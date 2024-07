Giorgio Jackson aborda situación de Catalina Pérez en el FA: afirma que “no es un tema tabú”, pero reconoce que “genera una tensión”

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien hoy aspira a ser uno de los integrantes del Comité Central del nuevo partido oficialista, Frente Amplio (FA), abordó la situación de la diputada Catalina Pérez.

Y es que la parlamentaria, a modo de “castigo” mantuvo su militancia congelada de la colectividad que Jackson fundó -RD, hoy parte del FA-, a propósito del lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado que estalló en junio de 2023, y que se vinculan a su entonces pareja, Daniel Andrade, y su otrora asesor en el Congreso, Carlos Contreras.

Bajo ese escenario, la futura directiva del FA, que será liderada por la exdelegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, se ha puesto como uno de sus primeros objetivos estudiar el caso de Pérez, quien se mantiene como imputada en el caso judicial de los polémicos convenios, luego de ser incluida en la querella que presentaron personeros de la oposición.

Así las cosas, en entrevista con La Tercera Sábado, el también exdiputado abordó el tema. “Comparto que vamos a seguir estando a disposición de la justicia, recordar que RD, además de haber expulsado a los dos militantes que fueron formalizados -Andrade y Contreras- y de haber suspendido a Catalina Pérez, lo que hizo fue querellarse, por lo tanto no vamos a desconocer lo que siga pasando por la arista judicial”, señaló Jackson en primer lugar.

En esa línea, el exsecretario de Estado aseguró que la situación de Pérez “no es un tema tabú”, pero reconoció que “es un tema que genera una tensión”.

Sin embargo, señaló que no pueden actuar “si es que desde la justicia no hay una presentación de antecedentes que hagan incrementar la calidad procesal de la diputada”.

Para finalizar el tema, sostuvo que “en su momento, el año 2025, toca decidir quiénes son los candidatos y candidatas que vamos a llevar al Parlamento. Habrá algunas candidaturas que se van a reelegir, otras que no se van a reelegir, habrá apuestas nuevas, y eso será todo materia de debate. Yo diría que no hay nada zanjado, de verdad, no hay nada zanjado”.