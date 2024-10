Bitácora de una caída: las horas clave de una denuncia en el corazón de La Moneda

Tuvieron que pasar 18 días desde la tarde del domingo 22 de septiembre para que lo que partió como una cena en un restaurante peruano entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (59), y una ingeniera comercial y asesora de su gabinete de 32 años de edad, se convirtiera en la crisis más aguda y que más ha golpeado las bases del gobierno del presidente Gabriel Boric.

Una denuncia por violación que instaló en el mismo despacho presidencial las dudas de por qué pasaron casi 48 horas entre la tarde del martes 15 de octubre, cuando Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, conocieron y manejaron en total reserva los hechos; y la tarde del jueves 17 de octubre, momento en que Monsalve presentó su renuncia al cargo tras las primeras publicaciones de prensa que los develaron.

Periodo en el que también se han planteado dudas sobre si correspondía o no al gobierno denunciar a la justicia que, antes de que la víctima acudiera a la PDI, Monsalve envió a personal de Inteligencia de la PDI a buscar las cámaras de seguridad del hotel donde habrían ocurrido los hechos debido a que creyó que había sido drogado y que sería víctima de una extorsión. Esto le vale ser también investigado por obstrucción a la justicia por la fiscalía Centro Norte.

Enero 2024

La denunciante llega al equipo de asesores del subsecretario Manuel Monsalve proveniente de la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol), donde ingresó en junio de 2023, que tiene oficinas en el edificio Bicentenario. Asume una labor en el equipo de seguimiento y compromisos de la subsecretaría lo que implica su traslado a las oficinas de la La Moneda. A inicios de febrero participa en las primeras reuniones de emergencia por los incendios.

Domingo 1 de septiembre

“El subsecretario me habló por la aplicación Signal (...) en esa oportunidad el denunciado me citó al Costanera Center, lugar donde tratamos tema laborales y otros”, detalló la víctima en su denuncia. En ese encuentro, la mujer relata que éste le habría tocado la mejilla y dado un beso en la boca sin su consentimiento.

Lunes 2 de septiembre

De acuerdo a la denunciante, ese día habría sido contactada por el jefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente, para informarle de un cambio en sus funciones y remuneración. Pasaría a hacer seguimiento de compromisos y elaboración de actas, es decir pasa a integrar el equipo autorizado para entrar a las reuniones. Además, tendría que acompañar al subsecretario en sus salidas a regiones y reuniones. La mujer aceptó, dijo en su denuncia.

Jueves 6 de septiembre

La denunciante realiza el primer viaje a regiones con Monsalve, específicamente a Iquique, por dos días. Allí se realiza el Gabinete Pro Seguridad, en el que la mujer participa elaborando el acta del encuentro.

Sábado 21 de septiembre

Monsalve -expresa la mujer en su denuncia- le escribe nuevamente por la aplicación Signal. La cita para el día siguiente, a comer en el restaurante Ají Seco Místico, que está ubicado en Enrique Mac Iver 366, Santiago.

Domingo 22 de septiembre

18:00 horas: Se concreta el encuentro. Monsalve solicitó un taxi a través de una aplicación, pasó a buscar a la denunciante y llegaron juntos al restorán. “Hablamos de temas laborales, políticos y académicos, ahí él me señaló que yo era una motivación para él en el trabajo, por lo que propuso pagarme un curso de inglés a lo que respondí que no quería”, sostuvo la denunciante ante la PDI.

Tras esto, detalla, que mientras comían cada uno tomó dos pisco sour y luego un tercero que habrían compartido. “Recuerdo haber tomado la mitad de este último y perdí la conciencia”. Por el momento no existe claridad de a qué hora Monsalve y la mujer habrían salido del restaurante ni a qué hora ingresaron al hotel Panamericano, al que habrían llegado en un taxi pedido en la calle. El entonces subsecretario del Interior andaba sin sus escoltas de la PDI.

Lunes 23 de septiembre

00:10 horas: El presidente Gabriel Boric parte en un vuelo de la Fach a Nueva York, donde participa de la Asamblea General de Naciones Unidas. Carolina Tohá queda como Presidenta subrogante, mientras que Monsalve asume como Ministro del Interior, también subrogante. Ese fin de semana el gobierno estaba en alerta por la posibilidad de fallecidos en el contexto de riñas o accidentes en las Fiestas Patrias.

