diputado por Magallanes precisó el rol que tendrá el Partido Comunista en un eventual gobierno, señalando que son “un partido más” dentro de la coalición conformado por Frente Amplio e independientes, a lo que agregó posteriormente que son las elecciones -y por ende, el voto de la gente- las que definen “el poder relativo de los partidos”.

En el mismo tenor, expresó que ante un escenario de segunda vuelta -en el que enfatizó, no está asegurada su presencia-, no descarta incorporar en sus filas a Nuevo Pacto Social, destacando que conversarán “con todos los que sea necesario”, ya que para gobernar “se necesitan mayorías que perduren en el tiempo”.

Además, la conversación abordó la controversial propuesta de estudiar los tratados internacionales, detallando que se propone “el multilateralismo entre los países, no me voy a pegar una amurrada y decir ‘me voy a salir de acá'”, y se refirió al proyecto de indulto que se discutirá la próxima semana en el Senado: “Esto tiene que partir por un catálogo acotado de delitos y se debe analizar caso a caso”.

-¿Qué rol va tener el PC en su gobierno? ¿Qué nivel de influencia?

¿Por qué tienen tanta preocupación? (El PC tendrá) el mismo nivel que Convergencia Social, RD, Comunes… un rol más entre los partidos de la coalición. Hace cuatro años fue parte del gobierno de Michelle Bachelet donde fue leal, serio y responsable, y no me cabe duda de que será así en un eventual gobierno nuestro.

-Los partidos no tiene los mismos roles al interior de una coalición. En esa misma silla, la candidata Yasna Provoste dijo que el PC tuvo un rol pequeño en el gobierno de Bachelet, y que en el suyo tendría un rol hegemónico. La pregunta es si es posible que ocupen espacios como el Ministerio de Hacienda, Interior, Cancillería. Porque hasta ahora ,el PC ha estado en ministerios sectoriales.

¿Pero usted cree que podría decirle qué ministros habrá o qué ministerios podría tener el PC, cuando ni siquiera hemos pasado a la segunda vuelta? Eso claramente no es posible. El PC será un partido más. Participamos de una primaria en la que participaron 1.700.000 personas, y la coalición que me apoyó que fue el FA resultó vencedora. El PC tuvo un importante resultado, cerca de 700 mil votos con Jadue, y tendrá un rol como cualquier otro, no un rol especial. Ningún partido está vetado para ningún tipo de cartera. Lo vamos a discutir en el momento que termine la segunda vuelta. Cada vez estamos incorporando más personas a nuestros equipos, ayer sumamos un equipo asesor académico donde participan Daniel Hojman, Paula Poblete, Dante Contreras, Stephany Griffith-Jones, y por lo tanto, también incorporamos muchos independientes que les interesa ser parte de este proyecto de transformación.

-Usted mismo debe reconocer que obtuvo un importante voto anti-Jadue.

Quizás exista un porcentaje muy menor en algunas comunas, pero nosotros ganamos en todas las regiones, incluso en comunas como Recoleta tuvimos excelente resultado con 40%. Entonces, decir que nuestro voto se sustenta en el anticomunismo, me parece que no se adecúa a la realidad. Y creo que en el crecimiento que hemos tenido también en el último tiempo y el que nos hemos mantenido todo este rato cuando nadie daba un peso por nosotros, tiene que ver con una capacidad de liderazgo propia y no con un candidato.

-No sea injusto candidato, nadie dijo que su triunfo obedecía a un voto anti-Jadue, dijimos que había un porcentaje que quizás obedece a un voto anti-comunista.

Ese quizás que mencionas, creo que, de ser así, cosa que pertenece al terreno de la especulación, es muy minoritario, y en ningún caso tiene que ver con el sustento de nuestra coalición.

-El voto de Recoleta que obtuvo, puede implicar justamente un voto anti-Jadue.

O no. Para hacer afirmaciones que generan esa duda, es necesario probarlo.

-Algunos estaban dispuestos a que Jadue fuese su alcalde, pero no su Presidente. Negar el anticomunismo es tapar el sol con un dedo.

