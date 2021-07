Juan José Ossa sobre nombramiento de Parot: “La convención puede opinar, pero no decidir quién representa al Ejecutivo frente a un mandato constitucional”

Esta mañana, el ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa se refirió en Radio Universo acerca del reciente nombramiento de Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional tras la remoción de Francisco Encina por los errores en la puesta en marcha del organismo.

Al respecto, y sobre si considera que la llegada de Parot significará un antes y un después, Ossa destacó que mas que descomprimir la situación, espera “terminar con los emplazamientos” y “empezar a comunicarnos”.

En ese sentido, indicó, lo ideal sería comenzar a reunirse con la mesa directiva de la convención durante la semana para discutir los asuntos administrativos.

“Si la presidenta y el vicepresidente de la Convención quieren juntarse con nosotros dos veces a la semana, vamos a ser los más interesados, porque esa es la forma de trabajar, mas que hablarnos por la prensa”, sostuvo.

El cambio que se hizo en la jefatura, agregó, debiese fomentar eso, ya que esta dinámica, “siempre debiese ser así”

Ahora, agregó, “Catalina tiene particularidades. Es una persona conocida por el diálogo y puede contribuir a eso”.

Sobre las críticas por su nombramiento en el cargo luego de que en mayo pasado Parot sufriera una dura derrota al quedar en cuarto lugar en la elección por la gobernación de la Región Metropolitana, Ossa indicó que “decir que esto fue un premio de consuelo (el nombramiento) es denigrar un cargo del sector público”.

“La invitación es a conocer a Catalina Parot antes de dispararle por la prensa, por Twitter, y la invitación es a ponerse a trabajar”, indicó.

En cuanto a los dichos del constituyente Marco Barraza (PC), quien indicó que es la Convención Constituyente quien debe deliberar si acepta o no el nombramiento de Parot, Ossa respondió indicando que eso no lo tienen dentro de sus atribuciones.

“La convención tiene un mandato: redactar, aprobar una propuesta de constitución en nueve meses prorrogable por tres, sujeta a la aprobación de los chilenos. La convención puede opinar, pero no puede decidir quién representa al Ejecutivo frente en cumplimiento de un mandato constitucional que tiene frente a la constitución”, indicó.

En este sentido, advirtió, “los emplazamientos del Partido Comunista tienen que ser cuidadosos”, puesto que “no hay que olvidar que el PC no quería esta convención” y que “quiso rodear esta convención”.

“Lo que vimos el domino pasado fue casi la imagen del Capitolio de Trump, y eso es consecuencia de quienes hacen esas invitaciones”, sostuvo, en referencia a los incidentes que se vivieron al interior y exterior del exCongreso.

“Casi fue invadida la sede del Congreso nacional por personas que querían manifestarse de forma violenta y eso fue lo que ocurrió en el Capitolio”, destacó.

En este sentido, agregó, “siempre tuvimos la esperanza, la fe y las ganas de que esto funcionara como finalmente ocurrió”.

Sobre a quién responsabiliza de los hechos del domingo, Ossa indicó que “obviamente” son responsables los que hicieron el llamado a rodear la convención.

“Yo responsabilizo a todos quienes no han condenado la violencia, a todos quienes salieron a tirar piedras y por supuesto a quienes hicieron llamados a rodear la convención, y eso es público y notorio, lo ha dicho el Partido Comunista. Obviamente es responsable cuando se hace un llamado a rodear la convención”, señaló.

En cuanto a tener facultades para “gobernar” sobre el presupuesto, como lo indicaron ayer desde la convención cuando anunciaron sus primeras definiciones, Ossa indicó que eso no es posible porque para eso se requiere que tengan personalidad jurídica. “Una convención que no tenga personalidad jurídica no puede realizar actos jurídicos”, explicó. “Para eso tienen que hacerse reformas constitucionales que ya no se hicieron”

“No es como el Congreso, que sí tiene personalidad jurídica porque es una institución permanente y es muy razonable que se administre a sí misma”, agregó. En ese sentido, reiteró, a diferencia del Congreso, la convención, “tiene un mandato que dura nueve meses más tres prorrogables”.