06:00 horas: Según cercanos al exsubsecretario, él y la mujer habrían despertado en la habitación del hotel Panamericano sin recordar nítidamente cómo llegaron al lugar y habrían tratado de reconstruir qué ocurrió en las horas previas. Sin indicar una hora precisa, la denunciante dice que despertó en la habitación que está registrada a nombre de Monsalve y junto a él, sin ropa. “Ésta última escena me paralizó y no atiné a nada”. Luego de eso dijo que se sintió mal y el denunciado le ofreció dos pastillas y ella le preguntó por una lesión en su muñeca. Monsalve, según esta versión, le habría dicho que no sabía, que quizás había sido ella misma, y que él tampoco recordaba lo que había ocurrido la noche anterior.

Martes 24 de septiembre

07:55 horas: Monsalve notifica a su equipo que tiene una migraña. Luego en el grupo de WhatsApp donde la Subsecretaría del Interior difunde las actividades a medios de comunicación, el jefe de prensa avisó que “lamentamos informar que el subsecretario no podrá participar en el balance”, en alusión a la actividad programada para las 08:30 horas.

08:30 horas: Comienza la actividad del gobierno en la Dirección General de Carabineros a la que no asistió Monsalve. Por ello, es dirigida por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Esa mañana Vergara tuvo que informar que entre el 13 y 23 de septiembre hubo 37 homicidios y 61 muertos en accidentes de tránsito. El punto de prensa le trajo críticas posteriores a Vergara porque al referirse a los homicidios habló de “equidad territorial”. Sobre la ausencia de Monsalve, Boric dijo que “yo estaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York (...) por supuesto no supe, yo no tenía información, imagínese, estaba en la ONU, tuve reunión con diferentes presidentes del mundo, no tenía información de quién asiste o quién no asiste a una actividad particular mientras estoy afuera”.

12:00 horas: Tanto la denunciante como el entorno de Monsalve coinciden en que cerca de esta hora la mujer abandonó la habitación del hotel. “Él me habla de una situación ocurrida conmigo en el taxi, que quería arrancarme, pero que el chofer y él me habían detenido. Además me comenta que él también había perdido la conciencia y que lo último que recordaba era el episodio del taxi (...) Quise salir del lugar, donde él me señaló ojalá que después de esto no te arranques”, concluyó la asesora, que se fue caminando a su departamento.

La denunciante dice que ese mismo día relató los hechos a dos compañeros de trabajo, quienes la “alentaron” a denunciar. Luego, dice haber solicitado una hora con un médico del centro Integramédica Alameda, quien le dio medicamentos y dos días de licencia médica.

Miércoles 25 de septiembre

Manuel Monsalve, en calidad de ministro (s) del Interior anuncia junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, la licitación por $4.900 millones del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (ABIS) para la Región Metropolitana. La denunciante se toma su primer día de licencia.

Fecha sin precisar

Cercanos al subsecretario Monsalve aseguran que durante la primera semana de octubre este se comunicó con la dirección de Inteligencia de la PDI para transmitirle que tuvo un lapso de inconciencia de 10 horas el domingo 22 y que suponía que podría haber sido drogado y estar expuesto a un intento de extorsión. Después de eso la policía revisa las cámaras de seguridad del hotel Panamericano. Monsalve también tiene acceso al registro.

Jueves 3 de octubre

Para este día Monsalve tenía comprado un pasaje en un avión Latam para viajar hasta la región del Biobío, pero cancela por una reunión con la Confusam. En el mismo vuelo había pasajes comprados para su jefe de prensa, Diego Bustamante y la jefa de redes, Nicole Otazo. También existía un ticket aéreo para la denunciante, quien iría para tomar acta de las reuniones.

Todos se quedan en Santiago y asisten a la reunión con la Confusam. La denunciante toma acta del encuentro. Había sido su cumpleaños y sus compañeros la invitan a celebrar pero no llegó.

Martes 8 de octubre

Durante la tarde de ese día la denunciante presenta una licencia médica por dos semanas. Después de eso ya no regresa a la oficina.

Miércoles 9 de octubre

PM: Monsalve sostiene en La Moneda otra reunión con la directiva de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), donde se acordó la creación de una mesa de trabajo para abordar la violencia sufrida por el personal.

