Javier Macaya (UDI): “El gobierno no puede hacer como que nada ocurrió el domingo y seguir con sus reformas, se tienen que reformular”

Ya dos días después de las elecciones de consejeros constitucionales -que dejó a las fuerzas de derecha y centroderecha con los 2/3 del órgano-, el presidente de la UDI, Javier Macaya, realizó una clara advertencia al gobierno y su programa de reformas, particularmente, en la tributaria y previsional.

Macaya, quien es un actor clave para La Moneda y el propio Presidente Gabriel Boric para la consecución de parte de su programa de gobierno, llamó derechamente al Ejecutivo a reformular las iniciativas, cuyas negociaciones quedaron en pausa por la campaña electoral. Chile Vamos -que reúne a la UDI, RN y Evopoli- había sido claro en plantear que retomarían las conversaciones con el gobierno ya pasados los comicios del domingo pasado.

“Me parecería lamentable que el gobierno pretendiera que nada pasó el domingo, y siguiera como si nada hubiera pasado y como si las reformas no tuvieran que sufrir una reformulación”, dijo el timonel gremialista.

“Porque, además, si no las reformula completamente, se va a encontrar con una oposición que ya le ha manifestado diferencias en materia tributaria, que ya votamos en contra, en materia de pensiones. Si se persiste en expropiarle los fondos de pensiones a los chilenos, quitarles la libertad de elección, tener un ente estatal que administre los fondos previsionales también va a chocar con las votaciones del Parlamento.”, agregó Macaya.

El senador aseveró que “todo aquello que signifique diálogo para mejorar los proyectos que han sido mal concebidos, estamos disponibles. Pero el gobierno no puede hacer como que nada ocurrió el domingo pasado y seguir con sus reformas que lamentablemente siempre hemos pensado -sobre todo la tributaria y la previsional- que están mal concebidas desde su origen”.

En esa línea, Macaya planteó que si no se le imprimen cambios a las reformas, “desde esa lógica es que debiéramos votar siempre en contra. Por lo mismo, el llamado es a que el gobierno tenga la capacidad de entender que el fin de semana hubo una señal y que las reformas se tienen que reformular. Si eso no ocurre, es más o menos evidente cuál va a ser la respuesta del Parlamento, donde las fuerzas de oposición representan más o menos la mitad”.

Tras la dura derrota que vivió el oficialismo en las elecciones del domingo, se ha agudizado la inquietud por el futuro de las reformas emblemáticas del gobierno de Boric. Así, desde La Moneda han redoblado los llamados a la “derecha democrática” para entablar un diálogo. Hoy mismo, el Mandatario dio señales de mantener el itinerario.

“Nuestro gobierno ha tenido y seguirá teniendo una dirección y una agenda de trabajo muy clara, definida por las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y por los compromisos que adquirimos con el país, por los cuales estamos hoy día gobernando. Ese norte de hacernos cargo de las urgencias que nos manifiesta la ciudadanía, en particular en materia de seguridad y del alza del costo de la vida no se modifica por coyunturas, tampoco, y no nos olvidemos esto, la necesidad de bregar y hacer reformas que garanticen mayor justicia social y equidad”, señaló esta mañana.

Parte de la definición que La Moneda tome con el rumbo de su programa se debatirá mañana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en una jornada convocada por Boric y a la que acudirán los ministros del comité político, presidentes de partidos oficialistas y jefes de bancada.