No intento tapar el sol con un dedo, sé que el anticomunista existe. Existen mucho “antis” en el mundo. Ha sido un problema a nivel mundial. Recordemos el caso del McCarthysmo a mediados del siglo XX, que en Chile se expresó de distintas formas azuzado por la Alianza por el Progreso desde 1964 en adelante. Entonces claro, el anticomunismo no es un fenómeno nuevo. Reaparece de tanto en tanto cuando el PC tiene un rol que es importante. Se azuza. Pero quiero decir que, primero, el PC tal como el FA, es democrático, y estamos comprometidos con cambios mediante la institucionalidad y con gradualidad para avanzar hacia la construcción de un Estado que garantice derechos sociales. En ningún caso se tildaría de extremo. Acá yo no creo que estemos en una batalla de extremos, nuestra postura es más bien de sentido común, de la construcción y garantización de derechos sociales, por cierto de la mano de la inversión y crecimiento.

-Ningún otro partido le leyó la cartilla a no desviarse una sola coma del programa...

Ahí hay una cuestión que de tanto decirlo va quedando. La declaración que hizo Guillermo Tellier, que fue: “por supuesto que hay que respetar el programa”, mi respuesta es: por supuesto que hay que respetar el programa. Para eso se hace el programa. Es un sentido común. Y cuando Daniel (Jadue) hace su aseveración, que después se disculpó por el tono, me parece que en nuestra coalición no hay espacios para amenazas, pero también porque tengo una profunda convicción en el proceso de transformaciones que estamos impulsando. Así que no hay diferencia sustantiva o problemática.

-¿Le acomoda la manera en que se ha incorporado Jadue a su campaña? ¿Usted hubiese hecho lo mismo? Aparece a contrapelo, aparece poco. ¿Se siente cómodo?

Creo que Daniel Jadue ha tenido un importante liderazgo desde su rol como alcalde de Recoleta, donde ha promovido distintas iniciativas que han tenido amplia acogida en la transversalidad del espectro político. Ese rol lo valoro y no hay nada más allá fuera de eso. Estoy muy contento con mi equipo de campaña, trabajando codo a codo con Karol Cariola, Camila Vallejo, Javiera Petersen, Irací Hassler. No tengo problema.

-Daniel Jadue no asistió al evento del sábado en el que usted se reunió con alcaldes

No pudo por un problema específico de agenda, pero estuve con alcaldes comunistas de Tierra Amarilla, de Los Lagos, la alcaldesa de Santiago no pudo ir porque estuvo con contacto estrecho, pero estuvo la concejala más votada, Dafne Concha. Estuvimos con alcaldes de Graneros, Maipú… mi preocupación no está ahí. Vamos creciendo.

-Programa todavía no hay, siguen apareciendo distintos documentos, pero más que eso, hay detrás una suerte de propuesta refundacional…

No. Los países no se fundan todos los días.

-¿Pero no se está haciendo un poco eso con la Convención?

El proceso constituyente se está llevando adelante dentro del marco de una reforma constitucional que fue aprobada por más de 2/3 del Congreso, donde se están discutiendo las bases de la institucionalidad. Yo estoy orgulloso de que en Chile se esté discutiendo una nueva Constitución con participación paritaria y con los Pueblos Originarios. A lo que voy con reforma en revolución o refundación, es que la historia no parte con nosotros, no parte conmigo, ni con nadie que se pare acá al frente. Estamos sobre hombros de gigante, y debemos aprender de los errores.

-Pero mi pregunta va por saber cuál es el punto. Por ejemplo, la propuesta de pensiones.

Los fondos ahorrados no se tocan.

-La propuesta de pensiones fue un ejemplo, pero no entremos en ese tema por ahora. Si la Convención plantea algo diferente a ustedes, en ese sentido, se plantea un proyecto que puede quedar offside.

Todos los candidatos están expuestos a ello en estos momentos. Esto no es una situación particular mía. Yo espero ser un Presidente que colabore y contribuya con el proceso constituyente que estamos llevando adelante. Creo que poder discutir las reglas más estructurales de manera democrática es algo positivo y evidentemente nos vamos a tener que adecuar y vamos a ser un gobierno de transición, si es que el pueblo así lo quiere, porque hay un plebiscito de salida. En ningún caso me confío de ningún resultado. Hay que seguir trabajando.