Lunes 14 de octubre

09:30 horas: Monsalve debía participar de una actividad en el Cuartel General de la PDI donde se dio cuenta de la detención de una banda criminal dedicada a robos violentos y que estuvo involucrada en el homicidio de un adulto mayor en Maipú. Cinco minutos antes del inicio de la pauta su equipo avisó que “por una urgencia de último minuto el subsecretario no alcanzará a llegar”.

La denunciante se dirige a la Policía de Investigaciones para estampar la denuncia contra Monsalve. Es puesta en contacto con Cecilia Frei, jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Centro Norte, quien la acompaña al Servicio Médico Legal para constatar lesiones.

Martes 15 de octubre

15:00 horas: Monsalve llega a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde expone sobre antecedentes de la situación migratoria en Chile.

16:00 horas: según el relato del director de la PDI, Eduardo Cerna, a esta hora le informó por teléfono a la ministra Tohá de la existencia de una denuncia por delitos de carácter sexual en contra del subsecretario Monsalve y también le señala que el subsecretario habría solicitado al personal de la PDI la revisión de las cámaras de seguridad de su hotel. Consultado por La Tercera sobre el contenido de la llamada, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que “cuando la PDI informó a la ministra Tohá señaló que Manuel Monsalve, en su calidad de subsecretario, había pedido un informe de inteligencia policial a la PDI respecto de sus movimientos del día 22 de septiembre. Y tal cual la ministra se lo transmitió al Presidente”. Debido a que ya existía una investigación por el tema, fuentes de Palacio aseguran que no fue necesario denunciar los hechos.

16:05 horas: Tohá le avisa a Boric de la denuncia. “La ministra Tohá supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra procedió a comunicármelo. En ese mismo momento, cuando la ministra me la comunica, yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina”, explicó Boric.

16:27 horas: Mientras Monsalve seguía en la comisión de la Cámara, el presidente Boric le envió el primer mensaje a su teléfono. “¿Vuelves a La Moneda?”, le consultó por Signal, según su relato.

17:43 horas: Ante la falta de respuesta del subsecretario, Boric envía un segundo mensaje a Monsalve diciéndole “recuérdame a qué hora llegas”. “Cerca de las 19:00 horas”, le habría respondido Monsalve.

17:44 horas: Termina la sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Monsalve emprende el regreso a Santiago.

20:00 horas: Boric se reúne en su oficina con Monsalve y con la ministra del Interior. “En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia”, dijo el viernes Boric. “El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel, para ver en qué condiciones habían entrado (...) Respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo conocimiento de aquello. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar”, señaló sobre la investigación por obstrucción a la justicia y uso indebido de la Ley de Inteligencia que a esa hora ya había sido dada a conocer por La Tercera. Sobre el contenido de la reunión, la ministra Tohá dijo el jueves que “en ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él (Monsalve) viajara a su casa donde está su familia, a la Región del Biobío, para informarles de la situación”. Esa misma noche queda zanjado que Monsalve debe renunciar a su regreso del sur.

23:12 horas: Pese a lo ocurrido ese día, el equipo de comunicaciones de la subsecretaría del Interior convoca a los medios para una actividad sobre las próximas elecciones en la que participaría Monsalve a las 10:00 am del día siguiente en el Salón de la Democracia del Palacio de La Moneda.

Miércoles 16 de octubre

07:34 horas: Según información dada a conocer por T13, a esa hora aterrizó en el aeropuerto Carriel Sur de Concepción la aeronave de Carabineros matrícula B-62 proveniente del Aeródromo de Tobalaba, en Santiago. Ayer, el subsecretario Cordero afirmó que el viaje de ida de Monsalve a la zona se hizo por tierra.

10:00 horas: En el Salón de la Democracia del Palacio de La Moneda, sin la presencia de Monsalve, se realiza la reunión de coordinación por las elecciones. No se entrega una versión oficial sobre su ausencia. Durante ese día, Boric aseguró que “pido que se recaben antecedentes de una denuncia cuyas características no conocíamos”. Además agregó que “el día miércoles yo no tengo ninguna comunicación con el subsecretario Monsalve”.

20:20 horas: Despega desde Concepción la aeronave Beechcraft Air King de Carabineros que habría trasladado a Monsalve de regreso a la Región Metropolitana

21:22 horas: El avión aterriza en el Aeródromo Tobalaba de Santiago. Cordero confirmó ayer que el trayecto de retorno se hizo en la aeronave fiscal, lo que habría ocurrido en ejercicio de sus funciones como autoridad.

