¿Antes o después del 7 de mayo? El factor electoral que sopesa Chile Vamos para renegociar un acuerdo tributario con La Moneda

Ha sido un tema que han pensado por estos días dentro de Chile Vamos. ¿Cómo podría afectar electoralmente al sector en los comicios al Consejo Constitucional si llegan a una negociación con el gobierno por la reforma tributaria? Luego de que este proyecto de ley se cayera en la Cámara de Diputadas y Diputados, desde el gobierno están explorando distintas fórmulas para volver a impulsarlo. Una de ellas sería la figura de la insistencia a través del Senado, lo que tiene que ser aprobado por 2/3 de los parlamentarios.

De ahí que los ojos están puestos en la Cámara Alta y particularmente en la derecha, pues La Moneda necesita de esos apoyos. Sin embargo, algunos en Chile Vamos creen que cualquier posible acercamiento con el gobierno podría repercutirles negativamente en las elecciones, ya que al electorado de derecha podría molestarle que la UDI, RN y Evópoli le brinden una mano al Ejecutivo, en momentos en que sufrió una dura derrota pues la reforma tributaria era clave para el manejo de esta administración.

Esto aún más considerando que ayer desde el Partido Republicano su líder, José Antonio Kast, emplazó a los senadores del bloque a no prestar los votos para un acuerdo. “Hago un llamado a los senadores de Chile Vamos. La Cámara de Diputadas y Diputados estuvo a la altura de Chile y esperamos que en el Senado los senadores de Chile Vamos también estén a la altura de Chile y no den los votos para que el Presidente simulando un gran acuerdo los convoque. Ya nos convocó una vez para la mesa de seguridad y su puesta en escena fue el indulto. No queremos nuevamente ser parte de un engaño y esto va a depender de los senadores de Chile Vamos”, dijo ayer el líder de republicanos.

En esa colectividad afirman que en la Cámara Baja la coordinación con Chile Vamos fue muy buena, pero los republicanos tienen desconfianza de los senadores de Chile Vamos. Esto porque dicen que ahí hay más ánimo de llegar a acuerdos con la izquierda, lo que grafican con que los presidentes de la UDI y RN, Javier Macaya y Francisco Chahuán, respectivamente, estuvieron disponibles para llegar a un acuerdo y abrir un nuevo proceso constituyente, y que también hay otros senadores dialogantes con La Moneda, como el próximo presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y la RN Paulina Núñez.

De todas maneras, en republicanos hay algunos que creen que sería bueno que desde la UDI, RN y Evópoli se acerquen al gobierno, porque les beneficiaría electoralmente a ellos.

En la derecha es un debate abierto pues mientras en la UDI algunos creen que un pacto con La Moneda debe ser después de las elecciones debido al impacto electoral que podría tener la arremetida republicana, en RN hay otros que no ven un problema en que se haga antes, ya que argumentan que es una discusión relevante para la ciudadanía y que permitirá diferenciarse al pacto de los republicanos. Además, que en Chile Vamos existe la idea de volver a mostrarse como una oposición dialogante y abierta a los acuerdos.

Hasta ahora, otros matices se han dado en el Senado, pues algunos transmiten que ahí la UDI está más abierta a dialogar con el gobierno por reforma tributaria, especialmente luego de que el senador Coloma se consolidara como el próximo presidente del Senado.

Mientras que RN envió una señal la semana pasada, pues la bancada completa de los 11 senadores envió una misiva organizada por la parlamentaria María José Gatica, en las cuales manifestaron que sus votos no están para una insistencia.

Chahuán, en todo caso, sostiene a La Tercera PM que se requieren cambios como un “plan de austeridad fiscal” y que hasta que ello no ocurra “claramente nosotros esperamos que hoy día el gobierno asuma el mea culpa y resuelva hacer cambios. A la espera que eso ocurra, pero mientras tanto nosotros hemos dicho que no estamos disponibles para la insistencia”.

El senador Felipe Kast, en tanto, dice que el gobierno “está perdiendo la oportunidad de transformar esta derrota en una victoria de largo plazo, cosa que sería fácil de hacer al invitar a todos los economistas de Chile, a los más prestigiados, a construir un gran acuerdo a favor del crecimiento económico y de la estabilidad fiscal”.