-Usted no compromete su apoyo al proyecto de la Convención a priori, usted va a leer el texto constitucional antes de comprometer su apoyo.

Yo confío plenamente en el trabajo que están llevando adelante los convencionales y creo que de ahí va salir un proyecto que no tengo dudas….

-Les da un cheque en blanco…

No es un cheque en blanco, me intenta poner palabras en la boca que yo no he dicho. Mi punto es que tengo claro que, independiente de lo que yo piense, es el pueblo de Chile el que debe ratificar ese texto constitucional que emane. Y no doy por sentado que se ve a aprobar. Habrá que deliberar y explicar en el debate público. Hemos visto cómo se han difundido mentiras. El caso de Ena Von Baer es quizás el más grotesco, cuando dijo en cadena nacional que la Convención quiere terminar con la bandera y el himno. ¿Hasta cuándo? Todas esas cosas hay que discutirlas. Hay que ver los temas de fondo.

-Cuando una convencional dijo que el himno la ofendía (…) ¿Uno puede decir de buenas a primeras que a Ena Von Baer le cayó una suerte de iluminación para asegurar que a la Convención se le ocurrió cambiar el himno?

¿Es verdad o no lo que dijo Ena Von Baer? Y lo que dijo es falso. Sin lugar a dudas. Y esperaría que todos concordáramos en hechos que son concretos. ¿Se ha discutido en la Convención cambiar la bandera o el himno del que estoy orgulloso? No, no se ha discutido. No es cierto. Hay muchos temas que sobrevuelan. La gracia de la Convención es que está representada la diversidad chilena, y hay gente que quizás cree que no se pueden tener relaciones pre-matrimoniales, qué sé yo, y otros creen que la bandera les ofenden.

-Quizás lo importante es ver cómo va conversar su gobierno con la Convención, uno pudiera pensar que un gobierno puede ser aséptico y no tratar de influir, otra cosa es pensar que un gobierno pudiera opiniones sobre el régimen que le gustaría u otros temas ¿Cómo va ser su posición como gobierno?

Mi posición va ser de colaboración con la deliberación que se dé en la constituyente, de ser electo Presidente, me van a elegir para gobernar y a la Convención para redactar una Constitución. Son roles distintos. No pretendo estar pautando, más allá que tengo opinión sobre los temas que se discuten, porque les dieron un mandato que respeto y por el que me la jugué. Estoy orgulloso de ese proceso y espero habe recontribuido con un granito de arena a tener un camino institucional para canalizar el malestar que estalló en 2019. Nosotros tenemos opinión sobre el sistema de pensión o el sistema político, pero hay que ser capaz de estudiar y poner la evidencia sobre la mesa. No casarse con reflexiones o ideas propias. Cuando uno se enamora demasiado de ideas propias y tiende al fanatismo, me genera desconfianza. Un tema tan importante como el régimen político, me interesa por ejemplo escuchar la postura de Arturo Fontaine y las advertencias sobre los sistemas semi presidenciales o parlamentarios. Me parece interesante revisar la literatura de Julio Heise, o lo que ha escrito Sofía Correa. Hay un debate del cual vamos a ser parte, pero no vamos a pautear.

-No es lo mismo lo que pasa ahí adentro que lo que pasa afuera, por eso es importante cuál va ser la postura de su gobierno

Va depender del resultado de la elección. Uno no puede negar lo que las personas voten. Eso ha sido así, las elecciones son para eso. Determinan el poder relativo de los partidos. Dicho eso, estamos en un momento telúrico en Chile, en donde estamos transitando a un nuevo ciclo político. Entre 1990 y 2020 se va conocer como un periodo de Chile, tal como está el periodo de Portales, o los del Frente Popular.

-¿Y cómo se va llamar ese periodo?