Jueves 17 de octubre

09:00 horas: La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aterriza en Chile proveniente de Ginebra, Suiza. De inmediato recibe en su teléfono mensajes donde le preguntan si está al tanto de una supuesta denuncia de connotación sexual en contra del subsecretario Monsalve. Deja las maletas en su domicilio y de inmediato parte a La Moneda.

10:00 horas: La ministra Orellana se dirige directamente al segundo piso del Palacio de Gobierno, donde están las oficinas del Mandatario, y según testigos, a gritos habría expresado su molestia por no haber sido informada antes de un hecho de esa gravedad, por lo que incluso habló de presentar su renuncia al cargo. Allí se le habría entregado la versión de que la salida de Monsalve es inminente, ya que estaba citado por Boric a las 14:00 horas. Orellana comenzó a revisar si se habían respetado los protocolos en el manejo del caso.

10:20 horas: En el edificio del Congreso en Santiago, la ministra Tohá reunió de emergencia a sus tres subsecretarios: Manuel Monsalve, Eduardo Vergara y Francisca Perales. Según testigos, les comunica que en las próximas horas se hará pública una denuncia contra un subsecretario, pero que es un tema que se está manejando desde La Moneda. Monsalve le habría confesado a sus pares que la denuncia era en su contra.

10:30 horas: Monsalve comienza a participar de la discusión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos para defender los dineros que se asignarán para el Ministerio del Interior para el año 2025.

12:00 horas: Comienzan a circular las primeras versiones de prensa sobre una denuncia de carácter sexual en contra de Monsalve. A esa misma hora, la ministra Orellana llama a Ana Menares, coordinadora nacional del Programa de Atención en Violencias de Género del Sernameg, quien luego se contacta con Cecilia Frei y le dice que el ministerio ofrece representación jurídica y atención a la víctima.

12:25 horas: El equipo de comunicaciones de la subsecretaría explicó a los medios: “Téngannos paciencia. Vamos a hablar, el subsecretario no elude ningún tema”.

12:40 horas: El fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, confirma públicamente que existe una investigación en curso contra el subsecretario. “Esa investigación existe y está a mi cargo”, dijo.

14:00 horas: Boric recibe en su despacho a Monsalve, quien presenta su renuncia al cargo.

14:37 horas: Monsalve hace pública su dimisión en un punto de prensa al interior de La Moneda. “He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles (...) Quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia”, dijo.

16:20 horas: También desde La Moneda, Tohá explica en un punto de prensa su rol en el manejo de la denuncia. “La primera información sobre esto la recibí yo en la tarde el día martes, se la informé inmediatamente al Presidente, que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche”, explicó.

17:00 horas: La ministra Orellana también se refiere a la denuncia y explica que “el Gobierno tomó conocimiento a través de esta denuncia el día martes, a lo cual se estableció un plazo de evaluación y dentro del cual el exsubsecretario Monsalve presentó su renuncia”. Agregó que “el Gobierno no esperó a que hubiera una publicación de prensa sino que empezó a evaluar la situación una vez conocida a carácter general la denuncia que se había interpuesto”.

17:15 horas: Funcionarios de la PDI llegan al restaurante Ají Seco para entrevistar al personal y retirar copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto, de las que no habría copia por el tiempo transcurrido.

Viernes 18 de octubre

11:50 horas: El director general de la PDI, Eduardo Cerna, confirma que fue él quien le informó el martes a la ministra Tohá de una denuncia contra Monsalve.

11:52 horas: En medio de una actividad en la comuna de Lampa, el presidente Boric da un inédito punto de prensa de más de 50 minutos para responder preguntas sobre su conocimiento del caso y la reacción del gobierno.

15:30 horas: Funcionarios de la Unidad de Inteligencia de la PDI, quienes habrían recibido y ejecutado la orden de Monsalve de revisar las cámaras de seguridad del hotel Panamericano antes de que la víctima presentara la denuncia, prestan declaración en la Fiscalía Centro Norte.

17:00 horas: La ministra Camila Vallejo realiza un nuevo punto de prensa en La Moneda para defender la versión del gobierno y de Boric sobre cómo se manejó la denuncia y la solicitud de renuncia de Monsalve.