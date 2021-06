Jadue y eventual candidatura de Yasna Provoste: “Con ella y con Carmen Frei sería mucho más fácil acordar apoyos de segunda vuelta”

Hace 6 horas

Foto: Twitter de Comunicaciones y Periodismo UAI.

En el marco de un ciclo de conversaciones con presidenciables de la UAI, el alcalde de Recoleta aseguró que ve "una diferencia grande" entre la posible candidatura de la presidenta del Senado y la de Ximena Rincón. Además, se refirió al apoyo que tendría en el oficialismo la exministra de Educación. "No sería la primera vez que la derecha deja caer a todos sus candidatos para que no gane la izquierda pero no sé si Yasna Provoste se sentiría cómoda en ese escenario", comentó.