Me imagino que algo como “la larga transición a la democracia chilena”. Claro que hubo democracia. No tengo ninguna duda de que hay una diferencia sustantiva entre lo que ocurría antes del 11 de marzo de 1990 y lo que ocurrió después. Y no es lo mismo hacer gobierno ante una dictadura militar que ante gobiernos democráticos, con todas las falencias que pueda tener con senadores designados y un consejo de seguridad nacional con facultades, con toda la corte suprema designada, etc. Por supuesto que hago esa distinción. En los últimos 30 años hubo luces y sombras y uno tiene que ser capaz de analizarlo. En política creo que es importante poder ponderar las diferentes experiencias, que no es lo mismo que ser ultra fanático del status quo. Valoro tremendamente el avance en la superación de la pobreza de los últimos 30 años. Los avances en relaciones internacionales, Chile era un país aislado del mundo. Avances en incorporación de la juventud en la matrícula de educación superior, con el lado B de la carga de la deuda. Decir que todo fue negro o blanco, no es el rol que quiero jugar.

-Parte importante de la inserción de Chile en el mundo fueron los TLC

Yo diría que lo importante de la inserción de Chile en el mundo fue la recuperación de la democracia.

-Sí, por supuesto, pero los TLC ¿Cómo plantean estudiarlos?

Nunca hemos planteado evaluarlos unilateralmente. Respecto de si nos vamos a retirar o no, Daniel (Jadue) puede opinar como todos los integrantes de Apruebo Dignidad como una coalición amplia y ordenada. De las coaliciones de gobierno que hay, es la más ordenada. Primero, soy aun ferviente partidario del multilateralismo entre los países, no me voy a pegar una amurrada y decir “me voy a salir de acá”, porque hay acuerdos que tenemos que cumplir en materia de derechos humanos, migración, y en materia comercial. Por lo tanto, lo que hemos propuesto, y de hecho en el mundo hay cerca de 150 tratados en revisión, en Chile se están reestudiando los términos del acuerdo con la UE. Me junté hace un mes con los consejeros de la UE en Chile, justamente para saber el alcance de esas conversaciones que se estaban dando, y hay políticas de Estado a largo plazo que me parece importante mantener. Respecto de los foro latinoamericanos, tenemos que ser capaces de hacer autocrítica respecto de la ineficacia que han tenido en general los foros latinoamericanos no solo de comercio, si no también los políticos, y en ese sentido, desde la Alianza del Pacífico, pasando por El Alba y hasta el Mercosur, y hasta más allá de la OEA; han sido infructuosos en obtener resultados, y han estado más bien atrincherados en coincidencias o desavenencias ideológicas que no le han hecho bien a la colaboración y cooperaciones entre países. Yo espero, como futuro Presidente de Chile, impulsar en conjunto -con el peso de Chile, uno tiene que saber quién es en la escena internacional-, pero poder promover una agenda de trabajo que vaya más allá de las afinidades personales de los mandatos, y que podamos trabajar multilateralmente en desafíos que son globales. La migración, la crisis climática, las pandemias son desafíos que no podemos solucionar solo en el marco de un estado nación o nuestra frontera.

-Si nosotros entramos al Mercosur, tenemos que suscribir al arancel común que tiene el Mercosur, que es varias veces el que tiene Chile

Está bien que se revisen esos tratados y lo haremos en función del interés de Chile. No creo en un Chile autárquico que se puede aislar del mundo, creo en un Chile con inserción comercial, donde sus pymes puedan ser parte del mercado mundial, un Chile que puede defender su industria, Chile se ha desindustrializado y tenemos una productividad estacada. Me parece que debemos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que incorpore desafíos como el medioambiental.

-Cuando se firmó TLC con EEUU se borró que se pudieran establecer cuotas de importación a productos chilenos

En los tratados siempre hay un trade off, y lo que nosotros planteamos es que para proteger a la industria y diversificarla, es necesario tener encadenamientos productivos descentralizados y transferencias tecnológicas que nos permitan ir más allá de las materias primas que hoy día estamos exportando, tenemos una tremenda oportunidad.

-Se me hace que finalmente la discusión es que cuando ustedes hacen declaraciones maximalistas como “revisar los tratados de libre comercio”, el problema es que no son capaces de identificar cuáles son y generan incertidumbre. Como no han sido gobierno, uno no sabe qué van a hacer.

Me parece muy deseable que a un candidato a la presidencia se le pregunte el qué, cómo, y cuándo, y cuando se hacen programas y frases se va a lo general y lo particular, y por supuesto que se somete al escrutinio público y debates. Lo que hemos planteado en materia de tratados, es que haremos una revisión multilateral de los acuerdos en función de un nuevo modelo de desarrollo para Chile que no esté basado solamente en la economía primaria exportadora.

