Convención da inicio a su trabajo con sus primeras definiciones de funcionamiento

“Quiero hacer un llamado al país de que esto está funcionando bien, hay que tener unos poquitos días de paciencia para que los convencionales se instalen”. Estas palabras fueron del subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, a su llegada al exCongreso Nacional, minutos antes de la primera sesión convocada para este lunes a las 10.00 horas.

Fue ayer cuando la mesa del órgano constituyente -encabezado por Elisa Loncón y Jaime Bassa- efectuó la citación para los encuentros de los 155 miembros para este miércoles 7 y jueves 8 en dependencias del exCongreso Nacional. Esto, luego la fallida primera sesión que estaba programada para este lunes y que no se llevó a cabo debido a “problemas técnicos”.

En un primero momento, la convocatoria había quedado para el martes. Sin embargo, el día de ayer Loncón y Bassa sostuvieron una serie de reuniones con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y representantes del Colmed para avanzar en medidas que permitiesen el funcionamiento de la instancia. Finalmente, tras una revisión del gobierno de las dependencias del exCongreso en Santiago, se dio luz verde para que este miércoles los convencionales se reúnan en el recinto.

Los minutos previos

Por su parte, el subsecretaria Pavez comunicó que “nosotros ayer cuando comentamos en la noche la muy buena reunión que tuvimos el día de ayer con la mesa de la Convención, les comenté que mi intención como Ejecutivo era, de forma excepcional, de venir hoy día a certificar que esté todo funcionando. El equipo de la secretaría ejecutiva está acá desde las 7 de la mañana”.

Además, agregó que para el cumplimiento de los protocolos sanitarios debido a la pandemia “nosotros ayer tuvimos una reunión con el ministro de Salud (Enrique Paris) quien puso a disposición a la seremi (de Salud RM) Paula Labra para poder colaborar en todos aquellos aspectos que dicen relación con la puesta en materia sanitaria”.

Luego, señaló que se haría una nueva revisión de los equipos técnico. “Me interesaba revisarlos personalmente y una vez que eso esté funcionando, ojalá podamos conversar de nuevo, porque a partir de este instante que está operativo todo ya es resorte de la Convención poder ir afinando los otros temas”.

En ese sentido, llamó también a la “comprensión” por ser un proceso “inédito”. “La Convención se está instalando” y reforzó que “en materia sanitaria estamos absolutamente con los protocolos de todo el mundo”, reforzó.

Inicio de la primera sesión

Para comenzar, se hizo lectura de las felicitaciones del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen; así como una solicitud por parte de los medios de prensa que cubren la convención, y propuestas de normativa de funcionamiento que serán remitidos a la comisión de reglamento

Con Elisa Loncon dirigiendo la primera sesión, dio el pase al vicepresidente, Jaime Bassa, para dar cuenta a la convención de las labores realizadas entre el lunes y el día de hoy. Tras transmitir su malestar y exigir una explicación por el “bochorno” que debieron atravesar el lunes, procedió a detallar las sucesivas reuniones que se han sostenido. Una suerte de cuenta pública de cara al puntapié inicial de la convención.

Foto: Cristina Dorador. Constituyente distrito 3.

Entre los aspectos que el vicepresidente dijo que se deben definir el día de hoy, “que se pongan a trabajar desde ya”, están contempladas la creación de una comisión de reglamento, comisión de presupuesto y de ética.

“Después de que fracasó el intento de sesión el día lunes, la convención quedó un poco en el aire”, dijo Jaime Bassa. Definiendo como “red de contención”, se refirió a la colaboración de distintos entes, como las universidades estatales, las cámaras y asociaciones gremiales. Reuniones de las cuales sacaron en limpio el contar con infraestructura y apoyo tecnológico por parte de las universidades tanto para sesiones en la capital como desde regiones.

“No confiábamos en la palabra del gobierno. No porque las personas que nos daban su palabra fueran malas personas, si no porque la comunicación política no nos daba certeza de contar con lo que requeríamos”, confesó Bassa.

Sobre la propuesta del Colmed de protocolos de salud a seguir, el vicepresidente propone aceptarlo “tal como está”. Un trabajo que resulta de la reunión que la mesa convencional con el Colegio Médico.

Adjudicando a la colaboración de los funcionarios técnicos del Congreso, destaca la presencia de John Smock y Julián Saona como secretarios, secretarias, fiscales, abogados, asesores financieros, así como contar con elementos básicos de escritorio como basureros y lápices. “Esas condiciones no existían, y las hemos levantado prácticamente en 24 horas”, dijo Bassa.

La sesión será suspendida y se reanudará a las 15.30 horas, con tal de avanzar además en el proceso de enrolamiento, en el cual se definen los puesto físicos permanentes para contar con un sistema para ceder la palabra.

Entre los aspectos en tabla está la ampliación de la composición de las mesas de trabajo de dos a siete personas, para contar con un equipo “más robusto”. Así como la creación de una comisión que revise las licitaciones hechas. “Con la presidenta nos tomamos la libertad de suspender todas las licitaciones nuevas. No se podrá hacer ningún gasto público sin nuestra autorización expresa”.

Previo a finalizar su intervención, Jaime Bassa hizo un llamado a actualizar los datos de contacto -”nos rebotaron más de 100 direcciones de mails”-, así como actualizar la declaración de intereses y patrimonio en Servel y Contraloría.

“Como mesa constituyente también hemos decidido, reclamar el gobierno del presupuesto. Es decir, que las decisiones del presupuesto dependerán de la constituyente, ojalá con la colaboración inmediata de la comisión de presupuesto. La decisión dependerá de la convención, pero la ejecución seguirá a cargo de Segpres”, dijo sobre el presupuesto de $8.370 millones.

“La flexibilización de este no necesariamente cuenta con mayor dinero, si no ampliar los recursos que dan el Estado. Como la red de contención que permitió impedir la caída libre de la convención. Por ejemplo, incorporar empleados del Estado, no de gobierno. Esto no permitirá una mejor distribución de los recursos”, añadió Bassa.

Así mismo, se refirió a la aplicación de Ley de Lobby y la Ley de Transparencia. Sobre el segundo punto, Bassa anunció que ya han recibido solicitudes de información por esta vía.

Posteriormente, la presidenta Elisa Loncon retomó la palabra para, en primera lugar, saludar a la machi Francisca Linconao, la autoridad originaria, e hizo gestos por los funerales de Luisa Toledo, y el inicio de juicio de Fabiola Campillay.

“Nosotros tenemos que tener la conexión con la historia, con la memoria, porque esa historia y memoria se tiene que instalar en la nueva Constitución”, dijo Loncon.

”Respecto a los pueblos y naciones originarias, que nosotros pedimos estar acá con intérpretes y traductores, eso todavía no se hace efectivo. Se lo solicitamos al gobierno y el gobierno no nos entregó formas como instalar esta gran necesidad, que tienen que ver con un derecho humano fundamental. Aquí hay un pueblo que está escuchando y mirando eso, y nosotros nos comprometimos a llegar acá con dignidad completa: en nuestras lenguas, con nuestras culturas y eso falta todavía”, acusó la presidenta de la Convención.

Dicho lo anterior, Elisa Loncon cerró oficialmente lo que denominó como “la primera parte de la sesión”, y se procedió a realizar el sorteo para definir el uso de espacios en el hemiciclo.