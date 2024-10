El abogado Juan Pablo Hermosilla reflexionó el pasado viernes respecto al caso del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien el jueves renunció a su cargo mientras enfrenta una denuncia por violación.

En una conversación con el economista César Barros en YouTube, el abogado comenzó señalando que “en el lado legal se ven tres tipos de infracciones súper complicadas”.

“Parece ser que la versión de él no es negar los hechos sino decir yo salí con esta chica, nos curamos como huasca, no me acuerdo bien lo que pasó, pero fue todo consentido ¿no es cierto? Pero eso ya, si eso es la versión que se terminara diciendo que es realidad, eso es la cag.. (...) es un caso de acoso sexual, pero de manual”, comenzó explicando.

Juan Pablo Hermosilla por fiscal que investiga el caso Monsalve: “Si tiene que interrogar al Presidente lo va a hacer” El ex-subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Foto: Edwin Navarro / Aton Chile.

Luego, respecto al hecho de que el exsubsecretario haya solicitado a la PDI revisar las cámaras del hotel donde se alojó el pasado 22 de septiembre, mencionó que “esa cuestión es loca porque además yo tengo la impresión de que es una infracción de la ley de inteligencia que expresamente prohíbe ese tipo de cosas”.

Al momento de abordar la figura de Xavier Armendáriz -encargado de la investigación del caso-, Juan Pablo Hermosilla destacó que “debe ser de los fiscales regionales más prestigiosos y con una tradición de independencia tremenda, por lo tanto, si él detecta va a ser un Doberman, si ve delito se va a ir al cogote”.

“Si tiene que interrogar al Presidente de la República lo va a hacer y si cree que ha cometido algún delito (...) también se puede meter con él y no va a tener asco”, añadió al respecto.

En cuanto al manejo comunicacional del caso realizado por el Gobierno también fue crítico. Pensando que el caso la existencia de una denuncia en contra de Monsalve fue conocida por el Presidente el martes durante la noche, señaló: “Lo hago público yo, no espero que lo tire La Segunda”.

“Empiezo a fabricar la historia. Me acabo de enterar hace media hora. Tengo la reacción altiro y plaplapla un oficio al Ministerio Público diciendo me he enterado de esta cuestión, a su disposición por lo que necesite. Le informamos que este señor ha sido suspendido, removido”, agregó al respecto.

Además, respecto a la extensa conferencia de prensa realizada por el Presidente Boric el viernes en Lampa, buscando entregar más detalles respecto a la situación, dijo que “lo más preocupante, el punto de vista político, es el nivel de improvisación”.

“Tú veías la conferencia del presidente, veías lo que dijo Monsalve, cómo reaccionaron cuando se filtró por La Segunda el tema ayer. Todo es improvisación completa en un gobierno que es feminista”, explicó.