-Me imagino que un candidato bien aspectado para llegar a La Moneda, ya estará pensando en la segunda vuelta. ¿Usted ha pensado si habrá espacio para redefinir las alianzas políticas que existen este minuto? Por ejemplo, invitar a Nuevo Pacto Social o si piensa en algunos compromisos programáticos

No, no estoy en la parada de “me da lo mismo, hagan lo que quieran”. Hoy nuestra alianza política es Apruebo Dignidad y no es solo alianza electoral porque somos una generación que se ha ido encontrando en la lucha por diferentes causas, entonces hemos ido consolidando una confianza que va más allá de lo que se puede ver. Pero también entiendo que para gobernar se necesitan mayorías que perduren en el tiempo. Para hacer las transformaciones profundas que queremos hacer, se requiere ser mayoría. Yo lo tengo absolutamente claro y estoy abierto a tener esa discusión. En el seno de Apruebo Dignidad no es algo que de un zarpazo se puede decidir por una sola persona, pero no me cabe duda de que vamos a incorporar más gente. Apruebo Dignidad es nuestro pacto, es nuestra base, y desde ahí estoy abierto a tener conversaciones más amplias desde Apruebo Dignidad.

-Usted se ve muy cómodo con el PS

Por supuesto que quienes nos quieran apoyar los vamos a recibir y bienvenidos sean, pero también he sido cuidadoso de no interpelar moralmente al PS y decir “¿Dónde están?”, porque entiendo también los procesos institucionales. Si bien me siento parte de una historia larga de las tradiciones del socialismo libertario chileno profundamente comprometido con la democracia, los referentes del PS también son mis referentes; me parece que es importante respetar los procesos institucionales que vive el PS. No tengo ninguna duda de que nos vamos a tener que sentar a conversar.

-¿Eso incluye a la DC?

La DC ha jugado un rol más bien refractario en los procesos de transformación, y creo que el ejemplo del segundo gobierno de Bachelet fue muy claro en eso. Ahora, si en segunda vuelta se da el escenario de enfrentar un proyecto de transformación con, lo que desde nuestra perspectiva, es un retroceso autoritario, como el que representa JAK; creo que tenemos que tener la disposición de sentarse a conversar. No llegar a acuerdo previos, pero sí conversar con todo el que sea necesario.

-Imagino está pensando ya en un escenario de segunda vuelta con Kast

Es una posibilidad que está sobre la mesa. Insisto, sé que es una obviedad, pero creo que es importante que esta elección en ningún caso está ganada y asegurada. Hay que esforzarse y hacer campaña, dando a conocer mis ideas y en eso estamos estos días.

-No hablemos de encuestas, pero se ha indicado que la candidatura de Kast se ha fortalecido en base a un discurso de orden, de respetar las reglas, parece que eso hace sentido a la gente. ¿Cuán responsable puede ser, en este escenario de polarización? Por ejemplo con el proyecto de indulto

No me siento parte de un polo, queremos construir un estado de bienestar en Chile y no me parece que eso sea polarizante. Por supuesto que como políticos tenemos responsabilidad en el escenario actual. Por cierto hay un tránsito muy frágil entre la esperanza por la transformación, al miedo y la necesidad de orden. En nuestro proyecto tenemos que hacernos cargo de sectores más progresistas que les preocupa, por ejemplo, el combate a la delincuencia. Una de las cosas transversales que yo veo, que no es solo en Santiago si no en todo Chile, es el narcotráfico, donde si el Estado y los servicios públicos retroceden, el narco avanza. Esos temas le preocupan a la gente en la calle. Están identificados en las poblaciones y las policías no tienen las capacidad para enfrentarlos. Preocupa también la seguridad y orden público, y debemos ser capaces de dar respuesta en eso también.

-¿Han sido débiles en eso? Porque dice que han tenido responsabilidad...

Creo que uno siempre tiene que revisar autocráticamente la manera en que se despliega en el escenario político, y creo que entre la esperanza y el miedo, podemos hacer una contribución sustantiva para que se consolide la esperanza y no el miedo. Ahí debemos hablar de estos temas y ofrecer seguridad y certidumbre, también en materia económica, que es una de las principales miedos, temores o incertidumbres, no solo en las grandes cifras o grandes empresas, también en las pymes. Creo que es un tema que hemos hablando poco. Tenemos el deber de darle más certidumbre a los chilenos y chilenas de que el nuestro será un gobierno de cambios con gradualidad y responsabilidad.

-En Plaza Italia hay pymes que cerraron por la violencia, la próxima semana se vota el proyecto de indulto que está acotado al periodo del 18-O del que usted es partidario.

Espero que se apruebe, porque lo que sucedió en 2019, es que tenemos un Presidente que le declaró la guerra al pueblo chileno, donde hubo tremendas violaciones a los derechos humanos, con casos de prisiones preventivas extendidas que terminan siendo desestimadas por falta de pruebas, o pruebas que no se respetan, testigos protegidos, etc. Y hoy todavía tenemos prisiones preventivas tremendamente extendidas. La importancia de que se vote en general en el Senado, es para justamente acotar el catálogo de delitos e ingresar las indicaciones.

-¿Por qué no avanzar entonces en la dirección de las prisiones preventivas extendidas?

Es un problema endémico y no se ha resuelto. Tengo una buena evaluación de la reforma procesal penal en general. Hoy día tenemos detenciones arbitrarias, en un periodo acotado de tiempo.

-Entonces usted apoya el proyecto, pero va por la acotación de los delitos

Eso me parece que debe ser una discusión que se está dando en el Senado. Me parece que los delitos deben ser acotados -y es una discusión que se dio también al comienzo de la tramitación-. No tengo duda de que delitos contra las personas no debieran… Hay que analizar caso a caso. Una constante en las prisiones preventivas extendidas, es que se sustentan en pruebas muy débiles, entonces es una discusión que se debe dar en el Senado. Apoyo el proyecto, creo que debe ser acotado no solo en tiempo, si no también en delitos.

-Pero no me ha contestado ¿Qué delitos van a quedar fuera? Porque entiendo que contempla incendio, saqueo, robo en lugar no habitado, ataque a una personas, ataque a Carabineros.

No incluye ataque a Carabineros. Yo no puedo sacar nada porque no soy senador.

-Pero usted tiene una opinión, no se puede ser candidato un día y otro diputado

Por supuesto que no. En esto tiene que partir por un catálogo acotado de delitos y se debe analizar caso a caso. Es complejo.

-¿Cuál es la diferencia entre quienes saquearon en el 18-O de 2019 y quienes saquearon en 2021?

La diferencia sustantiva es el estado de excepción en el que nos encontrábamos, la declaración de guerra que hizo el Presidente de la República y la gran cantidad de violaciones de DD.HH. Esa es la diferencia. Hay un contexto que es distinto. Hay un tema de fondo. La relación con la violencia. La violencia no es nuestro camino. El diálogo es para valientes. Mi camino es el del diálogo, no solo con las fuerzas políticos, si no con todos los integrantes de la sociedad. No soy parte de hechos de violencia, no creo que en ningún caso sea el camino. Y por eso me la voy a jugar, eso hice el 15 de noviembre, con mucho costo, para darle una salida institucional para el difícil momento que estábamos viviendo.

-En ese camino no lo acompañó el PC. ¿Le parece menor que en un hecho tan sustantivo de la historia política reciente, sus compañeros de coalición hayan estado en un camino diferente?

Tuvimos una diferencia importante. De hecho interior del FA en su formación original hubo diferencias sustantivas que llevaron a la decisión de ciertas partes, y en el FA nos la jugamos por la vía institucional para escribir una Constitución democrática, que después fue mejorado con paridad y la incorporación de Pueblo Originarios.

-Sin embargo ahora camina con quienes no estuvieron de acuerdo en su minuto

Eso es parte de los avatares de la política

-Es que hace suponer que no le parecen ese tipo de diferencias sustantivas para armar coaliciones

Al contrario, creo que tengo muchos defectos, pero una de las virtudes es poder incorporar gente que piensa diferente, incorporar personas con posturas distintas y confrontados en el pasado, y ponernos de acuerdo en el futuro, lo que nos parece indispensable para el Chile que queremos, y es eso lo que hemos expresado en la candidatura.